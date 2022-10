Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu; trên cao là rìa Tây áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định nên Bắc Bộ hôm nay sẽ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng chiều có mưa rào và dông rải rác. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực trên cả nước có mưa dông rải rác. (Ảnh minh họa)

Trong 2 ngày cuối tuần (8-9/10), dự báo ở miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông sau có cường độ ổn định. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định; áp tăng yếu sau ít thay đổi, độ ẩm thay đổi ít. Do vậy, ở Bắc Bộ thời gian này sẽ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đáng chú ý, từ khoảng ngày 9-10/10, áp cao lục địa được tăng cường mạnh, sau suy yếu dần; khoảng 3-4 ngày cuối có khả năng được tăng cường trở lại. Dự báo ở khu vực Bắc Bộ từ ngày 09-10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 09/10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Còn tại khu vực Trung Bộ, từ đêm 08-09/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Bắc Trung Bộ từ chiều 09 đến đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ thời kỳ từ ngày 10-16/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ ngày 10-11/10 trời chuyển lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết Hà Nội và cả nước ngày và đêm nay (7/10) như sau:

Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Lưu ý, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

PV