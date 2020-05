Tàu điện ngầm New York lần đầu tiên dừng hoạt động trong 115 năm để làm vệ sinh

Tàu điện ngầm chạy suốt 24 giờ vốn là biểu tượng của thành phố New York đã dừng hoạt động vào đêm qua để dọn dẹp vệ sinh do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 và vấn nạn người vô gia cư trú ngụ trên tàu.

Theo RT, 1 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 6/5 là lần đầu tiên trong vòng 115 năm, toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York bị tạm dừng hoạt động để các nhân viên làm vệ sinh tổng thể. Theo đó, các nhân viên sẽ phun khử trùng trong vòng 4 giờ đồng hồ để làm sạch các khoang tàu, nhà ga và thiết bị do hiện tại dịch Covid-19 vẫn là “mối đe dọa” đối với thành phố New York, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch bệnh trên lãnh thổ Mỹ. Tính tới ngày 6/5, gần 14.000 người tại New York đã tử vong do mắc Covid-19.

Quyết định tạm dừng hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm New York được đưa ra vào tuần trước, sau khi nhiều bức ảnh cho thấy những khoang tàu không sạch sẽ cùng người vô gia cư tới trú ngụ gây bức xúc trong dư luận thành phố.

Sau đó, Thị trưởng thành phố New York là ông Andrew Cuomo đã phải lên tiếng trấn an và khẳng định toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm sẽ được làm vệ sinh. Kể từ khi chính quyền New York ban bố lệnh cấm đối với các ngành kinh doanh không thiết yếu từ tháng Ba, hệ thống tàu điện ngầm New York đã chứng kiến sụt giảm 90% lượng hành khách đi lại.

Người vô gia cư tận dụng tàu điện ngầm để làm nơi trú ngụ. (Ảnh: Reuters)

Chuyện người vô gia cư vào các toa tàu điện ngầm để ở không còn là chuyện mới đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 khiến số lượng hành khách đi lại giảm mạnh và sự xuất hiện thưa thớt của các nhân viên trên tàu để nhắc nhở.

Trước đây, hệ thống tàu điện ngầm New York từng tạm dừng hoạt động hai lần vào các năm 2011 và 2012, nhưng chỉ là vì lý do thời tiết chứ không phải để làm vệ sinh. Bởi thông thường, hoạt động làm vệ sinh trên tàu sẽ được các nhân viên thực hiện vào khung giờ sáng sớm và tàu vẫn chạy phục vụ hành khách.

Đoạn video ghi cảnh các nhân viên làm vệ sinh trên hệ thống tàu điện ngầm chưa từng dừng hoạt động kể từ năm 1904 đã khiến nhiều người bất ngờ khi biết rằng tàu điện ngầm của New York vẫn hoạt động ngay cả trong giai đoạn đại dịch Covid-19 tấn công thành phố. Thậm chí, không ít người còn cho rằng, hệ thống tàu điện ngầm New York chính là nơi mất vệ sinh nhất do số lượng lớn hành khách sử dụng dịch vụ mỗi ngày.

Cơ quan Giao thông Vận tải Metropolitan (MTA) cho biết, hoạt động đi lại của khoảng 11.000 hàng khách di chuyển trong khung giờ từ 1 – 5 giờ sáng sẽ bị ảnh hưởng. Theo MTA, cơ quan này sẽ hỗ trợ những hành khách chứng minh được việc họ đi lại là “cần thiết” để sử dụng 2 chuyến đi miễn phí vào mỗi đêm từ “hệ thống xe cho thuê” hoặc bằng xe buýt.

Video tàu điện ngầm New York dừng hoạt động để làm vệ sinh:

Minh Thu (lược dịch)