Chiều 9/11, trao đổi với PV Infonet, anh Đỗ Văn Điển (SN 1986, ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) cho biết, suốt 10 ngày qua anh luôn túc trực tại Viện Bỏng Quốc gia để chăm sóc cho mẹ là bà Vũ Thị Đều. (61 tuổi) bị bỏng nặng, tiên lượng xấu".

Bà Đều bị bỏng tới 80%, hiện đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp)

Nói về tình trạng sức khỏe của mẹ và các chị em, anh Điển vô cùng buồn bã. Các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia thông tin là bệnh tình của mẹ anh tiên lượng nặng nhất, bị bỏng tới 80%; chị và một em gái bị bỏng trên 30%, còn em gái út bị bỏng 5%.

Trao đổi với PV về hoàn cảnh gia đình, anh chia sẻ: “Trước đây, tôi cùng mẹ ở căn nhà cấp 4 ở trong ngõ xây dựng từ những năm 1970, khi đó bố tôi đang còn sống. Sau khi bố mất, gia đình tôi vẫn ở trong đó. Đến khi chị và các em đi lấy chồng, họ về nói với tôi là "kiếm tiền mà xây nhà ra sát mặt đường mà ở, không có người ta khinh cho".

Nghe lời chị và các em, tôi cùng mẹ lấp dần cái ao nơi căn nhà xẩy ra vụ việc (khu vực đất tôi xây căn nhà trước đây là cái ao). Thế nhưng, từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, em gái út đã gửi đơn đề nghị UBND xã Trung Hoà giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do "đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng". Chính vì thế mà 3 chị em gái "không bằng lòng".

Vụ việc cũng đã được UBND xã tổ chức hoà giải ba lần, song bất thành. Gia đình tự xin hoà giải nội bộ nhưng "rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn".

Khu vực xảy ra vụ cháy ám ảnh, chấn động làng quê.

Anh Điển thông tin thêm: “Hiện tại mảnh đất của bố mẹ tôi chưa chia cho ai cả. Trước khi xảy ra sự việc, mẹ tôi có nói bà đang còn sống nên "không chia cho đứa nào cả"… Vì bà sợ chia ra thì chị và các em bán mất, rồi chị em trong nhà sống mỗi đứa một nơi, còn bà thì "về già nằm co ra đó, ai về chăm nom" nên bà không chia”.

Tuy nhiên, trước áp lực của 3 cô con gái, mẹ tôi cũng đồng ý là chia cho 3 người 3 suất đất ở bên trong. Nhưng 3 người vẫn không bằng lòng, họ cứ tưởng đất đó (mảnh đất mặt đường đã xây nhà mới - PV) mẹ và tôi làm tài sản riêng nên mới xảy ra cơ sự như vậy”.

“Mẹ tôi tuổi đã cao giờ lại bỏng toàn thân, nằm một chỗ không cử động được. Sau khi tỉnh, mẹ tôi đã khóc, trách giận các con: "Đang yên đang lành, mẹ đã vất vả nuôi khôn lớn dựng vợ gả chồng để rồi nay lại gây ra cho mẹ như thế, đó là tội bất hiếu". Mẹ vừa đau khổ vừa xấu hổ với mọi người khi chuyện trong gia đình mình lại như vậy”, anh Điển tâm sự.

Theo anh Điển, hiện chi phí điều trị cho bà Đều đến nay đã hết hơn 200 triệu đồng. Gia đình cũng đang vay mượn thêm anh em họ hàng để chạy chữa cho mẹ của mình.

Nói về vụ cháy, anh Điển vẫn chưa hết hãi hùng. Anh kể: “Hôm đó, 3 người con gái mang xăng đến đốt, nếu tôi không nhanh thì cũng bị cháy mà chết. Khi xảy ra sự việc, tôi vội chạy và bị ngã xuống sàn nhà, người ướt đẫm xăng nhưng cố vùng dậy chạy tiếp, nếu bị 3 chị em gái ôm lại thì không biết thế nào. Khi chạy ra ngoài, tôi hô mọi người cứu. Ban đầu ai cũng tưởng chuyện bình thường, đến khi vào nhà thì gần như đã cháy hết dưới tầng 1. Lúc đó mọi người mới ngỡ ngàng, bàng hoàng…”.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đều và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50.000.000 đồng.

“Sau sự việc đau lòng, mấy anh em rể cũng thay mặt vợ đến nói chuyện, bàn phương án giải quyết thế này thế kia, nhưng tôi không thể chấp nhận cách hành xử của 3 người con gái gây ra cho mẹ như thế”, anh Điển chia sẻ thêm.

Sông Yên