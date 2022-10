Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi trên 580mm. Tính đến 16h chiều nay, mực nước trên sông Vu Gia tại trạm Hội Khách 14,72m trên mức báo động 1 (BĐ1) 14,5m; tại trạm Ái Nghĩa 8,5m, trên BĐ2 là 8m. Trên sông Thu Bồn tại trạm Nông Sơn 12,71m, gần mức BĐ2 là 13m; tại trạm Giao Thủy 6,56m trên mức BĐ1 là 6,5m; tại trạm Cao Lâu 2,56m trên mức BĐ1 là 2m), tại trạm Hội An là 1,23m trên mức BĐ1 là 1m. Trên sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ 1,25m, dưới mức BĐ1 là 1,7m. Hiện nay các hồ Thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đắc Mi 4 đang vận hành giảm lũ cho hạ du.