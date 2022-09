Tổng thống Mỹ thường được cho là người nắm giữ quyền lực số 1 trên hành tinh. Tuy nhiên, ngoài yếu tố chính trị, kinh tế và tầm ảnh hưởng xã hội mà vị trí Tổng thống mang lại, ông chủ Nhà Trắng còn được hưởng hàng loạt ưu đãi như khoản lương hàng năm 400.000 USD và cả những quyền lợi đặc biệt sau khi hết nhiệm kỳ.

Những quyền lợi này gồm lương hưu hàng tháng, chăm sóc y tế và được Mật vụ Mỹ bảo vệ. Ngoài ra, các Tổng thống Mỹ còn có thể kiếm tiền nhờ xuất bản sách, hoặc tham gia diễn thuyết.

Hiện nước Mỹ có 6 vị Tổng thống còn sống, mà trong số này có 5 người là cựu Tổng thống và 1 người đương nhiệm. So sánh tài sản 6 người, ai là người giàu nhất?

6. Tổng thống thứ 46 Joe Biden, nhiệm kỳ 2021 – nay : 9 triệu USD

Với giá trị tài sản 9 triệu USD, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đứng ở vị trí cuối cùng trong danh sách sếp hạng giàu có 6 Tổng thống Mỹ còn sống.

Trước khi bước vào Nhà Trắng với vai trò là phó Tổng thống dưới thời chính quyền của Tổng thống Barack Obama, ông Biden nổi tiếng khi tự nhận mình là “Joe tầm trung”, hay “một trong những thành viên nghèo nhất trong Quốc hội”.

Nhưng sau thời gian ông Biden nắm giữ chức Phó Tổng thống Mỹ, giá trị tài sản của ông nhanh chóng tăng lên con số hàng triệu USD. Theo Celebrity Net Worth, số tiền hàng triệu USD mà ông Biden kiếm được sau năm 2017 chủ yếu là nhờ bán các cuốn sách có giá cao và tham gia diễn thuyết. Riêng trong năm 2017 và 2018, ông Biden đã được mời diễn thuyết 40 lần, và số tiền mà ông thu về mỗi lần tham dự sự kiện là từ 5 cho tới 6 con số.

5. Tổng thống thứ 39 Jimmy Carter, nhiệm kỳ 1977 – 1981: 10 triệu USD

Ở tuổi 97, ông Jimmy Carter hiện là Tổng thống sống thọ nhất nước Mỹ. Từng là một sĩ quan hải quân và Thống đốc bang Georgia, ông Carter giữ cương vị Tổng thống Mỹ từ năm 1977 – 1981.

Ngoài khoản lương hưu sau khi hết nhiệm kỳ Tổng thống, ông Carter còn viết hơn 30 cuốn sách và biến mình thành nhà ngoại giao toàn cầu thúc đẩy nền hòa bình và hoạt động thiện nguyện. Cụ thể, ông Carter đã cho thành lập Trung tâm Carter, một tổ chức nhằm giải quyết các xung đột trên thế giới và chiến đấu với dịch bệnh.

Theo Washington Post, ông Carter còn kiếm thêm tiền nhờ hoạt động kinh doanh và điều hành trang trại trồng lạc của gia đình. Được biết, trang trại này đã được bán với giá 1,5 triệu USD.

4. Tổng thống thứ 43 George W. Bush, nhiệm kỳ 2001 – 2009: 50 triệu USD

Trước khi tiếp nối sự nghiệp chính trị của người cha, ông George W. Bush vừa làm quân nhân vừa tham gia kinh doanh. Theo Washington Post,, vào cuối những năm 1970, ông Bush đã cho hành lập công ty khai thác khí đốt và dầu mỏ Arbusto Energy mà sau này hợp tác với HKN, Inc. Tuy nhiên, công ty của ông Bush từng đối mặt với cáo buộc giao dịch nội gián.

Song bất chấp bê bối, ông Bush vẫn đạt được thỏa thuận kinh doanh siêu lợi nhuận đó là mua đội bóng rổ Texas Rangers. Ông Bush đã đầu tư nửa triệu USD vào thương vụ này. Nhưng vào năm 1998, theo Celebrity Net Worth, ông Bush đã bán cổ phần và thu về số tiền lớn là 15 triệu USD.

Ngoài khoản tiền lương Tổng thống cùng số tiền từ các thương vụ kinh doanh trước khi bước vào nghiệp chính trị, ông Bush còn nắm giữ một vài bất động sản như điền trang rộng 600 hectare. Tổng giá trị tài sản mà cựu Tổng thống Bush đang nắm giữ được ước tính có giá 50 triệu USD.

3. Tổng thống thứ 44 Barack Obama, nhiệm kỳ 2009 – 2017: 70 triệu USD

Ông Barack Obama hiện được xem là Tổng thống Mỹ nổi tiếng nhất trong danh sách 6 vị Tổng thống và đang đứng thứ 3 về độ giàu có.

Trước khi trở thành Tổng thống Mỹ gốc Phi đầu tiên, ông Obama không phải là người giàu. Song theo Go Banking Rates, khi còn là Thượng nghị sĩ bang Illinois và hướng tới cuộc đua vào Nhà Trắng, khối tài sản cá nhân của ông Obama bắt đầu tăng nhanh. Ông kiếm được hơn 3,3 triệu USD nhờ bán cuốn sách được ông viết vào những năm 1990 mang tên "Dreams of My Father" trước khi trở thành một chính trị gia.

Giữ 2 nhiệm kỳ Tổng thống trong 8 năm, số tiền lương 400.000 USD/năm càng giúp ông Obama tăng thêm giá trị tài sản.

Sau khi rời khỏi Phòng Bầu dục, ông Obama còn ký hợp đồng xuất bản sách với Penguin Random House và giá trị thương vụ là 65 triệu USD. Một phần trong hợp đồng bao gồm xuất bản cuốn hồi ký của cựu Tổng thống Obama mang tên "A Promised Land" vào năm 2020. Khoản lương hưu hàng năm của ông Obama là 205.700 USD.

2. Tổng thống thứ 42 Bill Clinton, nhiệm kỳ 1993 – 2001: 100 triệu USD

Theo CA Knowledge, ông Clinton sở hữu khối tài sản 100 triệu USD, phần lớn có được sau khi ông hết nhiệm kỳ làm Tổng thống Mỹ.

Một bài báo được đăng trên Forbes vào năm 2016 cũng đã tiết lộ chuyện ông Clinton kiếm được số tiền lớn sau khoảng thời gian sống và làm việc trong Nhà Trắng. Từ tham gia các sự kiện diễn thuyết với khoản thu 125.000 USD cho tới xuất bản hàng loạt cuốn sách và phí tư vấn riêng, vị Tổng thống thứ 42 của nước Mỹ đã thành công biến tiếng tăm sự nghiệp chính trị thành nguồn thu tài chính.

Cũng theo Forbes, từ năm 2001 – 2005, số tiền trong ngân hàng của ông Clinton tăng thêm 38 triệu USD nhờ viết sách bao gồm cuốn sách được bán chạy nhất mang tên “My Life”.

1. Tổng thống thứ 45 Donald Trump, nhiệm kỳ 2017 – 2021, 3 tỉ USD

Chuyện ông Trump đứng đầu danh sách 6 Tổng thống Mỹ còn sống nắm giữ khối tài sản "khủng nhất" không có gì đáng ngạc nhiên. Bởi trước khi trở thành nhà lãnh đạo nước Mỹ, ông Trump đã là một tỷ phú bất động sản và ngôi sao truyền hình.

Khối tài sản của ông Trump được cho lên tới 3 tỉ USD, theo Forbes. Giá trị tài sản của ông Trump nằm ở khu bất động sản tại thành phố New York, các công ty truyền thông, sân golf và nhà máy sản xuất rượu vang rộng 500 hectare ở Charlottesville thuộc bang Virginia. Theo trang web của nhà máy, đây là cơ sở sản xuất rượu vang lớn nhất ở bờ biển miền đông nước Mỹ .

Còn theo 24/7 Wall St, ông Trump hiện còn là vị Tổng thống Mỹ giàu nhất mọi thời đại.

