5 sư tử trốn khỏi sở thú Australia gây náo loạn

Tình trạng hỗn loạn xảy ra ở sở thú Sydney Taronga sau khi 5 con sư tử xổng chuồng chỉ cách nơi cắm trại của du khách vài mét.

Vụ việc xảy ra vào trước giờ mở cửa. Ngay sau khi nhận được thông báo, sở thú đã đưa ra báo động cấp một vang khắp nơi, tất cả nhân viên được lệnh phải nhanh chóng đến 'nơi trú ẩn an toàn' tránh xa những con vật đang trốn chạy.

Được biết, báo động cấp một dành riêng cho trường hợp 'động vật nguy hiểm' đã trốn thoát hoặc đang gây ra tình trạng hỗn loạn.

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao 5 con sư tử trốn thoát được khỏi chuồng nuôi. Tuy nhiên, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại sở thú hỗ trợ nhân viên ở đây.

Cảnh quay bằng máy bay trực thăng cho thấy những người trông coi sở thú và hàng chục cảnh sát đang kiểm tra bên trong chuồng nuôi sư tử, phát hiện có một lỗ hổng trên hàng rào.

Quan sát qua camera, nhân viên phát hiện hững con sư tử đang đi lại trong khu vực tiếp giáp với chuồng nuôi chính của sư tử, có hàng rào dài 6 mét ngăn cách với phần còn lại của sở thú.

Đại diện sở thú cho biết: "Báo động cấp một đã phải đưa ra trong vụ việc hi hữu lúc đầu giờ sáng. 5 con sử tử trốn thoát khỏi chuồng nuôi. Sở thú có các quy trình nghiêm ngặt về an toàn nếu xảy ra sự cố như vậy. Nhân viên được chuyển đến khu vực an toàn, chúng tôi không ghi nhận bất kỳ trường hợp thương tích nào. Hiện tại, tất cả các loài động vật sinh sống trong sở thú đều được giám sát, kiểm tra, chăm sóc chặt chẽ".

Sở thú đã tổ chức một cuộc họp báo ngay sau khi vụ việc xảy ra và xác nhận rằng tất cả các loài động vật hiện đã an toàn và đưa về chuồng nuôi của chúng và không có thương tích cho khách tham quan hay nhân viên. Sở thú Sydney Taronga thông báo mở cửa trở lại bình thường.

James Dalziel, đại diện sở thú cho biết mọi việc xử lý nhanh chóng, báo động cấp một đã dừng lại ngay sau đó. Ông không xác nhận có sử dụng súng gây mê hay không nhưng khẳng định nhân viên sở thú đều được đào tạo chuyên sâu trong việc xử lý vụ việc.

Sở thú Taronga đang chăm sóc 7 con sư tử, trong đó có 5 sư tử con châu Phi mới chuyển đến vào tháng 8 và 2 con trưởng thành.

Hoàng Dung (lược dịch)