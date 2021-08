Ông chủ vườn lan var Đất Mỏ vừa bị bắt giàu cỡ nào?

Liên quan đến vụ buôn lậu than lớn nhất từ trước đến nay, C03 vừa bắt tạm giam hai anh em sinh đôi từng được biết đến là đại gia chơi lan đất mỏ với phi vụ giao dịch lan đột biến lên đến 250 tỷ đồng.

Ngày 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty CP Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan. Các đối tượng đã thực hiện khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Trong số 12 bị can này có hai anh em sinh đôi Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, là những đại gia khoáng sản đồng thời là đại gia chơi lan đột biến ở đất mỏ hơn chục năm nay. Bùi Hữu Giang còn nổi tiếng với căn biệt phủ bề thế tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều cùng nhiều xe sang.

Ông chủ vườn lan Var Đất Mỏ Bùi Hữu Giang và cây lan đột biến tiền tỷ trong thương vụ rúng động một thời.

Đáng chú ý, hồi tháng 3 năm 2021 cộng đồng mạng cả nước rúng động với thương vụ giao dịch lan đột biến có giá trị lên tới 250 tỷ đồng.

Tác giả của giao dịch này chính là hai anh em Giang – Thanh. Số tiền 250 tỷ đồng được định giá cho 2 nhánh gốc, 4 mầm của lan đột biến 5 cánh trắng "Ngọc Sơn Cước" dài 1,1m và có tất cả 48 lá.

Giao dịch này được thực hiện giữa Bùi Hữu Giang và ông Nguyễn Tiến Hưng, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Cả 2 bên có hợp đồng cho việc mua bán này, nhưng đây là hợp đồng trong tương lai.

Trong hợp đồng nêu trên, mỗi cây lan sau khi được ươm giống thành công có trị giá 50 triệu đồng nhân với 5.000 cây nên có giá 250 tỷ đồng. Đây là hợp đồng trong tương lai vì khi giao cây mới nhận tiền chứ không phải một cây có giá 250 tỷ đồng như lời đồn đoán.

Sau giao dịch này, UBND thị xã Đông Triều đã giao công an theo dõi, nắm bắt tình hình, kiểm soát các hoạt động mua bán lan đột biến tại địa phương để tránh các phần tử xấu lợi dụng việc mua bán thực hiện hành vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Bùi Hữu Giang sở hữu một vườn lan với tên gọi vườn lan Var Đất Mỏ (lan đột biến) vào đầu năm 2020 tại khu Cổ Giản, phường Kim Sơn, thị xã Đông Triều.

Hồi tháng 4/2021, khi CLB bóng đá Quảng Ninh nợ lương các cầu thủ, Vườn Lan Var Đất Mỏ đã trao tặng CLB số tiền 1 tỷ đồng để trả lương cho các cầu thủ.

Ngay sau khi đại gia Bùi Hữu Giang bị bắt, giới chơi lan cả nước ngay lập tức bàn tán xôn xao.

Thông tin này đến sau khi giá lan var đã giảm tới 90% so với mức đỉnh, nhiều chủ vườn lan lâm vào cảnh vỡ nợ sau khi trót vay ngân hàng để đầu tư hàng trăm chậu lan từ các đối tượng lướt sóng.

“Từ vụ giao dịch lan 250 tỷ đồng bị điều tra giờ thì lan var rớt không phanh rồi, không còn hy vọng gì giá lan sẽ lên nữa nhé. Đụng tới là dân buôn lan lao vào chửi, nào là không biết gì về lan, nhưng hỏi lan var nó giá trị gì thì không ai trả lời được.” chị Thanh Hiền, một người chơi lan cho biết.

Siêu xe McLaren 720S độ N-Largo mang biển số tỉnh Bình Dương được bắt gặp đậu trước cửa biệt phủ của Bùi Hữu Giang.

Không chỉ sở hữu biệt thự, Bùi Hữu Giang còn được biết đến là tay chơi khét tiếng trong giới siêu xe. Tháng 3/2011 chiếc siêu xe McLaren 720S độ N-Largo đình đám Việt Nam được bắt gặp ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Chiếc xe đậu trước cửa nhà đại gia Lan Var số 1 tại Quảng Ninh, chỉ ít ngày sau khi vị đại gia này lộ hợp đồng mua Rolls-Royce Cullinan 40 tỷ đồng.

Trước đó 1 tháng, siêu xe McLaren 720S độ N-Largo còn thuộc sở hữu của nữ đại gia chơi lan đột biến ở Bình Dương sở hữu từ tay chơi xe Vũng Tàu. Chiếc xe mang biển kiểm soát “61A – 896.66”. Theo giới luận biển, sự xuất hiện của số 6 và 8 sẽ mang tới những ý nghĩa về phát tài và tài lộc tới cho chủ nhân, số 9 đại diện cho sự vĩnh cữu.

