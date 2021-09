Đại gia BOT và bất động sản công nghiệp bất ngờ tuyên bố bỏ nghề định giá bất động sản

Tổng Công ty Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam - IDICO (mã chứng khoán: IDC) đã công bố tài liệu họp ĐHCĐ bất thường, dự kiến diễn ra vào 12/10/2021.

Theo đó, IDC điều chỉnh tăng doanh thu công ty mẹ năm 2021 từ mức 996 tỷ đồng lên mức 1.711 tỷ đồng (gấp 2,6 lần so với năm 2020). Lợi nhuận sau thuế điều chỉnh từ mức 460 tỷ đồng lên mức 1.032 tỷ đồng (gấp 2,3 lần so với năm 2020).

Giữa thời điểm một số ngành nghề chính của công ty như thu phí BOT giao thông, phân phối điện, xây lắp,… bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi giãn cách xã hội, IDC lại điều chỉnh tăng kế hoạch doanh thu và lợi nhuận vì lý do công ty đạt 260 tỷ đồng lợi nhuận từ thoái vốn tại Thủy điện Dakmi cho đối tác Bitexco; việc thoái vốn nhà máy kính siêu trắng cho đối tác Viglacera cũng đem lại lợi nhuận 84,2 tỷ đồng (đây là nhà máy kính nổi siêu trắng đầu tiên tại Việt Nam được thành lập bởi Viglacera, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Khải Thịnh và IDC).

Ngoài ra, khu công nghiệp Hựu Thạnh (Long An) sẽ đóng góp chính vào tăng trưởng năm 2021 khi đi vào cho thuê kể từ cuối quý 3/2021 với diện tích được cho thuê trong kỳ đạt 20 ha, giá thuê đạt 130 USD/m2/chu kỳ thuê. Doanh thu ước tính đạt 612 tỷ đồng và lợi nhuận gộp đạt 365 tỷ đồng theo phương pháp hạch toán 1 lần đối với phần diện tích được cho thuê trong kỳ.

Cũng tại ĐHCĐ bất thường, công ty sẽ xin ý kiến sửa đổi ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, giảm ngành nghề: Đại lý môi giới đấu giá hàng hóa; bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; bán lẻ thuốc lá thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh; bỏ ngành nghề định giá bất động sản như ngành tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

KCN Phú Mỹ 2 (Bà Rịa - Vũng Tàu) do IDICO làm chủ đầu tư.

IDC là một trong những nhà phát triển bất động sản công nghiệp lớn nhất Việt Nam với 10 KCN tổng diện tích đất hàng nghìn ha, tập trung ở các khu vực Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình, Bắc Ninh,… Ngoài ra, IDC còn là một “ông lớn” trong lĩnh vực phân phối điện và thu phí giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, doanh thu từ kinh doanh điện trong 6 tháng cuối năm 2021 ước tính giảm 18% do giãn cách xã hội tại Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu làm giảm sản lượng tiêu thụ tại KCN Nhơn Trạch và các KCN Mỹ Xuân, Phú Mỹ.

Đối với hoạt động thu phí đường bộ tại BOT An Sương An Lạc (thông qua công ty con HTI do IDC sở hữu 54,78%), doanh thu mảng này dự kiến cũng giảm mạnh do ảnh hưởng Covid-19.

Sau khi Bộ Xây dựng thoái 36% vốn tại IDICO vào năm 2020, hai cổ đông lớn nhất của công ty là Tập đoàn Bitexco và Tập đoàn SSG mỗi bên sở hữu 22,5% vốn điều lệ. Tuy nhiên, mới đây Bitexco đã thoái toàn bộ cổ phần tại IDC. Cùng với đó, thành viên HĐQT Nguyễn Vũ Bảo (đại diện Bitexco) cũng xin rút lui khỏi HĐQT IDC.

Hiện tại, cổ đông lớn của IDC là SSG và Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Việt, tổ chức có liên quan đến ông Đặng Chính Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc IDICO. Trong đó, SSG sở hữu 22,5% (tương ứng 67,5 triệu cổ phần), Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Việt sở hữu 4,82% (14,46 triệu cổ phiếu). Hai cổ đông cá nhân Đặng Việt Dũng (con trai ông Đặng Chính Trung) và Vũ Thị Thu Hằng lần lượt sở hữu 2,53% và 1,17%.

Sau chuỗi 3 phiên giảm giá liên tiếp, giá cổ phiếu IDC đã tăng trở lại trong phiên 28/9 để đạt mức 50.800 đồng/cp, tăng 27% kể từ đầu tháng 9.

Hiền Anh