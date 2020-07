Doanh thu nội địa và xuất khẩu của Vinamilk trong quý II tăng trưởng hai chữ số

Hoạt động sản xuất được Vinamilk duy trì ổn định trong biến động Covid-19, đáp ứng nhu cầu trong nước và các hợp đồng xuất khẩu.

Theo đó, trong quý II/2020, doanh thu thuần hợp nhất của Vinamilk đạt 15.495 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý I/2020 và tăng 6,1% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, hoạt động kinh doanh nội địa ghi nhận doanh thu thuần 13.364 tỷ đồng, tăng 10,5% so với quý I/2020 và tăng 7,6% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 86% trong doanh thu thuần hợp nhất.

Tóm tắt kết quả tài chính hợp nhất quý II và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 (tỷ đồng).

Theo Vinamilk, mức tăng trưởng này đến từ việc công ty bắt đầu hợp nhất kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP GTNFoods/Mocchau Milk (GTN/MCM) từ quý I/2020.

Doanh thu thuần công ty mẹ đạt 13.622 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với quý I/2020 và 4% so với cùng kỳ 2019. Việc dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội từ ngày 22/4 đã có tác động tích cực đến tình hình kinh doanh trong quý II/2020.

Đối với hoạt động xuất khẩu, tuy tình hình kinh tế trong nước và thế giới chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh nhưng Vinamilk vẫn chủ động tìm kiếm cơ hội tại các thị trường tiềm năng.

Hoạt động xuất khẩu trong giai đoạn này ghi nhận các kết quả tích cực như xuất khẩu sữa đi Trung Đông với hợp đồng trị giá 20 triệu USD, xuất khẩu sữa đặc qua Trung Quốc, xuất sữa hạt và trà sữa vào thị trường Hàn Quốc… đã đóng góp trực tiếp vào doanh thu thuần 1.370 tỷ đồng của quý II/2020, tăng 26,8% so với quý I/2020 và tăng 7,1% so với cùng kỳ 2019, chiếm tỷ trọng 9% trong doanh thu thuần hợp nhất.

Vinamilk liên tiếp được sự đánh giá cao về hiệu quả kinh doanh và quản trị bởi các tổ chức tài chính uy tín.

Tháng 6 vừa qua, Vinamilk cũng là công ty sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (EAEU).

Các chi nhánh nước ngoài ghi nhận doanh thu thuần 761 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 5% trong doanh thu thuần hợp nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty con Driftwood tại Mĩ bị ảnh hưởng khi các trường học tại bang California – nhóm khách hàng chính của Driftwood – vẫn đóng cửa do dịch. Ở khía cạnh tích cực, doanh thu của công ty con Angkor Milk tại Campuchia đã ghi nhận mức tăng trưởng trên 20% trong quý II/2020 nhờ nhu cầu tốt đối với sản phẩm sữa tại thị trường này.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần hợp nhất đạt 29.648 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 50% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu thuần kinh doanh nội địa đạt 25.456 tỷ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 2.451 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 7,7% và 7,3% so với cùng kỳ 2019.

Đối với GTN/MCM, doanh thu thuần đạt 1.368 tỷ đồng. Tính riêng MCM, doanh thu thuần 6T/2020 tăng 8% so với cùng kỳ 2019.

Cũng theo báo cáo của Vinamilk, biên lợi nhuận gộp hợp nhất quý II/2020 đạt 46,1%, giảm 61 điểm cơ bản so với quý I/2020 do giá vốn nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong quý II/2020 cao hơn quý I/2020.

Chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý II/2020 phát sinh 3.757 tỷ đồng, tương đương 24,2% doanh thu thuần (quý II/2019: 25%). Tỷ lệ này giảm xuống nhờ công ty đã điều chỉnh các chi phí phù hợp để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II/2020 đạt 3.085 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ 2019. Biên lợi nhuận ròng hợp nhất đạt 19,9%, bằng với cùng kỳ 2019 và thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 1.586 đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ 2019.

Lũy kế 6 tháng năm 2020, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 5.861 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019 và hoàn thành 55% kế hoạch năm. Thu nhập mỗi cổ phiếu đạt 3.013 đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2019. Đối với GTN, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 88,4 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh 112% so với cùng kỳ.

Các động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của GTN gồm: hoạt động bán hàng được cải thiện và hiệu quả hơn; doanh thu tài chính tăng 72% so với cùng kỳ 2019 và mức thuế TNDN giảm do chính sách ưu đãi thuế đối với thu nhập của Công ty Cổ phần Sữa Mộc Châu.

Phương Dung