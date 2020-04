Trước thông tin chia sẻ về việc 'người mặt quỷ' đã bị Công an bắt ở Hà Đông, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông xác nhận có tin báo của người dân về sự xuất hiện của đối tượng này trên địa bàn quận, Công an đang tiến hành theo dõi.