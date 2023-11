Thắc mắc về tác động của cà phê hòa tan với sức khỏe

Một số người sành cà phê có thể xem thường loại hòa tan nhưng nhiều người khác lại yêu thích sự tiện lợi của thức uống này. Bạn chỉ cần cho cà phê hòa tan vào nước nóng, khuấy đều rồi uống. Theo Healthline, mức tiêu thụ cà phê hòa tan chiếm khoảng 50% tổng lượng cà phê ở một số nước.

Cà phê hòa tan có xu hướng đắng, chua hơn loại rang xay vì mất đi một lượng dầu trong quá trình chế biến. Chất lượng cà phê hòa tan thay đổi tùy theo thương hiệu và phương pháp sản xuất.

Cà phê hòa tan được ưa chuộng nhờ sự tiện lợi. Ảnh: Healthline

Hàm lượng caffeine

Nếu đang muốn giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể, bạn có thể rất vui khi biết rằng cà phê hòa tan chứa ít caffeine hơn loại rang xay. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một tách cà phê rang xay 240ml chứa 95mg caffeine còn một tách hòa tan chứa 62mg.

Đối với hầu hết những người khỏe mạnh, mức tiêu thụ an toàn là 400mg caffeine mỗi ngày. Do đó, bạn có thể uống 3-4 tách cà phê rang xay hoặc 6 tách hòa tan. Phụ nữ đang mang thai nên thận trọng do có liên quan đến nguy cơ sinh non và sảy thai, không uống quá 200mg caffeine.

Tác dụng

Cà phê hòa tan và rang xay có những lợi ích sức khỏe và rủi ro tiềm ẩn tương tự nhau. Michael Ross MacDonald, bác sĩ tim mạch cao cấp tại Trung tâm Tim mạch Harley Street (Singapore), thông tin: “Cả hai đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim, ung thư gan và nội mạc tử cung, bệnh Parkinson, trầm cảm”. Ông cũng nhấn mạnh rằng cả hai dạng cà phê đều có thể tăng sự tỉnh táo, năng lượng và sự tập trung.

Chuyên gia dinh dưỡng Chrissy Arsenault chia sẻ: “Nghiên cứu cho thấy một số hợp chất có lợi như axit chlorogen trong cà phê hòa tan có được do phương pháp chế biến”.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Tim mạch Dự phòng châu Âu chứng minh uống 2 đến 3 tách cà phê bất kỳ (rang xay, hòa tan hay khử caffeine) đều liên quan đến giảm bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong.

Các loại cà phê khác nhau vẫn giữ một số tác dụng, hạn chế tương tự. Ảnh: Times of India

Hạn chế

Nhiều người e ngại về hàm lượng acrylamide trong cà phê hòa tan. Đây là một chất có khả năng gây tổn thương thần kinh nếu tiếp xúc thường xuyên với một lượng lớn.

Theo Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), cà phê hòa tan chứa nhiều acrylamide hơn loại rang xay. Dù vậy, các chuyên gia đánh giá hàm lượng acrylamide trong cà phê hòa tan vẫn tương đối thấp và an toàn.

Cũng giống như cà phê rang xay, một số người có thể gặp các triệu chứng tiêu cực như bồn chồn, lo lắng hoặc run rẩy khi uống cà phê hòa tan nếu họ nhạy cảm với caffeine. Trong trường hợp đó, bạn nên chuyển sang uống trà thảo dược hoặc cà phê không chứa caffeine.