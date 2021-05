Ấn Độ phá kỷ lục về ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày, gần 100 thi thể tìm thấy ở sông Hằng

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, hôm 12/5, số người chết do mắc Covid-19 ở nước này đã thiết lập một kỷ lục mới với 4.205 trường hợp.

So với dữ liệu trước đó, số ca mắc mới Covid-19 cũng tăng lên, vào thứ Tư (11/5) là 348,4 nghìn ca mắc mới đã được phát hiện trong cả nước. Hiện Ấn Độ có số ca mắc Covid-19 cao thứ hai trên thế giới. Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số người mắc Covid-19 trên cả nước đã vượt quá 23,3 triệu người. Hơn 19,3 triệu người đã hồi phục và hơn 254 nghìn người tử vong.

Sự gia tăng số ca mắc ở Ấn Độ đã tiếp tục từ giữa tháng Hai, nâng số người được điều trị do mắc Covid-19 lên hơn 3,7 triệu người. Trong hơn hai tuần liên tiếp, số ca mắc mới đã vượt quá 300 nghìn người mỗi ngày, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Người dân địa phương thì tin rằng các thi thể này có thể đã bị thả xuống sông vì các điểm hỏa táng quá tải hoặc người thân không đủ tiền mua gỗ hỏa táng họ. (Ảnh: RIA)

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, Maharashtra vẫn dẫn đầu trong số các bang của nước này về số ca bệnh trong ngày qua, có tới 40,9 nghìn trường hợp được phát hiện ở đây, trong tổng số hơn 561 nghìn người được chăm sóc y tế ở bang này.

Đồng thời, Bộ Y tế Ấn Độ cũng ghi nhận sự gia tăng số lượng người được tiêm vắc-xin Covid-19 là hơn 175 triệu người, tương đương gần 13% dân số cả nước.

96 thi thể được tìm thấy ở sông Hằng

Chính quyền các bang Uttar Pradesh và Bihar cho biết họ đã vớt được thi thể của 96 người từ sông Hằng.

Trước đó, có thông tin rằng cư dân bang Bihar, Ấn Độ thông báo đã phát hiện ra hài cốt của khoảng 100 người dưới sông, có thể đây là thi thể của những người chết do mắc Covid-19.

Theo những người dân địa phương, lý do cho việc vứt xác xuống sông Hằng là do chi phí hỏa táng hoặc tự tổ chức đám tang quá cao trong bối cảnh tỉ lệ các trường hợp tử vong do Covid-19 ở mức kỷ lục trên khắp Ấn Độ. Hôm 12/5, các nhà chức trách Ấn Độ yêu cầu chấm dứt ngay lập tức việc vứt xác người chết xuống sông Hằng.

Hôm 11/5, khi chính quyền Bihar thông báo rằng họ đã vớt được thi thể của 71 người, cảnh sát bang ngay sau đó đã mở một cuộc điều tra về vụ việc. Đến lượt các nhà chức trách của Uttar Pradesh, nằm ở thượng nguồn sông Hằng cho biết họ đã vớt được 25 thi thể trên sông.

“Cho đến nay, chúng tôi đã vớt được 71 thi thể từ sông Hằng. Chúng tôi đã khám nghiệm tử thi tất cả các thi thể, đồng thời lấy mẫu DNA và xét nghiệm Covid-19. Một số thi thể có thể đến từ Uttar Pradesh”, đại diện cảnh sát Bihar Niraj Kumar nói với các kênh truyền hình địa phương.

Ông Kumar lưu ý rằng các thi thể đã được xử lý theo quy định của chính phủ Ấn Độ về việc xử lý thi thể của bệnh nhân mắc Covid-19.

Đồng thời, đại diện của cảnh sát bang Uttar Pradesh, ông Prashant Kumar nói với The Indian Express rằng, người dân đã sai khi đổ lỗi cho các nhà chức trách bang về vụ việc này.

“Các thi thể được tìm thấy ở Bihar và chính phủ Bihar có nghĩa vụ điều tra vụ việc cũng như có các hành động tiếp theo. Thật sai lầm khi đổ lỗi cho Uttar Pradesh”, đại diện của cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết.

Theo đại diện của cảnh sát bang Uttar Pradesh, chính quyền bang này đã ban hành lệnh hướng dẫn người dân ngăn chặn nghi lễ rải hài cốt của người thân xuống sông sau khi hỏa táng.

“Lệnh này được thực thi nghiêm ngặt trong tiểu bang”, ông Prashant nhấn mạnh.

