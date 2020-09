Tình hình Syria: IS tấn công dồn dập, quân đội Syria thương vong lớn

Quân đội Syria hứng thương vong lớn sau đợt tấn công dồn dập của IS; Tướng Iran chỉ trích Mỹ âm mưu ám sát Tổng thống Assad là những diễn biến mới của tình hình Syria.

IS tấn công, quân đội Syria hứng thương vong lớn

Trong tuần này, nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria hoạt động gần vùng biên giới Raqqa – Homs.

Hãng tin AMN cho hay, một nhóm tay súng IS đã bất ngờ tấn công binh sĩ chính phủ Syria và Lực lượng Quốc phòng Quốc gia (NDF) có mặt gần khu di tích Al-Rusafa. Hậu quả, nhiều binh sĩ Syria đã thiệt mạng. Sau vụ tấn công của IS, quân đội Syria đã nhanh chóng điều động quân tăng cường tới khu vực.

Các tay súng IS tấn công dồn dập khiến quân đội Syria hứng thương vong lớn. (Ảnh: AMN)

Chưa dừng lại, IS còn tiếp tục có hành động tấn công nhằm vào quân đội Syria tại vùng sa mạc rộng lớn trải dài dọc các tỉnh Al-Raqqa, Homs, Deir Ezzor, Homs và Al-Sweida.

Sau các vụ tấn công liên tiếp của IS, quân chính phủ Syria đã cho tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng Badiya Al-Sham, khu vực IS tập trung có hành động khiêu khích quân sự.

Kể từ sau khi IS mất quyền kiểm soát ở khu vực phía bắc và đông Syria, IS đã chuyển sang chiến thuật đánh úp quân đội Syria hoạt động trong vùng sa mạc, bởi nhờ địa hình rộng lớn, IS sẽ nhanh chóng rút quân sau các cuộc tấn công.

Trong khi đó, quân đội Syria cũng điều động một số phái đoàn tăng viện tới các chiến tuyến gần nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đồng minh có mặt ở tỉnh Al-Raqqa.

Cụ thể, số binh sĩ và vũ khí quân đội Syria được điều động thêm tới thị trấn chiến lược ‘Ain ‘Issa, khu vực từng vài lần bị các lực lượng phiến quân Syria do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, tấn công.

Hiện nguyên nhân gì khiến quân đội Syria quyết định điều quân tăng viện vẫn chưa được công bố. Nhưng trong thời gian gần đây, các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng đã nhiều lần có hành động thù địch ở phía đông sông Euphrates, đe dọa tới sự an toàn của các binh sĩ Syria trong khu vực.

Thêm vào đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đồng minh cũng có động thái di chuyển lực lượng tới một số khu vực ở phía đông sông Euphrates, khiến quân đội Syria nghi ngờ về khả năng sắp bị tấn công.

Đợt tấn công gần nhất mà các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng thực hiện ở khu vực trên là vào tháng 9/2019, sau khi các tay súng tiến vào phía bắc tỉnh Al-Raqqa và Al-Hasakah.

Cũng trong tuần này, quân đội Syria đã cho mở một tuyến đường mới nằm dọc sông Euphrates. Theo đó, con đường đi xuyên qua thị trấn Hatla và Al-‘Uthmaniyah thuộc tỉnh Deir Ezzor.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, các binh sĩ đã cho xây một cây cầu nổi nằm giữa hai thị trấn Hatla và Al-‘Uthmaniyah nhằm cho phép người dân hai bên sông Euphrates qua lại dễ dàng.

Cũng theo nguồn tin, cây cầu còn giúp dân thường Syria có thể di chuyển tới và rời khỏi những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Damascus và phe phiến quân Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) được Mỹ hậu thuẫn.

Tướng Iran lên tiếng về việc Mỹ âm mưu sát hại ông Assad

Thiếu tướng Hossein Salami, Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã lên tiếng chỉ trích, sau khi Tổng thống Donald Trump tiết lộ Mỹ từng có ý định ám sát Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Hãng tin Fars cho hay, theo ông Salami, tuyên bố của Tổng thống Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ “thiếu sự khôn ngoan và khả năng điều hành chính trị”.

“Ông Trump muốn ám sát Tổng thống Syria, điều đó có nghĩa là dùng vũ lực để giải quyết vấn đề chính trị. Ông ấy còn công khai âm mưu ám sát Tổng thống hợp pháp của một quốc gia”, Tướng Salami phát biểu trong một buổi lễ kỷ niệm của lực lượng hải quân IRGC.

Trước đó, trong chương trình Fox & Friends vào ngày 15/9, Tổng thống Trump thừa nhận ông từng muốn “lật đổ” Tổng thống Syria Bashar Assad vào năm 2017, nhưng đã bị Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là ông James Mattis ngăn cản.

Tiết lộ của ông Trump trùng với thông tin từng được phóng viên Bob Woodward công bố trong cuốn sách xuất bản năm 2018 mang tựa đề "Nỗi sợ hãi: Trump trong Nhà Trắng". Theo đó, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc ám sát Tổng thống Syria sau khi xảy ra cuộc tấn công hóa học nhằm vào dân thường hồi tháng 4/2017.

Tuy nhiên, sau khi cuốn sách xuất bản, ông Trump đã phủ nhận thông tin này và khẳng định việc ám sát Tổng thống Assad "chưa bao giờ được lên kế hoạch và sẽ không bao giờ được lên kế hoạch".

Ông Mattis tuyên bố từ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào tháng 12/2018 sau khi bất đồng quan điểm với Tổng thổng Trump về việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria, cũng như tránh các cuộc xung đột quân sự ở Trung Đông.

Mỹ lại vận chuyển dầu mỏ ra khỏi Syria

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho hay hôm 23/9, một đoàn xe bồn chở dầu của Mỹ lại tiếp tục vận chuyển dầu mỏ ra khỏi lãnh thổ Syria và di chuyển về phía Iraq. Ngoài ra, quân đội Mỹ còn đưa thêm hàng chục binh sĩ và thiết bị quân sự từ Iraq vượt qua đường biên giới al-Waleed để tiến vào tỉnh Hasaka của Syria.

Nguồn tin địa phương tiết lộ với SANA rằng, một phái đoàn gồm 35 xe bồn chở theo số dầu mỏ được khai thác trái phép ở vùng al-Jazeera thuộc tỉnh Hasaka ra khỏi lãnh thổ Syria vào chiều ngày 23/9. Sau đó, đoàn xe của Mỹ đã đi về hướng lãnh thổ Iraq sau khi vượt qua đường biên giới al-Waleed.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cũng điều động thêm 6 xe quân sự chở theo 50 binh sĩ từ một căn cứ ở Iraq tới sân bay Kharab al-Jeer, nơi Mỹ trái phép chiếm đóng thuộc vùng Malkia, phía đông bắc Hasaka.

