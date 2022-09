Một cô gái ở Trung Quốc rơi vào cảnh bị bắt nạt trên mạng sau khi khoe mua đứt chiếc Porsche vào hồi tháng Bảy. Nhiều cư dân mạng đã để lại những lời bình luận khó nghe và vô căn cứ khiến cô gái trẻ buộc phải báo cáo sự việc tới cảnh sát. Cuối cùng, một trong những đối tượng bắt nạt trên mạng đã phải công khai xin lỗi cô gái trẻ.

Trong số những lời cáo buộc vô căn cứ từ cộng đồng mạng, cô Cheng còn bị gọi là gái mại dâm. Trước đó, cô này đã đăng lên tài khoản Weibo hồi tháng Bảy về việc mình mua đứt chiếc Porsche kèm theo một vài bức ảnh về chiếc xe và chiếc túi hiệu Gucci.

Cô gái trẻ bị cộng đồng mạng bắt nạt sau khi khoe mua đứt xế sang. (Ảnh: SCMP)

Đối tượng Li Jun, người đứng đằng sau 2 tài khoản trên Weibo, đã cáo buộc cô Cheng kiếm tiền bằng cách ngủ với những người đàn ông giàu có trong hàng loạt bài viết đăng sau đó. Đối tượng đã lọt vào tầm ngắm điều tra của lực lượng chức năng Trung Quốc, sau khi cô Cheng tố cáo người này đưa ra thông tin bịa đặt. Trong thông báo trên Weibo hôm 14/9, cô Chen cho biết Li đã được yêu cầu phải xin lỗi công khai, sau khi cô báo việc bị xúc phạm trên mạng.

Cô Cheng, người đang làm chủ một nhà hàng lẩu ở thành phố An Khánh thuộc tỉnh An Huy, phía đông nam Trung Quốc, chia sẻ khối tài sản cá nhân là do cô tự gây dựng. Do đó, khi bị cộng đồng mạng đưa ra những tin đồn thất thiệt quá nhiều, cô gái đã quyết định báo cảnh sát.

“Tôi hy vọng các cô gái có thể thu thập bằng chứng và dũng cảm chiến đấu với nạn bắt nạt trên mạng. Bảo vệ bản thân bằng những vũ khí pháp lý. Sự im lặng sẽ chỉ khiến những trào lưu độc hại ngày càng phát triển”, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn lời cô Li nhấn mạnh trong bài đăng công khai bức thư xin lỗi của đối tượng Li.

Trong khi đó, đối tượng Li, người bị điều tra trước cáo buộc xúc phạm người khác, đã viết trong bức thư xin lỗi về việc sử dụng 2 tài khoản để đưa ra “những lời bình luận thiếu tôn trọng” với cô Cheng sau khi đọc được bài viết cô này tự mua ô tô đắt tiền.

Trong các hình ảnh chụp màn hình về những lời bình luận trước đây, Li đã tấn công cô Cheng bằng nhiều từ ngữ khiêu khích, và thậm chí cáo buộc cô gái kiếm tiền bằng nghề mại dâm, lĩnh vực bị coi là phạm tội ở Trung Quốc.

“Nói về chiếc xe Porsche suốt ngày là bằng chứng cho thấy cô là gái mại dâm”, một trong những bình luận vô căn cứ của Li trên mạng xã hội.

Dù hình phạt đối với Li là quá nhẹ, nhưng đây cũng có thể xem là “chiến thắng hiếm hoi” của những nạn nhân bị bắt nạt trên mạng như cô Cheng.

Theo luật pháp Trung Quốc, việc đưa ra những lời bình luận xúc phạm người khác trên mạng có thể bị xem là phạm tội, nếu như lời bình luận này có hơn 5.000 người xem hoặc chia sẻ hơn 500 lần.

Tuy nhiên, nạn nhân thường gặp khó trong việc đưa những đối tượng xúc phạm trên mạng ra tòa, bởi họ không thể lần ra dấu vết hay xác định danh tính thật của người đứng sau những tài khoản trên mạng xã hội.

Như hồi tháng Một, sự việc nam thiếu niên có tên Liu Xuezhou tự tử đã khiến dư luận Trung Quốc vô cùng bàng hoàng. Nguyên nhân tự kết liễu cuộc đời của Liu là do cậu đã phải hứng chịu sự tấn công dữ dội từ phía cộng đồng mạng sau khi xảy ra tranh chấp với bố mẹ đẻ. Trước đây, khi Liu còn bé, bố mẹ đẻ đã bán cậu đi. Tới khi cả gia đình được đoàn tụ vào cuối năm ngoái, họ vẫn từ chối hỗ trợ cho Liu.

Gia đình bố mẹ nuôi của Liu đã thuê luật sư đi kiện những kẻ bắt nạt trên mạng, và vẫn đang chờ ngày tòa án đưa sự việc ra xét xử, theo người bác trong gia đình bố mẹ nuôi của Liu.

Minh Thu (lược dịch)