Trong năm 2019, cùng với việc xây dựng Chiến lược đưa Việt Nam trở thành cường quốc an toàn, an ninh mạng, khối An toàn thông tin của Bộ TT&TT còn triển khai các giải pháp để cải thiện xếp hạng về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam tăng 20 bậc.