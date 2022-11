Liên quan đến vụ 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên, trưa 8/11, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Viện bỏng Quốc Gia (Hà Nội) cho biết: “Hiện tại, 4 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện”.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Về sức khỏe các bệnh nhân, vị lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia thông tin: “Trong 4 bệnh nhân thì 3 nạn nhân có tiên lượng xấu, người còn lại nhẹ hơn. Người mẹ bị bỏng trên 60%, 2 người con gái bị bỏng trên 30%, con gái còn lại bị bỏng 5%”.

Theo vị lãnh đạo Viện bỏng Quốc gia, bệnh nhân bị bỏng 5% thì khoảng 2-3 ngày tới là ổn những vẫn theo dõi tiếp, vì các bác sĩ của viện đang theo dõi bỏng hô hấp (bỏng sâu bên trong). 3 người còn lại tiên lượng xấu, đặc biệt là người mẹ".

"3 bệnh nhân vẫn trong tình trạng xấu, khó có thể tiên đoán trước được điều gì. Người mẹ rất nặng”, vị lãnh đạo Viện bỏng Quốc cho biết thêm.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Vũ Thị Đều rồi đổ xăng xuống nền nhà bà Đều, châm lửa đốt.

Hậu quả, bà Đều và 3 cô con gái của bà đều bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50.000.000 đồng.

Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Sông Yên