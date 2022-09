Chia sẻ với phóng viên, Ths. BS Phan Chí Thành, Chánh văn phòng Trung tâm Đào tạo, BV Phụ sản Trung ương cảnh báo, nhiều bạn gái trẻ quan hệ tình dục thiếu an toàn từ rất sớm dẫn đến bị lậu, viêm phần phụ nhưng không dám đến cơ sở y tế mà đi loanh quanh điều trị.

Hiện bác sĩ đang chữa trị cho nữ bệnh nhân 21 tuổi, lấy chồng cách đây 1 năm. 3 năm trước, lúc đó cô gái đang ở 18 tuổi được mẹ đưa đến gặp BS Thành với lý do đau bụng triền miên.

Ảnh minh hoạ

Qua thăm khám, cô gái cho biết, năm 16 tuổi bắt đầu yêu và có quan hệ tình dục với bạn trai. Cuộc tình của hai bạn trẻ không có gì bất thường ngoài việc thi thoảng cô xuất hiện những cơn đau bụng. Tình trạng này ngày càng nặng lên, cô được mẹ đưa đi bắt mạch, bốc thuốc uống “điều hoà kinh nguyệt” khắp nơi nhưng những cơn đau bụng vẫn không được cải thiện.

“Cho đến lúc cơn đau trở nên dữ dội, không thể chịu được, lúc này, thiếu nữ mới được mẹ dẫn đến bệnh viện khám. Qua siêu âm và chụp phim phát hiện ra hai vòi trứng của bệnh nhân giãn to ứ mủ như hai cái cốc chứa đầy mủ bên trong. Đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân đau bụng dữ dội”, Ths. BS Phan Chí Thành thông tin.

Nguyên nhân là do cô gái đã bị mắc bệnh lậu, vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục. Theo đó, khi cô gái này quan hệ tình dục, vi khuẩn ngược dòng đã đi từ âm đạo lên tử cung và “làm tổ” gây viêm nhiễm ở vòi trứng.

“Các loại vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục đặc biệt nguy hiểm gây viêm tắc 2 vòi trứng ở phụ nữ là lậu và Chlamydia. Hai vi khuẩn này song hành với nhau đi ngược lên trên và gây viêm nhiễm toàn bộ hệ thống cơ quan sinh dục của người phụ nữ như viêm âm đạo cổ tử cung, viêm tại tử cung và nhiều trường hợp lan tràn ra cả ổ bụng.

Đặc biệt cơ quan yêu thích và đặc biệt nhậy cảm dễ tổn thương của các loại vi khuẩn này là vòi trứng, biến vòi trứng thành ổ viêm nhiễm gây tắc ứ mủ hai vòi trứng sau này. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến nhất ở phụ nữ trẻ Việt Nam”, Ths. BS Phan Chí Thành cảnh báo.

Sau khi tìm ra nguyên nhân, cô gái trẻ được chỉ định dùng phối hợp kháng sinh điều trị dài ngày trong nhiều đợt, nhưng do ổ viêm kích thước lớn lại nằm sâu trong ổ bụng nên thi thoảng những cơn đau vẫn hành hạ cô gái. Đối với trường hợp viêm phần phụ thì nếu không đáp ứng với điều trị kháng sinh, nhiều trường hợp phải phẫu thuật cắt bỏ 2 vòi trứng.

“Tuy nhiên do bệnh nhân chưa lập gia đình, nên chúng tôi không thể mổ cắt bỏ 2 vòi trứng. Việc phải cắt bỏ hai vòi trứng khi bệnh nhân chưa lập gia đình là điều mà chúng tôi không muốn thực hiện.

Ths. BS Phan Chí Thành

Gần đây, sau khi khi bạn gái lấy chồng được một năm, điều trị cũng không tiến triển hơn, tôi phải tư vấn cho bệnh nhân và chồng phải cắt bỏ hai vòi trứng.

Bởi 2 vòi trứng đã bị tắc giãn mất hoàn toàn chức năng, hơn nữa 2 ổ mủ viêm từ 2 vòi trứng chảy ngược vào tử cung sẽ gây thoái hóa trứng, chết tinh trùng và phôi.

Về việc mang thai, bệnh nhân sẽ được chỉ định làm thụ tinh ống nghiệm, khi đó sẽ không cần đến vai trò của 2 vòi trứng nữa. Hiện bệnh nhân vừa được phẫu thuật cắt hai vòi trứng”, Ths. BS Phan Chí Thành cho hay.

Qua trường hợp này, BS Thành lo lắng các bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp ở những bạn trẻ và gặp ngay ở những lần quan hệ tình dục đầu tiên do thiếu hiểu biết và không dùng bao cao su bảo vệ.

“Các bạn gái trẻ mới quan hệ tình dục rất dễ bị từ chối sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn. Nên rất dễ mang thai ngoài ý muốn hoặc bị mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục”, Ths. BS Phan Chí Thành nêu.

Hàng năm có hàng trăm nghìn ca nạo hút thai, số ca bị viêm nhiễm mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng lớn hơn rất nhiều số ca nạo hút thai.

Nguyên nhân là có thể do không biết cách dùng hoặc ngại dùng các biện pháp tình dục an toàn. Đôi khi còn do các bạn trai từ chối dùng bao cao su (10 lần đầu các bạn gái quan hệ thì khoảng 5 lần các bạn trai từ chối sử dụng bao cao su).

Với trường hợp bệnh nhân trẻ buộc phải cắt bỏ hai vòi trứng này do tình trạng viêm rất nặng may mắn có biểu hiện (đau bụng) nên đi khám, tuy nhiên nhiều bạn trẻ khác đang mang vi khuẩn tàn phá cơ thể mà không có biểu hiện.

Chỉ khi lấy chồng mãi không có con đi khám mong con, chụp phim thì mới phát hiện bị tắc vòi trứng mà nguyên nhân do vi khuẩn như bệnh lâu gây nên.

“Bệnh lậu có biểu hiện khí hư đổi màu, có mùi nhưng không thể xác định bằng mắt thường nên bắt buộc phải làm xét nghiệm tìm vi khuẩn.

Do đó, bạn gái đã quan hệ tình dục điều đầu tiên là cần sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn (bao cao su), sau đó phải đi khám sức khoẻ sinh sản định kỳ 6 tháng- 1 năm/lần dù không có triệu chứng”, BS Chí Thành nhấn mạnh.

N. Huyền