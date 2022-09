Nam thanh niên 'ngáo ngơ' chặn đường xe ô tô trên cầu Đông Trù khiến cư dân mạng phẫn nộ

Đoạn clip do camera hành trình ghi lại hình ảnh xảy ra trên đường phố Hà Nội được chia sẻ lên nhiều nhóm mạng xã hội thu hút sự chú ý của cư dân mạng với nội dung: "Ở khu vực gần cầu Đông Trù xuất hiện thanh niên chuyên tạt đầu xe ra gây sự ăn vạ rồi xin tiền, cầm gạch đá đe doạ ném vào xe . Anh em nào đi một mình thì cẩn thận mà tránh nhé. May đi 3 người với trên xe có cam hành trình nên nó mới không dám làm gì. Tốt nhất không động vào nó làm gì, động vào nó lăn ra đấy ăn vạ lại mất thời gian ra".

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh N.H.H. người đăng tải clip lên mạng xã hội cho biết, khi anh cùng 2 người bạn đang trên xe ô tô di chuyển từ Hà Nội về Hải Dương thì xảy ra sự việc. Cụ thể, khoảng 14h ngày 23/9/2022, khi đang đi trên đường tới cầu Đông Trù (đoạn qua làng Phương Trạch) thì bất ngờ một thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy vượt lên chặn đầu và ra hiệu xe tấp vào lề đường. Tài xế bắt buộc phải dừng xe giữa đường tránh đâm vào thanh niên đi xe máy. Người này nhanh chóng nhặt viên gạch lên dọa ném vào xe ô tô, bắt tài xế phải xuống xe "nói chuyện".

Anh H. nói: "Thanh niên khoảng 30 tuổi, có dấu hiệu không bình thường như đang say rượu hoặc say thuốc, thái độ rất ngông cuồng dọa ném gạch vào xe ô tô. Nhóm bắt buộc phải xuống xe làm hòa để có thể tiếp tục di chuyển. Rất may đã giữ được bình tĩnh, tự nhận lỗi mặc dù không có lỗi gì, nếu không rất dễ bị thanh niên kia "ăn vạ" sẽ rất phiền phức".

Nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi vào làn xe ô tô.

Chặn đầu xe và lớn tiếng dọa nạt, chửi bới.

Những người trong ô tô phải xuống nước dỗ dành để người này bỏ đi, không gây sự.

Anh N. Đ. C, tài xế điều khiển xe ô tô bị chặn đầu chia sẻ thêm với phóng viên Infonet: "Tôi đang lái xe ở làn ô tô, có dải phân cách cứng tách biệt với làn xe máy. Vì thế không thể có chuyện tạt đầu xe của người đi xe máy được. Riêng việc anh kia đi xe máy vào làn ô tô, không đội mũ bảo hiểm đã là sai luật rồi. Nếu làm căng gọi lực lượng chức năng tới chắc chắn thanh niên kia sẽ chịu phạt rồi, nhưng quan điểm ra đường dĩ hòa vi quý nên chúng tôi đã nhún nhường để thanh niên kia "cho qua" mà bỏ đi không gây sự nữa".

Đoạn clip được chia sẻ lên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Hàng chục nghìn lượt xem, bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng phẫn nộ về hành vi ngông cuồng, bất chấp nguy hiểm của nam thanh niên đi sai làn và chặn xe giữa đường ô tô:

"Không mũ bảo hiểm, chưa kể không biết có bằng lái chưa. Đi sai làn, tạt đầu ô tô. Sao không gọi công an cho những thành phần này đi cải tạo chứ thả ra ngoài lại làm khổ người khác thôi";

"Trời ơi. Thế này chị em đi xe máy, hay đi ô tô cũng lo ý chứ. Công an ở huyện đông lắm mà, đóng giả dân đi tuần tra đường nhỉ, tóm gọn bọn dở người này nhanh gấp giúp dân luôn đi chứ ạ";

"Tránh voi chẳng xấu mặt nào anh em ạ. Nhẹ nhàng mà đi thôi. Động vào nó là dở hơi. Đầu phải lạnh không chấp, động vào là đúng ý của nó luôn đấy. Lằng nhằng mất thời gian ra".

Lam Giang

Clip: NVCC