Tình hình Syria: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dính thương vong ngay đầu năm

IS sẽ là mối đe dọa lớn đối với quân đội Syria trong năm 2021; Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hứng thương vong ngay đầu năm là những diễn biến mới của tình hình Syria.

IS là mối đe dọa năm 2021 đối với quân đội Syria

Lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS kết thúc năm 2020 bằng cuộc đột kích nhằm vào một chiếc xe buýt di chuyển dọc tuyến đường cao tốc Palmyra - Deir Ezzor khi đang chở theo các binh sĩ Syria và dân thường vào ngày 31/12. Hậu quả, 20 lính quân đội Syria và 8 dân thường đã thiệt mạng.

Vụ việc IS tấn công quân đội Syria lần này được cho là gây ra con số thương vong nhỏ hơn so với hàng loạt vụ tấn công bất ngờ khác mà nhóm khủng bố này từng tiến hành. Nhưng để diệt trừ hậu họa, quân đội Syria và không quân Nga đã cho tăng cường chiến dịch tấn công vào các sào huyệt của IS ở vùng Badiya Al-Sham nằm giữa 2 tỉnh Deir Ezzor và Homs.

Khác so với những năm trước, 2020 được cho là năm IS tái xuất hiện ở một số khu vực miền trung Syria bao gồm phía đông tỉnh Hama, nơi mà quân đội Syria và Lực lượng Quốc phòng Quốc gia Syria (NDF) đã giành lại quyền kiểm soát vào năm 2017.

Chưa hết, năm 2020 còn chứng kiến việc IS vẫn giành được các khu vực nằm trong lãnh thổ Syria khi nhóm khủng bố chiếm được không ít làng mạc nằm gần tuyến đường chiến lược ở thị trấn Ithriya. Đây là khu vực nằm ở phía đông nam 2 tỉnh biên giới Aleppo và Al-Raqqa.

Quân chính phủ Syria triển khai tấn công phiến quân ở tỉnh As-Suwayda. (Ảnh: Quân đội Syria)

Việc IS bất ngờ giành được ưu thế ở phía đông tỉnh Hama buộc quân đội Syria cho triển khai hàng loạt quân tăng viện tới khu vực Salamiyah và Al-Sa’an, những nơi từng được quân chính phủ Syria đánh giá là an toàn.

Ngoài các cuộc tấn công vào phía đông Hama, IS còn cho triển khai nhiều đợt tấn công vào khu vực Al-Resafa của tỉnh Al-Raqqa và Al-Sha’ar của tỉnh Homs bao gồm hàng loạt mỏ khai thác khí đốt quan trọng ở Syria.

Nhằm đối phó trước sự trỗi dậy của IS, không quân Nga cũng cho tăng cường hoạt động trên không ở Syria đặc biệt ở tỉnh Homs và Deir Ezzor.

Một trong những chiến dịch quân sự có quy mô lớn nhất được không quân Nga thực hiện trong năm nay là vào tháng Tám. Chiến dịch này được Nga thực hiện sau cái chết của một tướng chỉ huy quân sự ở tỉnh Deir Ezzor. Theo đó, tướng Nga đã bị sát hại khi đang di chuyển qua vùng sa mạc với lực lượng cảnh sát quân sự Nga.

Bị không quân Nga gây ra thiệt hại nặng nề cho mạng lưới ở phía tây tỉnh Deir Ezzor và phía đông tỉnh Homs, IS buộc phải tạm thời chuyển hoạt động sang miền trung Syria.

Tuy nhiên, càng về cuối năm 2020, IS đã cho tăng cường các đợt tấn công vào khu vực Badiya Al-Sukhnah ở phía đông tỉnh Homs và tiếp tục tập kích quân chính phủ Syria ở vùng ngã ba tam giác Palmyra. Đây là những nơi có địa hình hiểm trở rất khó để kiểm soát đối với quân đội Syria và không quân Nga.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin nhấn mạnh quân đội Syria sẽ không để IS hoành hành thêm nhất là khi IS đang bị xem là mối nguy hiểm lớn đối với miền đông và miền trung Syria.

Trong bối cảnh chiến dịch quân sự ở tỉnh Idlib vẫn dậm chân tại chỗ, quân chính phủ Syria đã điều chuyển một số lực lượng tinh nhuệ tới các tỉnh Homs, Deir Ezzor và Hama đặc biệt là các đơn vị thiết giáp hạng nặng để phục vụ cuộc chiến tại những vùng địa hình phức tạp.

Trước đây, quân đội Syria từng đánh bại IS ở các mặt trận Palmyra, Al-Sukhnah, Al-Salamiyah và Ithriya thì trong thời gian tới, lực lượng của chính quyền Damascus cần lùng sục các hang động và những ngôi làng nằm trên các sa mạc nhỏ bởi đây chính là những thành trì mà IS đang gây dựng.

Trên thực tế, IS sẽ chưa dừng lại kế hoạch tấn công và quân đội Syria cũng khó có thể đảm bảo an toàn cho một số tuyến đường cao tốc quan trọng như Đường Cao tốc Quốc tế nằm giữa 2 tỉnh Deir Ezzor và Homs.

Mới đây, trong một đoạn video được quân đội Syria công bố, một chiếc trực thăng của lực lượng này đã thực hiện không kích vào các mục tiêu của IS ở vùng Badiya Al-Sham. Đây được xem là đòn trả thù cho việc IS gây ra cái chết cho 20 binh sĩ Syria vào ngày 31/12/2020.

Vào ngày hôm sau tức ngày 1/1, IS cũng đã lên tiếng xác nhận là thủ phạm gây ra thương vong lớn cho quân chính phủ Syria như cáo buộc mà trước đó quân đội Nga – Syria đưa ra.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Hôm 2/1, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở phía đông bắc tỉnh Aleppo bất ngờ bị tấn công, khiến một số binh sĩ thương vong.

Theo nguồn tin từ phe đối lập, vị trí chính xác của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công là ở quận Al-Bab của tỉnh Aleppo. Thủ phạm là các tay súng bắn tỉa.

Cũng theo báo cáo, ít nhất 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã bị thương sau khi dính đạn từ các tay súng bắn tỉa giấu mặt. Họ đã được đưa tới một bệnh viện gần đó để cứu chữa, song tình hình hiện vẫn chưa rõ.

Sau vụ tấn công bất ngờ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm phiến quân đồng minh đã cho phóng đạn pháo và rocket vào vị trí của phe nổi dậy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) ở phía bắc tỉnh Aleppo.

Dù chưa có tổ chức nào đứng lên nhận trách nhiệm thực hiện vụ bắn tỉa vào quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và đồng minh vẫn quyết định trút giận lên SDF và YPG. Bởi lâu nay, Ankara xem SDF và YPG là các tổ chức khủng bố cần bị tiêu diệt.

Cũng trong ngày 2/1, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin một vụ nổ lớn xảy ra ở khu chợ buôn bán rau tại thành phố Ras al-Ain thuộc tỉnh Al-Hasakah.

Theo SANA, một chiếc xe bom phát nổ ở thành phố Ras al-Ain, nơi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động. Vụ nổ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người và khiến nhiều người khác bị thương.

Thành phố Ras al-Ain từng chứng kiến một vụ đánh bom tương tự vào ngày 24/10/2020, khi một thiết bị nổ được kích hoạt ngay gần trạm xăng ở thành phố. Trong vụ việc này, chỉ có 1 người bị thương.

Chưa hết, thành phố Ras al-Ain đang trong tình trạng mất an ninh và thiếu ổn định xuất phát từ những hành động cướp bóc và hôi của do các nhóm phiến quân thực hiện. Phần lớn các nhóm phiến quân trong thành phố là lực lượng được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Nghiêm trọng hơn, các nhóm phiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ đôi khi còn xung đột lẫn nhau và gây ra tình trạng mất an ninh cho người dân sinh sống ở thành phố Ras al-Ain.

Ras al-Ain bị các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ chiếm quyền kiểm soát vào tháng 10/2019, sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn dọc biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ.

Minh Thu (lược dịch)