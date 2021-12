Tỷ phú Nga nào ‘ăn nên làm ra’ nhất năm 2021?

Theo Forbes, tổng cộng tài sản của các tỷ phú Nga đã tăng thêm 101,39 tỉ USD.

Năm 2021, năm thứ hai của đại dịch Covid-19 có thể được gọi là thành công đối với hầu hết các tỷ phú Nga, theo Forbes, có 70 trong số 104 người Nga góp mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu về những người giàu nhất hành tinh đã gia tăng tài sản.

Tổng cộng, trong một năm các tỷ phú Nga đã giàu thêm 101,39 tỉ USD, trong khi 10 người thành công nhất trong số họ kiếm thêm được 74,51 tỉ USD.

Đứng đầu danh sách này là Pavel Durov, người được ví như “Mark Zuckerberg của Nga”, đang điều hành ứng dụng nhắn tin Telegram và Tatyana Bakalchuk - người sáng lập chuỗi cửa hàng trực tuyến Wildberries.

Vị trí thứ 3 thuộc về doanh nhân công nghiệp Andrey Melnichenko, người có tài sản đã tăng đáng kể doanh thu vào năm ngoái, thứ 4 và thứ 5 lần lượt là nhà tài phiệt luyện kim Alexei Mordashov và nhà khai thác dầu mỏ Vagit Alekperov.

Sau đây cùng Forbes điểm lại các tỷ phú Nga “ăn nên làm ra” nhất năm 2021:

Pavel Durov

Pavel Durov.

Tài sản thay đổi trong năm: +13,81 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 17,24 tỉ USD

Tài sản của người sáng lập ứng dụng Telegram, Pavel Durov, đã tăng chóng mặt nhờ việc định giá tài sản chính của tỷ phú này. Vào tháng 3, Telegram thông báo đã huy động được hơn 1 tỉ USD thông qua việc bán trái phiếu cho nhiều nhà đầu tư. Vào tháng 10, sau sự thất bại của Facebook, Instagram và WhatsApp, hơn 70 triệu người dùng mới đã đăng ký Telegram.

Tatyana Bakalchuk

Tatyana Bakalchuk.

Tài sản thay đổi trong năm: +11,92 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 13,02 tỉ USD

Bà Bakalchuk là người sáng lập và sở hữu 99% Wildberries. Tài sản của bà tăng mạnh sau khi nhà bán lẻ định giá lại công ty. Đồng thời, do việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công của tập đoàn bán lẻ Ozon của Nga đã giúp điều chỉnh lại giá trị của Wildberries.

Nhưng bản thân công ty của bà Bakalchuk đang thể hiện kết quả xuất sắc, doanh thu của nhà bán lẻ Internet trong 9 tháng đầu năm đã tăng lên 538,9 tỉ ruble, cao hơn 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Andrey Melnichenko

Andrey Melnichenko.

Tài sản thay đổi trong năm: +10,6 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 25,37 tỉ USD

Cổ đông chính tại hãng phân bón EuroChem và công ty khai thác than SUEK, Andrey Melnichenko, đã gia tăng đáng kể tài sản vào năm 2021 do sự tăng giá của nguyên liệu và sản phẩm của các công ty mà ông sản xuất. Theo đó, giá than tăng gấp đôi so với năm ngoái, giá phân đạm tăng gấp 4 lần, phốt pho 2 lần và kali 3 lần.

Doanh thu của EuroChem trong nửa đầu năm 2021 tăng 45% lên 4,4 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu của SUEK tăng gấp 4 lần lên 613 triệu USD.

Alexei Mordashov

Alexei Mordashov.

Tài sản thay đổi trong năm: +6,83 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 29,52 tỉ USD

Vào đầu, Alexei Mordashov lần đầu tiên trở thành người giàu nhất nước Nga, trong năm tài sản của ông tăng gần 7 tỉ USD. 9 tháng đầu năm, tài sản của ông tăng 63%, lên 8,37 tỉ USD. Cổ phiếu của hãng Severstal - Công ty Thép lớn nhất ở Nga dự kiến tăng từ 1.344 ruble lên 1.588 ruble/cổ phiếu.

Vagit Alekperov

Vagit Alekperov.

Tài sản thay đổi trong năm: +6,44 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 26,16 tỉ USD

Chủ tịch Vagit Alekperov của Lukoil đã tăng lên nhờ sản phẩm chính của công ty - dầu mỏ. Trong năm, giá dầu thô Brent đã tăng từ 50 lên 76 USD/một thùng. Cổ phiếu Lukoil đã tăng giá hơn 22% trong năm, lên 6.390 ruble/cổ phiếu.

Igor và Dmitry Bukhman

Igor và Dmitry Bukhman.

Tài sản thay đổi trong năm: +4,76 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 7,86 tỉ USD

Igor và Dmitry Bukhman là những nhà sáng lập và chủ sở hữu duy nhất của hãng game Playrix. Theo AppAnnie, Playrix trở thành nhà phát triển game dành cho điện thoại lớn thứ 2 thế giới, chỉ xếp sau Tencent. Trong 6 tháng đầu năm, các game thủ đã chi hơn 874,2 triệu USD cho các trò chơi Gardenscapes và Homescapes được phát hành bởi Playrix.

Gennady Timchenko

Gennady Timchenko.

Tài sản thay đổi trong năm: +4,35 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 24,72 tỉ USD

Gennady Timchenko, cổ đông của công ty năng lượng Novatek (23,49%), công ty chế biến khí đốt Sibur (17%), công ty xây dựng kỹ thuật Stroytransgaz (53%) và công ty vận hành đường sắt để vận chuyển các sản phẩm dầu khí Transoil (80%), năm nay cực kỳ thành công nhờ giá nhiên liệu tăng mạnh.

Giá dầu thô Brent đã tăng từ 50 đến 76 USD/mỗi thùng, trong khi giá xăng tăng vọt vào giữa tháng 12 đến mức kỷ lục 2.200 USD/1.000 m3. Gã khổng lồ khí đốt Novatek trong 9 tháng đầu năm đã tăng doanh thu 60% lên 785,74 tỉ ruble, công ty hóa dầu Sibur tăng 66,7% lên 597,63 tỉ ruble.

Leonid Mikhelson

Leonid Mikhelson.

Tài sản thay đổi trong năm: +4,21 tỉ USD

Tổng tài sản tính đến ngày 20/12/2021: 27,66 tỉ USD

Đồng sở hữu của công ty khí đốt Novatek, Leonid Mikhelson, như Gennady Timchenko, đã nhận được sự gia tăng đáng kể trong tài sản nhờ giá khí đốt. Lợi nhuận ròng của Novatek trong nửa đầu năm 2021 lên tới 152 tỉ ruble. Cổ phiếu của công ty đã tăng giá 39% trong năm, lên 1.700 ruble/cổ phiếu.

Thanh Bình (lược dịch)