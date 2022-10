Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, đêm qua và sáng sớm nay (04/10), ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; lượng mưa tính từ 19h ngày 03/10 đến 3h ngày 04/10 có nơi trên 30mm như: Hạnh Lâm (Nghệ An) 51.8mm, Ba Trang (Quảng Ngãi) 39.6mm, Bồng Sơn (Bình Định) 41.9mm,…

Dự báo, ngày và đêm 04/10, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. (Ảnh minh họa)

Cũng theo cơ quan khí tượng, lũ hạ lưu sông Cả ở Nghệ An đang xuống chậm, tình trạng ngập lụt tại các huyện Quỳnh Lưu, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nam Đàn sẽ giảm dần.

Do diễn biến mưa lũ phức tạp trong mấy ngày qua, vẫn còn nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đặc biệt tại các huyện: Quan Sơn, Như Thanh, Như Xuân, Thường Xuân, Thạch Thành (Thanh Hóa); Quỳ Châu, Quế Phong, Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Thanh Chương (Nghệ An).

Dự báo thời tiết Hà Nội và cả nước hôm nay như sau:

Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 05 đến ngày 13/10

Áp cao lục địa có cường độ ổn định, từ khoảng ngày 06-07/10 được tăng cường trở lại và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 09-10/10. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ vĩ Bắc, từ khoảng ngày 07-08/10 nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động với cường độ mạnh.

Ở Bắc Bộ thời kỳ từ ngày 07-10/10 sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Ngày 09-10/10, khu vực vùng núi trời chuyển rét; khu vực trung du, đồng bằng trời chuyển lạnh.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 05/10 có mưa rào và rải rác có dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng thời kỳ từ đêm 08-10/10, ở phía Bắc có khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ ngày 11-13/10, ở phía Nam khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Riêng từ ngày 11-13/10, phía Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Cần chú ý trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

