Hơn 9.000 xe ô tô đăng ký mới, Nghệ An có số xe ô tô cao của cả nước

Từ đầu năm đến nay, Nghệ An đã có 9.082 xe ô tô đăng ký mới, nâng tổng số phương tiện hiện đang quản lý lên 130.000 xe ô tô. Nghệ An là địa phương có số xe ô tô cao của cả nước, tập trung nhiều nhất ở TP Vinh.

Cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh Nghệ An có có 9.082 xe ô tô đăng ký mới, tăng hơn 300 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan chức năng đã làm thủ tục sang tên, cấp lại đăng ký cho 2.302 xe ô tô; chuyển đi: 2.464 ô tô, chuyển đến: 2.902 ô tô.

Vinh là một trong số những thành phố có nhiều ô tô của Việt Nam.

Ngoài ra, 9 tháng đầu năm có 68.985 xe mô tô - xe máy, 10.000 xe máy điện đăng ký mới.

Nghệ An được đánh giá là địa phương có số xe ô tô cao của cả nước, với 130.000 xe trong đó tập trung nhiều nhất ở thành phố Vinh.

Việc người dân mua xe ô tô ngày càng nhiều cho thấy mức sống của người dân TP Vinh đang tăng lên. Tuy nhiên, tình trạng này cũng đang tạo ra áp lực lên hạ tầng giao thông của thành phố.

Theo Ban ATGT tỉnh, ôtô tăng cao, trong khi hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ khiến TP. Vinh đang phải đối mặt với nhiều "bài toán" giao thông, nhất là thiếu các bãi đỗ xe khiến người dân phải để xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Theo baonghean.vn