Đà Nẵng: Chưa DN nào tiếp cận được vốn vay không lãi suất để trả lương ngừng việc cho người lao động

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX khai mạc sáng 6/7, bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP cho hay, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đời sống của người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng người lao động mất việc làm, bị ngưng việc, nghỉ việc không lương.

Sở LĐTB&XH Đà Nẵng tổ chức tư vấn cơ hội tuyển dụng, việc làm cho người lao động vào ngày 5/7.

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp chung toàn TP là 7,24%, tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi là 7,55% (trong khi cùng kỳ năm 2019, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi là 2,89%). Qua thống kê cho thấy có khoảng 179.000 người lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 12.600 lao động bị chấm dứt hợp đồng, 59.600 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không lương và 106.800 lao động làm việc không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Trong khi đó, theo thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Đà Nẵng, việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng lao động, doanh nghiệp gặp nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc về thời điểm áp dụng, quy trình, hồ sơ, thủ tục thực hiện.

Đến ngày 30/6/2020, có 2.935 đối tượng lao động (gồm 114 lao động thuộc đối tượng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; 2.821 lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm) và 90 hộ kinh doanh cá thể được nhận hỗ trợ.

Đặc biệt, bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Đến thời điểm này chưa có doanh nghiệp nào trên địa bàn TP tiếp cận được nguồn vốn vay không lãi suất để trả lương ngừng việc cho người lao động!”.

Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Đà Nẵng cũng cho biết, việc rà soát, lập danh sách, chi hỗ trợ cho người lao động, hộ kinh doanh, doanh nghiệp gặp khó khăn đang có nhiều vướng mắc cần được giải quyết. Cụ thể, việc kê khai danh sách người lao động được hưởng chính sách hỗ trợ do dịch Covid-19 (đối tượng thuộc Điều 1 và Điều 5 Quyết định 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020) đang gặp rất nhiều vướng mắc.

Theo quy định thì thời gian người lao động phải nghỉ việc không hưởng lương tính từ 1/4/2020 đến hết ngày 15/6 hoặc 30/6/2020. Tuy nhiên trên thực tế, người lao động của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng hầu như nghỉ việc trước thời gian đó (từ tháng 2 đến trước ngày 1/4/2020) nên các địa phương không thể lập danh sách những lao động này, cho dù họ bị mất việc và giảm sâu thu nhập thật sự do dịch Covid-19.

Đối với hỗ trợ hộ kinh doanh, do hầu hết hộ kinh doanh không kê khai thuế nên không đủ điều kiện làm hồ sơ. Việc kê khai danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương cho người lao động cũng rất khó thực hiện vì điều kiện vay vốn theo Điều 13 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 là doanh nghiệp phải thực sự khó khăn về tài chính, không cân đối đủ và đã sử dụng hết nguồn dự phòng để trả lương ngừng việc cho người lao động.

“Đến nay, chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ vay vốn để trả lương cho người lao động” – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Đặng Thị Kim Liên cũng thông báo tại kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX.

Trước tình hình đó, để thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội, bà Cao Thị Huyền Trân kiến nghị UBND TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung triển khai, giải quyết việc chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương và TP đảm bảo đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng.

Đồng thời tổ chức có hiệu quả sàn giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu, theo dõi tình hình lao động việc làm, nhất là lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 để hỗ trợ tìm kiếm việc làm, tiếp tục đề xuất, thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn.

Hải Châu