Lee Min Ho - Chàng 'hoàng tử' một màu nhưng vẫn được si mê

Nổi lên như một hiện tượng với bộ phim “Vườn sao băng”, đến nay Lee Min Ho vẫn duy trì sức hút đỉnh cao đối với khán giả yêu phim truyền hình. Trở lại hoạt động nghệ thuật sau thời gian nhập ngũ, Lee Min Ho được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn sốt với vai diễn Lee Gon trong “Quân vương bất diệt” (The King: Eternal Mornach).

Thế nhưng sau 8 tập lên sóng với mức rating không ổn định, và có dấu hiệu tụt dốc không phanh, “Quân vương bất diệt” vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt diễn xuất của Lee Min Ho trở thành chủ đề bàn tán, chê bai của khán giả trong nước và quốc tế.

Lee Gon là một vai diễn được “đo ni đóng giày” cho Lee Min Ho nhưng có lẽ hình mẫu nam chính hoàn mỹ đang mất đi sức hút trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Lee Min Ho vẫn thu hút với vẻ điển trai cùng khí chất vương giả bẩm sinh nhưng diễn xuất dường như vẫn dậm chân tại chỗ.

Đa số ý kiến trên các trang thảo luận phim đều bày tỏ sự thất vọng dành cho “Quân vương bất diệt”. Người hâm mộ mong đợi được thấy một hình ảnh trưởng thành và đột phá của nam diễn viên nhưng gần như không thấy điểm khác biệt so với các vai diễn trước mà Lee Min Ho từng đảm nhận.

Ánh mắt, giọng đọc thoại của nam diễn viên bị cho là gượng gạo, không đủ chiều sâu để giúp nhân vật Lee Gon hấp dẫn khán giả. Khả năng thể hiện cảm xúc là điểm yếu lớn nhất trong diễn xuất của Lee Min Ho khi “trăm cảnh như một” và chưa thật sự chạm lòng người xem. Bên cạnh đó những màn tương tác thiếu tự nhiên của Lee Min Ho với bạn diễn Kim Go Eun càng khiến diễn xuất của Lee Min Ho bị soi xét nhiều hơn.

Sau tất cả thì điều đọng lại cho khán giả là ngoại hình thu hút của Lee Min Ho. Gương mặt điển trai, gần như hoàn hảo đến khó tin: đôi mắt to, mũi cao, bờ môi quyến rũ, lông mày rậm, gò má cân xứng,… cùng khí chất vương giả là khởi nguồn cho sự yêu thích nơi khán giả.

Nhan sắc là lợi thế đồng thời cũng là hòn đá cản chân diễn viên trên con đường chứng minh tài năng nghệ thuật. Khán giả vẫn xem phim, vẫn thích Lee Min Ho điển trai và ăn mặc đẹp sang trọng. Sẽ buồn biết bao khi một người diễn viên không còn mang đến cho khán giả những bất ngờ từ diễn xuất của chính mình.

Mọi vai diễn của Lee Min Ho đến thời điểm này, dù ở thể loại nào đều có thể dễ dàng quy đồng về một mẫu hình duy nhất: “Goo Jun Pyo”. Vai diễn chàng công tử nhà giàu Goo Jun Pyo trong “Boy Over Flowers” (2009) đã đưa tên tuổi Lee Min Ho vụt sáng thành ngôi sao hàng đầu Châu Á.

Không thể phủ nhận diễn xuất ấn tượng của Lee Min Ho trong vai “Goo Jun Pyo” đã xây nên một tượng đài, một thương hiệu của riêng mình trong dòng phim tình cảm. Nhưng nó cũng vô tình mang về cho nam diễn viên cái mác không mấy dễ chịu: “Mỹ nam thần tượng”.

Quả thật, suốt một khoảng thời gian dài sau đó, Lee Min Ho khó lòng bứt phá ra khỏi hình mẫu nhân vật đã mang lại danh tiếng cho anh. “Goo Jun Pyo” giúp Lee Min Ho toả sáng nhưng chính điều đó lại giam anh trong một khuôn mẫu không thể tìm ra lối thoát. Lee Min Ho vẫn được các nhà đài săn đón là do khuôn mặt đẹp trai, dễ làm say lòng các thiếu nữ nhưng mọi thứ vẫn nằm trong giới hạn khiến nhân vật của Lee Min Ho trở nên quá dễ đoán. Khán giả luôn nhìn thấy hình bóng của Goo Jun Pyo hiện hữu trong Kim Tan, nhìn thấy Kim Tan trong Lee Gon,… dù trước mỗi dự án có anh tham gia, công chúng đều mong chờ Lee Min Ho đem đến những điều mới mẻ.

Trong 14 năm hoạt động, Lee Min Ho cũng đã thử tìm kiếm cho bản thân một vai diễn đột phá sau vai thiếu gia “Goo Jun Pyo”, thay vì chỉ biết duy trì danh tiếng. Tuy nhiên, để thoát khỏi cái bóng dai dẳng của Go Jun Pyo không phải là chuyện dễ dàng khi những ngôi sao “đá chéo sân” như Lee Min Ho cũng không có nhiều lựa chọn các vai diễn.

Lee Min Ho từng cho khán giả thấy nỗ lực thoát khỏi việc bị đóng khung khi đảm nhận tuyến nhân vật có chiều sâu và nội tâm hơn trong “City Hunters” và sau này là “Gangnam Blues”. Vai diễn Lee Yoo Sung trong “City Hunter” là một điểm sáng trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên 33 tuổi. Lee Min Ho đã thoát khỏi lớp vỏ bọc “Goo Jun Pyo” để khắc hoạ thành công một điệp viên kiêm sát thủ lạnh lùng, ngang tàn nhưng cũng rất tình cảm. Những phân cảnh hành động mạnh mẽ cho thấy tiềm năng diễn xuất tốt của Lee Min Ho.

Lần đầu thử sức ở địa hạt điện ảnh với “Gangnam Blues”, Lee Min Ho đã tạo ấn tượng mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Nam tài tử không còn hình tượng bóng bẩy trên truyền hình mà phong trần, gai góc hơn rất nhiều. Anh thể hiện trọn vẹn khía cạnh gai góc của một người đàn ông sống trong thế giới ngầm phải tranh giành địa bàn hoạt động, thị trường bất động sản và cả quyền lực chính trị với nhiều tâm trạng ẩn chứa trong ánh mắt.

Thế nhưng sau những bước ngoặt đột phá đó, tưởng chừng Lee Min Ho đã vượt ngưỡng an toàn thì nam diễn viên lại chọn quay về hình mẫu quen thuộc với vai diễn Heo Joon Hee trong “Huyền thoại biển xanh” (The legend of blue seas).

Khi diễn viên biết hình mẫu quen thuộc là điểm mạnh, khai phá chính mình ở thể loại này là điều bình thường nhưng với bộ phận khán giả khó tính hơn, họ cho rằng Lee Min Ho đang sa vào lối mòn khi vai diễn rập khuôn, đóng mãi một dạng vai thay vì tìm tòi, sáng tạo hay nhận những vai diễn lạ hơn để có điểm nhấn trong sự nghiệp. Vậy tại sao Lee Min Ho lại cứ chọn lối đi an toàn như vậy?

Khán giả đều cho rằng Lee Min Ho vốn dĩ có thể đi nhanh một chút, thử thách bản thân mình ở những thể loại phim khác nhau với lối diễn xuất khác biệt so với hình tượng thông thường của mình. Nhiều người cảm thấy tiếc cho Lee Min Ho khi lựa chọn Lee Gon và “Quân vương bất diệt” đánh dấu cột mốc trong sự nghiệp. Phải chi Lee Min Ho mạo hiểm hơn, liều lĩnh hơn để thăng hoa trong lần tái xuất này. Thế nhưng khách quan mà nói, việc này cũng có thể khiến khán giả không hài lòng vì họ đã “quen” với hình ảnh cũ của diễn viên.

Chắc chắn một điều, “Quân vương bất diệt” dù không thành công về mặt rating thì vẫn không thể làm giảm sức hút của Lee Min Ho trong lòng công chúng. Làng giải trí Hàn Quốc vốn không thiếu những mỹ nam sở hữu khuôn mặt đẹp diễn xuất tốt nhưng giữa những tên tuổi danh tiếng khác, Lee Min Ho chưa từng bị quên lãng mà còn đứng vững ở vị trí sao hạng A. Theo dõi chặng đường 14 năm sự nghiệp, có thể thấy Lee Min Ho là một con người thận trọng, không gấp gáp trên con đường nghệ thuật, từng bước đều tính toán kỹ lưỡng. Chính sự chín chắn và vững vàng đã giúp anh luôn giữ được phong độ của mình.

Trong lần quay trở lại sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Lee Min Ho không mong mỏi tìm kiếm hào quang ngày xưa. Không vội vã, không nhìn vào thành công của người khác để thúc ép bản thân, Lee Min Ho trải lòng: "Tôi nghĩ mình phải khắc họa sự khác biệt giữa tháng ngày tuổi đôi mươi và khi bước qua tuổi 30. Lúc trước là hành trình để tôi trưởng thành. Và giờ là lúc cho tôi thể hiện. Tôi từng nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh, tìm kiếm những điều tốt đẹp. Bây giờ, tôi đã biết cách để bù đắp những thiếu sót. Lúc này trở lại, trong tôi có cả niềm phấn khích lẫn sự run rẩy".



