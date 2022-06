Có 2 tỷ đồng muốn đầu tư nhà đất ở Long An có được không?

Theo giới đầu tư có kinh nghiệm, thị trường bất động sản Long An là thị trường còn sơ khai, có nhiều cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, đầu tư vào đâu, đầu tư như thế nào để có tiềm năng thì nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ...

Tham gia đầu tư vào bất động sản vài năm nay nhưng anh Hoàng Xuân Long (Hà Nội) mới chỉ đầi tư ở khu vực vùng ven của Hà Nội. Tuy nhiên, hiện anh Long muốn đầu tư bất động sản ở tỉnh xa hơn và Long An là khu vực anh đang ‘nhắm’ tới.

Với gần 1,8 triệu dân, năm 2021, Long An là tỉnh đứng thứ hai, sau Hải Phòng về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tổng số vốn FDI đầu tư vào Long An là 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước.

Tốc độ đô thị hóa ở Long An trong những năm gần đây khoảng 36-40%. Dự kiến đến năm 2030, tốc độ đô thị hóa ở Long An khoảng 55-60%.

Tuy nhiên, so với các tỉnh ở trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Long An chưa có cơ sở hạ tầng phát triển như Bình Dương hay Đồng Nai. Hơn nữa, giá đất ở Long An cũng đã có nhiều nơi tăng khá cao trong những năm vừa qua.

Với 2 tỷ đồng trong tay, anh Long băn khoăn liệu anh có nên đầu tư vào thị trường bất động sản Long An? Và với số tiền đó thì anh có thể đầu tư vào phân khúc, khu vực nào để có tiềm năng sinh lời?

Theo những người có kinh nghiệm về đầu tư bất động sản, thị trường bất động sản Long An vẫn còn nhiều cơ hội đầu tư; chỉ cần có trên dưới 1,5 tỷ đồng có thể lựa chọn được khu vực đầu tư tiềm năng... (Ảnh minh họa)

Với kinh nghiệm trong nghề, ông Tạ Trung Kiên, Giám đốc Công ty CP Phát triển Wowhome cho hay, thị trường bất động sản Long An là thị trường vẫn còn sơ khai nên còn nhiều tiềm năng để đầu tư kể cả hiện tại và trong tương lai.

Hơn nữa, việc di chuyển giữa TP.HCM về Long An khá gần, chưa đến 100km, giao thông vào ngày thường hay cuối tuần giữa hai nơi này đều rất thuận tiện.

Nói về cơ hội đầu tư bất động sản ở Long An có tiềm năng hay không, ông Kiên cho rằng, nhà đầu tư nên tham khảo các chủ đầu tư đang triển khai dự án ở Long An với hướng làm bài bản, chỉnh chu; nếu đầu tư vào những khu vực đã được đầu tư bài bản, hạ tầng xây dựng đồng bộ thì chắc chắn sẽ có nhiều tiềm năng.

Tuy nhiên, ông Kiên cũng lưu ý, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi đầu tư bất động sản ở Long An nếu chưa khảo sát kỹ sẽ rất dễ bị vướng vào quy hoạch. Bởi lẽ hiện quy hoạch ở Long An đang có nhiều sự điều chỉnh, nhất là những quy hoạch cho các đại đô thị lớn của chủ đầu tư lớn. Do đó, khi đầu tư cần tìm hiểu kỹ thông tin, tìm kiếm những đơn vị tư vấn có uy tín trên thị trường để tìm hiểu nhằm tránh đầu tư vào những khu vực chưa rõ ràng về quy hoạch.

“Nếu quyết định đầu tư, nhà đầu tư cần xem kế hoạch sử dụng đất của địa phương để biết khu vực định đầu tư có bị dính quy hoạch hay không. Cũng nên kiểm tra các chủ đầu tư dự án ở khu vực đó, nếu dự án có quy hoạch 1/500 thì nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm vì đã được quy hoạch đồng bộ.

Ngoài ra, cần lựa chọn đơn vị phát triển dự án xem pháp lý an toàn hay không; cần xem xét hạ tầng có đồng bộ hay không. Đặc biệt, với những dự án phân lô, bán nền cần xem dự án đã được phê duyệt hay chưa để đầu tư an toàn”, ông Kiên nói.

Song, ông Kiên cho rằng, nhà đầu tư không nên ‘lướt sóng’ thời điểm này, nếu chỉ đầu tư 3-6 tháng thì không nên đầu tư.

“Đầu tư bất động sản ở Long An lúc này nên đầu tư lâu dài. Long An là thị trường rất tiềm năng với hệ thống sông lớn, dân số đông, có đường cao tốc, lại gần TP.HCM, đặc biệt là có nhiều cụm công nghiệp lớn… mặc dù đã có vài nơi ở Long An đã có dấu hiệu của việc tăng giá nhưng vẫn còn nhiều khu vực còn tiềm năng để có thể đầu tư”, ông Kiên đánh giá.

Nói về phân khúc, khu vực đầu tư tiềm năng ở Long An, ông Mạc Chánh Phát, Tổng Giám đốc Công ty CP Bất động sản Điền Phát cho rằng, nên đầu tư vào đất nền. Bởi theo ông, quỹ đất ở Long An còn rất nhiều, mặt bằng chung giá đất ở Long An so với các tỉnh lân cận vẫn còn tương đối thấp và vẫn có thể đầu tư được trong thời gian này.

Theo đó, khu vực được ông Phát gợi ý quan tâm đầu tư đó là huyện Đức Hòa với lý do, giai đoạn 2016-2017 thị trường Cần Giuộc, Cần Đước đã đi đầu. Tuy nhiên, theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các địa phương thì năm 2022 huyện Đức Hòa còn rất ít quỹ đất nông nghiệp, đất lúa. Các quỹ đất ở Đức Hòa hiện hơn 80% là đất ở, đất sản xuất kinh doanh và thương mại. Đồng thời, Đức Hòa cũng là địa phận đông dân nhất ở Long An, là nơi đóng góp GDP cao nhất của cả tỉnh.

Với tài chính trên dưới 1,5 tỷ đồng, ông Phát cho rằng, có thể chọn sản phẩm vị trị đẹp, pháp lý an toàn tại nhiều dự án đang triển khai ở huyện Đức Hòa.

Minh Thư