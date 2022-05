Những sự kiện chính trị, xã hội, văn hóa, nổi bật trên khắp thế giới trong tuần vừa qua được những nhiếp ảnh gia ghi lại qua những bức ảnh đặc sắc dưới đây.

Theo Worldometers.info, tính đến ngày 6/5, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 516.046.489 ca, trong đó có tổng cộng 6.272.693 người tử vong.

Đại dịch Covid-19 sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 470 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca đang điều trị tích cực là trên 38 triệu ca và trên 40.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch.

Số ca mắc Covid-19 tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu, những vùng dịch còn “nóng nhất” nằm ở châu Á-châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng hay thậm chí gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong vì Covid-19 toàn cầu hơn 2 năm qua khoảng 15 triệu người, cao gấp 3 lần so với thống kê.

Báo cáo mới nhất của WHO cho biết, tính đến cuối năm 2021, số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu là 14,9 triệu ca, gấp gần 3 lần so với thống kê. Theo thống kê trước đó, trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến cuối tháng 12/2021, số ca tử vong toàn cầu do Covid-19 là hơn 5,4 triệu ca.

Số liệu mới của WHO tính cả trường hợp tử vong vì Covid-19 và hậu quả gián tiếp của đợt dịch, bao gồm những người không có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế do hệ thống y tế quá tải.

Con số này cũng cao hơn nhiều so với thống kê chính thức do nhiều nơi được cho là chưa thống kê đầy đủ. WHO cho biết thêm, thậm chí trước giai đoạn đại dịch, hơn một nửa số ca tử vong trên thế giới không được báo cáo.

Dưới đây là những khoảnh khắc đặc sắc trên khắp thế giới tuần qua:

Nhân viên cảnh sát làm việc khi diễn ra cuộc biểu tình của sinh viên bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở Colombo, Sri Lanka.

Một buổi cầu nguyện vào ngày lễ Eid al-Fitr nhân kết thúc tháng Ramadan ở Ajam, Bờ Biển Ngà.

Những người tham gia lễ hội Đèn lồng Hoa sen trước lễ Phật đản ở Seoul, Hàn Quốc.

Các tín đồ đạo Hồi trong lễ cầu nguyện đặc biệt buổi sáng ở Kolkata, Ấn Độ.

Võ sĩ đấu bò trong lễ hội trên đấu trường Feria de Abril ở Seville, Tây Ban Nha.

Máy bay vận tải hạng nặng Il-76MD diễn tập chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ở Moscow, Nga.

Tổng thống Joe Biden ôm hôn Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ở Washington.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc duyệt binh ở Bình Nhưỡng.

Hai con bù nhìn trên ghế trong “Hội chợ bù nhìn” thường niên ở làng Castellar, miền bắc Italy.

Những người ủng hộ Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ở Rio de Janeiro.

Thanh Bình (lược dịch)

Ông Biden ‘bổ nhiệm’ Đệ nhất phu nhân Mexico làm tổng thống NBC 7 San Diego đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã vô tình gọi Đệ nhất phu nhân Mexico Beatriz Gutierrez là tổng thống.