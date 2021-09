Giá rẻ như cho không, sau tuyên bố của đại gia, BII vọt tăng chóng mặt

Ngày 30/8, đại gia Đỗ Thành Nhân, người được cho là ông chủ thực sự của CTCP Louis Land (mã chứng khoán BII), mua vào 300.000 cổ phiếu BII với giá 15.100 đồng/cp kèm tuyên bố trên trang Facebook cá nhân: “Hôm nay, ĐHCĐ BII, đặt lệnh hôm nay – lưu lại ngày mai. Ngày này năm sau để Facebook nhắc lại… ngày BII bắt đầu từ đáy. 30/8/2021. Đáy 15.100”.

Được biết, mức giá trên tại thời điểm đó đã là đỉnh của BII trong lịch sử 7 năm niêm yết của cổ phiếu này, bởi trước đó BII từng trải qua quãng thời gian hơn 2 năm, từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2020 chỉ giao dịch ở mức giá bèo bọt 600 đồng đến 1.500 đồng/cp.

Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 7/2021 đến nay, đặc biệt là sau mốc 30/9 (thời điểm ông Nhân tuyên bố là ngày “bắt đầu từ đáy”, quả thật giá cổ phiếu BII đã liên tục trải qua các phiên tăng kịch trần, khiến BII trở thành hiện tượng trên sàn Hà Nội.

Tại phiên giao dịch đầu tuần mới, 13/9, BII tiếp tục tăng trần khi đạt mức giá 26.600 đồng/cp với khối lượng giao dịch đạt hơn 5,5 triệu cổ phiếu. So với thời điểm ông Đỗ Thành Nhân mua vào cổ phiếu (30/8), BII đã tăng thêm 76% sau 2 tuần.

Nếu tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu BII đã tăng kỷ lục 648,88% từ mức giá 3.600 đồng. Trong khi đó, nếu như tính từ thời điểm đầu tháng 7, thời điểm được cho là BII bắt đầu được 'tạo sóng', giá của cổ phiếu này đã tăng thêm 309%.

Ông Đỗ Thành Nhân, người gắn liền với sự chuyển mình của Louis Land.

Câu hỏi đặt ra là BII có gì khiến giá cổ phiếu này tăng khủng khiếp như vậy, hay chỉ là mức tăng nhất thời theo tổ lái của một nhóm nào đó?

Được biết, CTCP Louis Land được thành lập năm 2008 với tên gọi cũ là CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư, hoạt động chính tại địa bàn tỉnh Bình Thuận. Sở dĩ giá cổ phiếu công ty này từng có thời gian dài bị "ghẻ lạnh", giao dịch dưới 1.000 đồng/cp là bởi từng có liên quan đến CTCP Khoáng sản Bình Thuận (KSA).

Ngay sau khi vụ án thao túng giá cổ phiếu mà chủ mưu là cựu Chủ tịch KSA Phạm Thị Hinh bị truy tố, thì cổ phiếu BII cũng theo gót giảm sàn la liệt. Lúc đó, Công ty cũng đã lên tiếng khẳng định là không còn liên quan đến KSA. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của BII những năm sau đó cũng không mấy khả quan. Đến năm 2019, Công ty lỗ đến 97 tỷ đồng và bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Mới đây, Louis Land công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên, ghi nhận lãi ròng giảm 27% so với báo cáo tự lập xuống còn 35 tỷ đồng. Nguyên nhân công ty điều chỉnh do trích lập dự phòng phải thu khó đòi 6 tỷ đồng; Đồng thời ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính vào Công ty con (Công ty TNN Toccoo Việt Nam, Công ty TNHH MTV Đô thị An sinh Định Thành và Công ty TNHH Bất động sản và Xây dựng Bình Thuận) hơn 5 tỷ đồng.

Về báo cáo soát xét nêu trên, cơ quan kiểm toán cho rằng việc sử dụng toàn bộ vốn góp để tạm ứng cho cá nhân, tổ chức thực hiện dự án có thể ảnh hưởng đến nguồn vốn kinh doanh còn lại trong việc duy trì và hoạt động kinh doanh bình thường của BII. Kiểm toán nhấn mạnh việc BII đã thoái toàn bộ vốn tại Golden Resource và ghi nhận lỗ từ việc thanh lý Công ty con này trong kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021, xuất phát từ việc công ty đã thay đổi kế hoạch đầu tư theo định hướng ban đầu tại ngày mua là nắm giữ quyền kiểm soát Công ty con mục đích đầu tư dài hạn.

Trước đó, năm 2020, Louis Land lên kế hoạch tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực bất động sản đô thị và bất động sản công nghiệp. Đó cũng là thời điểm cơ cấu cổ đông của BII có biến động mạnh.

Trong đó, ông Đỗ Cần, cổ đông lớn của công ty đã thoái hết 10,2 triệu cổ phiếu, tương đương 17,68% vốn. Thay vào đó, ông Đỗ Thành Nhân trở thành cổ đông lớn khi mua hơn 7 triệu cổ phiếu, tương đương 12,24% vốn doanh nghiệp. Ông Nhân cũng đã tham gia vào HĐQT doanh nghiệp từ 8/2/2021. Dấu ấn đầu tiên của ông Đỗ Thành Nhân kể từ khi trở thành cổ đông lớn là đổi tên công ty thành Louis Land, đồng thời chuyển trụ sở chính từ tỉnh Bình Thuận vào TP.HCM.

Tuy nhiên, tháng 6/2021 ông Nhân đã bán 6,3 triệu cổ phiếu giảm sở hữu xuống 1,65 triệu đơn vị, tương đương 2,87% vốn và không còn cổ đông lớn của Louis Land. Trả lời về động thái này, lãnh đạo Louis Land cho biết ông Đỗ Thành Nhân hiện là cổ đông lớn có nhiều công ty trong hệ thống, mặc dù thoái vốn khỏi BII nhưng các đối tác chiến lược của ông vẫn đang sở hữu để kiểm soát và điều hành công ty.

Điều đó đồng nghĩa với việc mặc dù không còn là cổ đông lớn nhưng ông Nhân vẫn gián tiếp sở hữu BII thông qua các đơn vị khác và được xem như ông chủ thực sự của công ty này. Ông Đỗ Thành Nhân hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang (mã chứng khoán AGM).

Ngày 30/8 vừa qua, Louis Land công bố Nghị quyết ĐHCĐ bất thường. Trong đó ông Đỗ Thành Nhân được miễn nhiệm khỏi chức danh thành viên HĐQT công ty, đồng thời thông qua kế hoạch phát hành thêm 15 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 726,8 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành thêm dự kiến 150 tỷ đồng sẽ được sử dụng với mục đích: trả nợ ngân hàng 40 tỷ đồng; nộp tiền thuê đất 80 tỷ đồng; và góp vốn vào công ty TNHH Toccoo Việt Nam 30 tỷ đồng.

Nhà đầu tư chịu chi 150 tỷ để mua lượng cổ phiếu phát hành thêm không loại trừ khả năng là ông Đỗ Thành Nhân. Điều này thể hiện qua việc Đại hội cổ đông bất thường thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn chào mua công khai đối với ông Đỗ Thành Nhân. Có nghĩa ông Nhân được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của CTCP Louis Land mà không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Hiền Anh