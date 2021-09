Nhiều quốc gia tăng tốc tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Hồi đầu tháng Tám, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, ông Vương Hoa Khánh khẳng định ngoài các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, thì tiêm chủng vắc xin Covid-19 vẫn đang là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng bệnh.

Nói cách khác, việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 không chỉ được thực hiện với nhóm người tưởng thành mà cả đối với trẻ em, đối tượng trước đây từng được nhận định là ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Một nam sinh trung học ở Trung Quốc được tiêm vắc xin Covid-19. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trung Quốc

Trong một nghiên cứu tại Trung Quốc, 75% trường hợp trẻ em mắc Covid-19 là do lây từ người thân trong gia đình. Và tỷ lệ này đang ngày càng gia tăng.

Thậm chí, trẻ em sau khi nhiễm Covid-19 còn phát triệu chứng nghiêm trọng hơn nhất là với trẻ có bệnh nền hoặc bệnh bẩm sinh.

Tân Hoa Xã cũng dẫn bản điều tra tại các bệnh viện của Mỹ cho thấy, số lượng trẻ em mắc Covid-19 nhiều có triệu chứng nặng và tỷ lệ trẻ em tử vong vì Covid-19 cũng đã xuất hiện.

Do đó, bắt đầu từ tháng Sáu, Trung Quốc đã cho phép trẻ em từ 3 - 17 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19. Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới thông báo phê duyệt tiêm vắc-xin cho nhóm trẻ trên.

Hai loại vắc xin Covid-19 được Trung Quốc cấp phép dùng để tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên là của hai hãng dược Sinopharm và Sinovac.

Tuy nhiên, cơ quan chịu trách nhiệm chương trình tiêm chủng của Trung Quốc vẫn chưa cho phép trẻ em dưới 12 tuổi tiêm vắc xin Covid-19.

Còn vào ngày 15/9, truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã tiêm vắc-xin Covid-19 đầy đủ cho 91% học sinh cấp trung học từ 12 - 17 tuổi.

Đáng nói, tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em Trung Quốc là 91% và cao hơn hẳn tỷ lệ gần 70% chung trên toàn quốc.

Cuba

Vào tháng Chín, Cuba trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tiêm đại trà vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên bằng hai loại vắc xin Covid-19 được sản xuất trong nước là Soberana 02 và Soberana Plus.

Giống như những người trưởng thành, trẻ em ở Cuba sẽ tiêm 3 mũi vắc xin Covid-19. Sau khi biến chủng Delta xuất hiện, số ca mắc Covid-19 ở trẻ em Cuba cũng tăng nhanh chóng.

Chương trình tiêm chủng kết hợp 2 liều Soberana 02 và sau đó là liều thứ 3 Soberana Plus. Trong đó, vắc xin Soberana đạt hiệu quả 91,2% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng nhiễm virus corona ở trẻ em.

Việc tiêm phòng cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 11-18 cũng đã bắt đầu từ trước đó vài tuần.

Theo CNN, đại dịch Covid-19 đã khiến ít nhất 117.500 trẻ em ở Cuba nhiễm virus corona. Từ đầu tháng Tám, 10 trẻ em bao gồm trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh được đưa vào danh sách các ca tử vong vì Covid-19 trong bản tin công bố hàng ngày của Bộ Y tế Cuba.

Trong tháng này, các quan chức Cuba tuyên bố chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em là một phần trong mục tiêu tiêm phòng cho hơn 90% dân số và tái mở cửa các đường biên giới quốc tế vào giữa tháng 11 tới. Nhưng giới chức Cuba thừa nhận, dường như khó có thể mở cửa trở lại các trường học trước thời điểm giữa tháng 11.

Hiện Cuba phê chuẩn sử dụng khẩn cấp 3 loại vắc xin do nước này sản xuất gồm Soberana 02, Soberana Plus và Abdala. Các nhà khoa học Cuba khẳng định vắc xin nội địa đạt hiệu quả cao trong việc ngăn chặn chuyển biến xấu và tử vong do mắc Covid-19. Dự kiến đến cuối tháng 9/2021, Cuba sẽ hoàn tất việc tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin cho toàn bộ người dân trong nước.

Campuchia đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Campuchia

Theo báo Khmer Times, Campuchia đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 88,98% trong tổng số 1,9 triệu trẻ em từ 12 - 17 tuổi ở nước này. Ngoài ra, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em 6 - 12 tuổi là 75,12%.

Theo Reuters, Campuchia sử dụng vắc xin Covid-19 của hai hãng dược Sinovac và Sinopharm của Trung Quốc sản xuất. Bên cạnh đó, Campuchia cũng sử dụng vắc xin Covid-19 AstraZeneca của Anh để tiêm cho trẻ em trên 12 tuổi. Riêng trẻ em từ 6 - 12 tuổi tiêm vắc xin của Sinovac.

Israel

Từ đầu tháng Sáu, trẻ em 12 - 15 tuổi mắc các bệnh có nguy cơ cao ở Israel đã có thể tiêm vắc xin Covid-19 của hãng Pfizer.

Cuối tháng Bảy, Israel cũng bật đèn xanh tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 5 - 11 tuổi mắc các bệnh có nguy cơ cao gặp biến chứng về não, tim hay phổi nếu không may nhiễm virus corona. Đặc biệt, Israel còn cho phép trẻ em từ 12 tuổi trở lên tiêm mũi vắc xin Covid-19 thứ 3 ít nhất là 5 tháng sau khi tiêm 2 mũi đầu tiên.

Mỹ

Chương trình tiêm chủng cho trẻ em được bắt đầu ngay sau khi Mỹ phê duyệt sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 Pfizer/BioNTech cho trẻ em 12 - 15 tuổi hồi đầu tháng Năm. Song hiện nay, trẻ em dưới 12 tuổi ở Mỹ chưa được xem là đối tượng đủ điều kiện để tiêm vắc xin Covid-19.

Trong bối cảnh số lượng trẻ em mắc Covid-19 ở Mỹ đang tăng cao, Reuters đưa tin khả năng vắc xin Covid-19 Pfizer có thể được phép để tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi trước cuối tháng 10.

Anh

Tất cả thanh thiếu niên 16 và 17 tuổi tại Anh bắt đầu được tiêm vắc xin Covid-19 kể từ hôm 23/8. Những trẻ từ 12 - 15 tuổi dễ bị tổn thương vì Covid-19 hoặc sống chung với người lớn có nhiều nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng cũng sẽ được tiêm phòng.

Trong khi đó, cơ quan quản lý y tế Anh đã phê duyệt vắc xin Covid-19 Moderna và Pfizer để tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Australia

Tại Australia, chương trình tiêm vắc xin Covid-19 được áp dụng với đối tượng từ 16 tuổi trở lên. Do đó, chỉ những trẻ em từ 12 - 15 tuổi có vấn đề về sức khỏe, hay thuộc cộng đồng thổ dân hoặc sinh sống ở những khu vực xa xôi hẻo lánh sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer.

Châu Âu

Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) đã phê duyệt việc sử dụng vắc xin Covid-19 Pfizer cho trẻ em từ 12 - 15 tuổi vào tháng Năm. Tới tháng Sáu, EMA cũng cho phép việc sử dụng vắc xin Covid-19 Moderna cho trẻ từ 12 - 17 tuổi.

Theo Sky News, ít nhất 29 nước ở châu Âu đã bắt đầu tiêm hoặc lên kế hoạch tiêm phòng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên. Như ngày 15/6, Pháp khởi động chương trình tiêm chủng cho trẻ em 12 - 17 tuổi.

Vào ngày 16/8, Đức cũng khuyến nghị đối tượng từ 12 tuổi cần đi tiêm vắc xin Covid-19 do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta.

Hay như vào ngày 6/9, Chile đã phê chuẩn sử dụng vắc xin Sinovac do Trung Quốc sản xuất để tiêm cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 - 12.

