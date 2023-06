Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội cảnh báo thủ đoạn gian lận bằng thiết bị tinh vi

Hà Nội có số lượng thí sinh đăng ký dự thi thi tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước. Ngày 22/6, Công an TP cho biết đã chuẩn bị kĩ lưỡng các phương án đảm bảo an ninh cho kỳ thi diễn ra vào ngày 27 và 28/6 tới đây.

Hà Nội chú trọng công tác phòng chống gian lận thi cử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh D.H.



Một trong những nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ đề thi. Đề thi tốt nghiệp THPT chưa công khai thuộc tài liệu bí mật nhà nước mức độ tối mật, để lộ lọt đề thi hậu quả rất nghiêm trọng.

Về việc này, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã hướng dẫn các phó, trưởng điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 về công tác phòng chống gian lận trong thi cử.

Do công nghệ ngày càng phát triển, thiết bị gian lận tinh vi, nhỏ gọn hơn. Tuy nhiên, có một số dấu hiệu nhận biết mà giám thị kiểm tra kỹ có thể phát hiện. Cụ thể, thiết bị sẽ phải lắp kèm sim và tai nghe hạt đậu, thiết bị ghi hình nguỵ trạng thì camera ngụy trang trên mắt kính, camera ngụy trạng dưới dạng bút viết, thắt lưng, khuy áo, trang sức ở cổ, đồng hồ đeo tay…

Thiết bị ngụy trang đều có điểm chung là có gắn camera siêu nhỏ để chụp đề thi ra ngoài. Camera siêu nhỏ không có màn hình để xem nên thí sinh sẽ phải chụp nhiều lần, giám thị dễ phát hiện. Bên cạnh đó, những thí sinh này thường có những hành vi, trang phục bất thường, tóc trùm tai, trùm gáy, quần áo dài hay quan sát cán bộ coi thi. Các đối tượng không tập trung làm bài, có hiện tượng đọc lẩm bẩm, phát ra tiếng nói…

Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trao đổi, hướng dẫn công tác công an trong phối hợp đảm bảo an ninh các kỳ thi. Trong đó, Công an TP đã phân công nhiệm vụ cho công an các đơn vị có liên quan và công an quận, huyện, thị xã theo chức năng nhiệm vụ triển khai công tác công an bảo vệ an ninh, an toàn các kỳ thi.

Theo kế hoạch bảo vệ các kỳ thi, Công an quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống cháy nổ tại các địa điểm thi, chủ động phối hợp với Phòng GD-ĐT, các trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nắm tình hình công tác tổ chức các kỳ thi.

Công an quận, huyện, thị xã cũng phân công cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi đủ quân số, đúng quy chế thi; phối hợp Phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như lắp đặt camera giám sát phòng bảo quản đề thi, bài thi, bố trí tủ chứa đề thi, bài thi đảm bảo an ninh, an toàn.

Lực lượng chức năng cũng phải phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật như gây rối trật tự công cộng, cướp đề thi, bài thi, đe dọa hành hung giám thị, thí sinh, cán bộ phục vụ thi và người nhà của thí sinh.

Ngoài ra, các đơn vị Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ và Công an các quận, huyện, thị xã bảo vệ vòng ngoài nơi ra, in sao đề thi, áp tải vận chuyển đề thi, bài thi theo yêu cầu của Hội đồng thi.

Phòng Cảnh sát Giao thông đã phân công lực lượng tăng cường tại các tuyến giao thông trọng điểm, phân luồng giao thông khu vực xung quanh và tại các địa điểm thi, các nút giao thông hay ùn tắc trong giờ cao điểm, giải quyết nhanh các điểm ùn tắc trên các tuyến đường, giúp đỡ và tạo điều kiện cho thí sinh và giám thị đến đúng giờ thi. Bố trí xe ô tô cảnh sát dẫn đường cho công tác vận chuyển đề thi trong trường hợp khẩn cấp khi được yêu cầu.

Tiến Dũng