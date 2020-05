The Matrix One: Lựa chọn an cư của giới thượng lưu Hà Nội

Chính vì vậy, tâm lý phải tìm được một căn hộ thực sự cao cấp, có đủ không gian sống đang ngày càng hút khách, đặc biệt là những người giàu có, người nước ngoài định cư tại Việt Nam.

Một góc phối cảnh trong công viên 14ha đối diện The Matrix One.

Lựa chọn của người giàu

Tầng lớp trung lưu và giàu ngày càng gia tăng. Theo tính toán của World Bank, giai đoạn 2014 - 2016, trung bình mỗi năm Việt Nam có 1,5 triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu. Số liệu tạm tính đến 2018 cho thấy tầng lớp trung lưu chiếm 16,3% dân số.Còn theo thống kê của một báo cáo do Knight Frank công bố năm 2017, số lượng người Việt Nam có khối tài sản từ 30 triệu USD trở lên đã tăng 320% trong giai đoạn 2006-2016, thuộc nhóm nhanh nhất thế giới, vượt cả Trung Quốc và Ấn Độ.

Sự bùng nổ này cũng tác động lên xu hướng tiêu dùng bất động sản, chứng tỏ khả năng hấp thụ của thị trường đối với phân khúc bất động sản cao cấp khá lớn.

Bên cạnh đó, sự sôi động trở lại của phân khúc cao cấp và siêu cao cấp trong thời gian gần đây đang được hỗ trợ bởi nhiều lợi thế như tích lũy người dân tăng cao, các chính sách phù hợp dành cho nhiều đối tượng người mua.

Chị Tuyết Hạnh (Ba Đình, Hà Nội) tâm sự: “Gia đình tôi có 4 người.Hai đứa con ngày càng lớn càng nảy sinh những nhu cầu cần thiết, theo kiểu sống hiện đại. Chúng muốn sống ở khu vực mà mọi thứ đều sẵn sàng, bước một bước là tận hưởng đầy đủ tiện nghi”.

Vợ chồng chị đã dành cả tháng đi tìm một nơi ở mới phù hợp hơn, đáp ứng được cả sở thích của con và nhu cầu của hai vợ chồng. Nhờ bạn bè giới thiệu, chị đã tìm được căn hộ cao cấp khá ưng ý, đó là The Matrix One ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuy chưa được nhận nhà nhưng sau khi thăm nhà mẫu cũng như tìm hiểu kỹ về quy hoạch, thiết kế tổng thể, các tiện ích của Dự án, gia đình chị đã ưng ý và quyết định “xuống tiền” một căn hộ 3 phòng ngủ tại đây.

Ngay từ trước Tết, vợ chồng anh Dũng – giám đốc một công ty xuất nhập khẩu tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã đau đầu nghiên cứu hàng chục dự án, mong tìm được một chốn an cư lý tưởng, đáp ứng được mọi nhu cầu của các thành viên trong gia đình mà tìm rồi mới thấy không hề đơn giản. Nếu bà xã anh thì muốn 1 bước có thể đi mua sắm ở các trung tâm thương mại lớn như TTTM The Garden, Vincom Center; có khu tập yoga, tập thiền riêng hay có thể thoải mái mua sắm, làm đẹp, spa ngay trong dự án thì 2 đứa con anh lại chỉ muốn có không gian vui chơi thật thoải mái, được học tập ở trường liên cấp danh tiếng, ngày ngày được bơi mà không phải di chuyển đâu xa. Bản thân anh là người đam mê thể thao, hầu như anh chưa bỏ trận bóng đá nào của đội tuyển Việt Nam trong các mùa giải lớn nên anh chỉ thích ở gần sân vận động Mỹ Đình để đỡ phải đi lại xa.

Qua tìm hiểu, được biết The Matrix One hội tụ đầy đủ các tiện ích nói trên dù thời gian nhận nhà phải hơn 1 năm nữa nhưng sau vài ngày thảo luận, các thành viên trong gia đình anh đều chấm “chốt”.

The Matrix One - Tận hưởng những tiện ích trong tầm tay

Khu vui chơi trẻ em xanh mát ngay trong khuôn viên dự án.

Còn nhớ hồi đầu năm 2015, thị trường địa ốc từng bất ngờ trước thông tin một tập đoàn bất động sản quyết định chi 500 tỷ đồng xây dựng công viên ven sông ở quận Bình Thạnh, Tp.HCM. Với diện tích 14ha, công viên sở hữu hơn 40 tiện ích, trở thành công trình tiện ích được đầu tư hoành tráng nhất tại thời điểm đó…

Đến nay, những hạng mục đầu tư tương tự như vậy đã ít gây “sốc” cho thị trường hơn bởi số lượng các dự án càng nhiều, đồng nghĩa với việc càng có thêm nhiều thông tin về các tiện ích được quảng cáo rầm rộ.

Tại thị trường Hà Nội, cũng có không ít dự án căn hộ cao cấp chấp nhận đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng tầm dự án bằng những tiện ích độc đáo, nhằm hút các khách hàng cao cấp.

Với việc chú trọng phát triển tiện ích đa năng khi triển khai một dự án, các nhà đầu tư luôn mong muốn mang lại những giá trị sử dụng tốt nhất cho khách hàng. Đó không đơn thuần chỉ là một nơi ở mà còn là trải nghiệm không gian sống đáng mơ ước.

Do vậy, không bất ngờ khi tính tiện ích đồng bộ đang trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá mức độ thanh khoản của dự án bất động sản trên thị trường, đồng thời là con “át chủ bài” trong chiến lược quảng bá nhằm thu hút khách hàng.

Theo đánh giá thực tế, thị trường phía Tây Hà Nội đang hút khách hàng bởi hạ tầng giao thông được mở rộng, vị trí tốt, cùng nhiều dịch vụ hấp dẫn. Chính vì vậy, những người có nhu cầu hưởng cuộc sống tiện nghi hiện đại đang rủ nhau tìm hiểu và “xuống tiền” cho dự án The Matrix One do MIKGroup phát triển.

Đây là dự án chung cư cao cấp tọa lạc trên đường Lê Quang Đạo, trung tâm Nam Từ Liêm, một khu vực đã phát triển từ lâu về cơ sở hạ tầng đồng bộ, trình độ dân trí cao sẽ tạo nên một cộng đồng dân cư văn minh, hiện đại. Tại đây, cả gia đình có thể “một bước xuống phố” với 39 tiện ích trong dự án, một bước tới công viên 14ha đối diện cùng hàng chục dịch vụ tiện lợi khác.

The Matrix One toạ lạc tại vị trí đắc địa giúp cư dân có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố, khu vui chơi. Thậm chí, cả gia đình có thể chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại các bệnh viện lớn như Bệnh viện An Sinh (Hồng Ngọc) đang xây dựng gần Dự án hay các bệnh viện hàng đầu như: Bệnh viện 19-8, Bệnh viện huyết học Trung ương…

Cùng với những tiện ích bên ngoài dự án, không gian của The Matrix One còn có các siêu thị mini, bể bơi bốn mùa, phòng tập Gym, hệ thống máy tập ngoài trời, sân tennis, sân bóng rổ, bóng đá... Chính vì thế, The Matrix One nổi lên với những điểm sáng ấn tượng và đang trở thành sự lựa chọn của tầng lớp thượng lưu tại Hà Nội.

Phương Dung