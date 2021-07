Người cha đi xe máy hơn 500.000 km suốt 24 năm để tìm con trai bị bắt cóc

Hôm nay (13/7), Bộ Công An Trung Quốc thông báo đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan tới vụ bắt cóc một đứa trẻ cách đây 24 năm ở tỉnh Sơn Đông.

Cũng theo Bộ Công An Trung Quốc, cảnh sát đã xác nhận được danh tính của đứa trẻ bị bắt cóc cách đây 24 năm thông qua đối chiếu mẫu ADN hồi tháng Sáu. Thông qua quá trình điều tra tỉ mỉ, cảnh sát đã bắt giữ được 2 nghi phạm họ Hu và họ Tang đang sinh sống ở tỉnh Sơn Tây của Trung Quốc.

Người cha ở Trung Quốc đi xe máy hơn 500.00 km suốt 24 năm để tìm cậu con trai bị bắt cóc. (Ảnh:inf.news)

Hai nghi phạm trên được cho là những kẻ đã bắt cóc con trai của một người đàn ông sinh sống ở tỉnh Sơn Đông. Người cha đáng thương đã lái chiếc xe máy đi khắp mọi nẻo đường với chiều dài hơn 500.000 km suốt 24 năm qua để tìm đứa con trai bị bọn bắt cóc mang đi. Cuối cùng, người cha đã tìm được con mình.

Nhân vật trong câu chuyện là ông Guo Gangtang (51 tuổi) sống ở thành phố Liêu Thành của tỉnh Sơn Đông. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân cùng sự hỗ trợ từ công nghệ so sánh ADN, ông Guo đã may mắn gặp lại cậu con trai sau 24 năm thất lạc vào ngày 11/7. Theo đó, con trai của ông Guo khi mới 2 tuổi đã bị bọn buôn người bắt cóc vào năm 1997. Công tác nhận dạng và xác định danh tính của con trai ông Guo được thực hiện dưới sự hợp tác của công an tỉnh Sơn Đông và Hà Nam.

Kể từ năm 1997, ông Guo đã lên đường đi tìm con trai bằng cách lái xe máy khắp lãnh thổ Trung Quốc. Sau nhiều năm ròng rã trên đường, ông Guo đã phải thay tới 10 chiếc xe máy. Không ít lần ông Guo tưởng chừng đã tìm được cậu con trai, nhưng khi so sánh mẫu ADN đều không khớp.

Sau đó, ông Guo đã lên mạng xã hội Trung Quốc và chia sẻ những hiểu biết về cách ngăn chặn nạn bắt cóc và buôn bán người. Từ đây, ông Guo trở thành hiện tượng trên mạng và được nhiều người biết tới. Trên hành trình tìm con trai, ông Guo còn giúp đỡ được nhiều gia đình khác có con bị bắt cóc và không ít người đã được đoàn tụ thông qua trang web mà ông thiết lập.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, cuối cùng, ông Guo đã được tái ngộ với cậu con trai Guo Xinzhen, người đang sinh sống ở tỉnh Hà Nam. Cảnh sát đã bố trí cuộc gặp gỡ cho 2 cha con ông Guo vào ngày 11/7.

Nhiều người dùng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc đã để lại lời bình luận chúc mừng cha con ông Guo, “Mọi sự hy sinh đã được đền đáp”, hay “Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều gia đình được đoàn tụ và không còn nạn bắt cóc”, bình luận của cư dân mạng Trung Quốc viết.

Câu chuyện về hành trình đi tìm cậu con trai cùng với chiếc xe máy của ông Guo và sự hỗ trợ của người cha tận tụy đối với các gia đình cũng có người thân bị mất tích đã truyền cảm hứng làm nên bộ phim lấy đi nước mắt của nhiều khán giả mang tên "Lost and Love" được công chiếu vào năm 2015. Nhân vật chính trong bộ phim do nam diễn viên nổi tiếng Lưu Đức Hoa đóng.

Sau khi nhận được tin ông Guo đã tìm lại được con trai, diễn viên Lưu Đức Hoa không khỏi xúc động và gửi lời chúc mừng, “Tôi khâm phục sự kiên trì của người bố và những cống hiến cùng nhiều nỗ lực suốt nhiều năm qua của Bộ Công An Trung Quốc”.

Trong cuộc họp báo vào hôm nay, Bộ Công An Trung Quốc tuyên bố tổng cộng 2.609 trẻ em bị mất tích hoặc bắt cóc kể từ năm 2016 đã được giải cứu và thậm chí có những người đã bị thất lạc hơn 60 năm.

Ông Tong Bishan, một quan chức thuộc Cục Điều tra Hình sự của Bộ Công An Trung Quốc, cho hay trong năm nay, 147 vụ trẻ em bị bắt cóc và bị buôn bán đã được xử lý cùng 327 nghi phạm bị bắt giữ. Ngoài ra, hơn 1.200 hoạt động đoàn tụ đã được tổ chức để đưa những đứa trẻ từng bị mất tích hội ngộ với các thành viên gia đình.

Vào ngày 1/6, hơn 3.000 điểm lấy mẫu máu xét nghiệm miễn phí đã được mở cửa theo Hệ thống Tuanyuan (Sum họp) và gần 10.000 gia đình đã tình nguyện tới các cơ quan công an để lấy mẫu. Từ đây, 306 gia đình đã tìm lại được người thân bị mất tích.

Hệ thống Tuanyuan được Trung Quốc triển khai vào tháng 5/2016 là nền tảng để đăng tải các thông tin liên quan tới trẻ em bị thất lạc bao gồm hình ảnh, tên tuổi, thời gian và địa điểm mất tích.

Minh Thu (lược dịch)