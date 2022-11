Trước tình trạng ngày càng nhiều người chọn xu hướng độc thân, Ths. Nguyễn Viết Hiền, giảng viên trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục OED (Hỗ trợ tâm lý cho thanh thiếu niên và người trưởng thành) cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng người trẻ sợ kết hôn.

Trước tiên là phải kể đến những trải nghiệm không tốt của họ khi chứng kiến cuộc sống của một số gia đình không như họ mong đợi. Họ chứng kiến sự phản bội, bạo hành gia đình, mâu thuẫn vợ chồng, áp lực kinh tế, khó khăn trong chăm sóc và dạy dỗ con cái, một số người sống cam chịu, sống vì trách nhiệm hơn tình yêu,… Khi chứng kiến những điều đó, những người còn trẻ còn độc thân sợ cuộc sống sau này của mình sẽ như vậy.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do chính bản thân họ bị thất bại trong tình yêu, trong hôn nhân khiến họ tổn thương, dẫn đến họ mất tự tin về cuộc sống gia đình; hoặc do xu hướng tính cách của họ thích tự do, độc lập nên chọn cuộc sống độc thân.

Nhiều người cho rằng, khi giới trẻ chọn xu hướng độc thân là họ đang ích kỷ, không quan tâm đến gia đình, mong muốn của bố mẹ, không quan tâm đến vấn đề phát triển của quốc gia... Điều này là chưa hoàn toàn đúng.

Ths. Nguyễn Viết Hiền nêu quan điểm: "Chúng ta khó có thể kết luận rằng cuộc sống như vậy là ích kỉ, thiếu trách nhiệm. Trước hết, cần phải xét ở góc độ người thân của họ mong muốn điều gì từ họ?

Tôi nghĩ, những người thân của chúng ta họ đều mong chúng ta có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, phát triển. Theo quy luật chung, con người khi lớn lên đủ tuổi sẽ lập gia đình, sinh con đẻ cái và phát triển kinh tế. Đó là đích hướng đến của đa số chúng ta.

Tuy nhiên, số ít lựa chọn cuộc sống độc thân, đi ngược với quan điểm của đa số, vì thế người thân của họ lo lắng cho họ. Nếu như những người độc thân cho thấy mình đang sống tốt, hạnh phúc, và phát triển thì người thân của họ sẽ an tâm vì điều họ lo lắng sẽ được giảm bớt. Như vậy, bản thân mình sống vui vẻ, người thân cũng ủng hộ mình thì lựa chọn sống độc thân không còn là ích kỷ, thiếu trách nhiệm.

Tuy nhiên, quan điểm sống của đa số chúng ta hướng đến cuộc sống gia đình, vì thế tận sâu trong đáy lòng, chúng ta vẫn cảm thấy có sự lo lắng nếu người thân của mình chưa yên bề gia thất. Chỉ có điều, sự lo lắng ấy thể hiện ra như thế nào thôi".

Theo vị chuyên gia, khó có thể kết luận giới trẻ cứ không kết hôn là sẽ hạnh phúc. Bởi vì, hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc được biểu thị bởi cảm giác vui vẻ, thỏa mãn, hài lòng và sự đủ đầy. Khi giới trẻ chọn cuộc sống độc thân, họ hài lòng vì mình được tự do, độc lập và ít bị phụ thuộc vào người khác.

Thế nhưng, mọi sự việc đều có 2 mặt, sẽ có những lúc họ cô đơn, chạnh lòng trong một số khoảnh khắc, nhất là khi ốm đau, khi có nhu cầu rủ bạn bè đi chơi trong khi bạn bè lại dành thời gian, sự quan tâm cho gia đình của họ, khi chứng kiến hạnh phúc của những bạn bè khác...

"Khi chúng ta lựa chọn sống độc thân, chúng ta có cân bằng được cảm xúc của chính mình không? Cảm xúc tích cực có nhiều và át cảm xúc tiêu cực khiến chúng ta sống vui vẻ, thoải mái, hài lòng không? Hãy lắng nghe và cảm nhận cảm xúc của chính mình chứ không phải sự cố gắng dùng lí trí, tự đưa lí do để phủ nhận, phản biện lại cảm xúc thật của mình.

Hạnh phúc không chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn mà cần duy trì liên tục trong thời gian dài. Như vậy, những người lựa chọn cuộc sống độc thân có đạt được những điều đó?", Ths. Nguyễn Viết Hiền nêu vấn đề.

Không cho rằng giới trẻ ngại kết hôn là ích kỷ nhưng Ths Nguyễn Viết Hiền nhận định, những người có suy nghĩ "thà độc thân đến già chứ không lấy người nghèo” là thiển cận. Đây mới là quan điểm hoàn toàn sai lầm cần loại bỏ. Đồng ý rằng ai cũng muốn hướng đến hạnh phúc, một cuộc sống ấm no đủ đầy và dư giả nhưng điều đó không có nghĩa rằng người bạn đời nghèo không mang lại hạnh phúc cho mình.

Ths. Nguyễn Viết Hiền nói: "Lấy chồng nghèo chưa chắc đã khổ nếu người chồng yêu thương vợ con, chung thuỷ với vợ, luôn cố gắng làm việc, chăm sóc vợ con, không ăn chơi quá đà, không cờ bạc nợ nần… Một người chồng nghèo nhưng họ có chí, họ chăm chỉ chịu khó, có hiểu biết, vợ chồng hoà hợp đồng lòng… thì tương lai của họ có còn nghèo khó?

Theo tôi, quan điểm không lấy chồng nghèo là hoàn toàn sai lầm. Nếu chúng ta muốn cuộc sống gia đình không khó khăn về tài chính thì vợ chồng phải đồng lòng, chịu khó làm ăn, chi tiêu hợp lý để tích luỹ tài chính.

Cho dù bạn lấy một người chồng giàu nhưng vợ chồng không hoà hợp, chắc gì bạn đã hạnh phúc? Kinh tế có thể lúc đủ đầy, lúc khó khăn, điều đó khó nói trước, bạn cảm thấy hài lòng, bạn cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình mới là điều chúng ta hướng đến".

Đối với người phụ nữ đã "qua một lần đò", họ đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc sống hôn nhân. Việc họ sợ kết hôn một lần nữa cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, nhiều người phụ nữ bước ra khỏi đời sống hôn nhân, cuộc sống của họ thay đổi. Thậm chí có nhiều người thành công, trở nên giàu có, họ không có nhu cầu phải lập gia đình. Vì thế chúng ta không thể ép họ lại phải lấy chồng, lại phải làm dâu, làm mẹ.

Tuy nhiên, họ nên hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai phía trước, làm chủ cuộc sống của mình và có những lựa chọn đúng đắn. Nếu người phụ nữ ấy gặp người đàn ông phù hợp, hai người hiểu và thương yêu nhau thì nên mở lòng tiến tới hôn nhân. Nếu họ cảm thấy chưa đủ chín, chưa an toàn, chưa sẵn sàng thì không nên miễn cưỡng.

Theo vị chuyên gia tâm lý, những thứ chúng ta giúp được người đã từng đổ vỡ hôn nhân để không sợ kết hôn nữa có thể là:

-Tạo sân chơi, hội nhóm, câu lạc bộ,… giúp họ giải trí, giao lưu, chia sẻ, giải toả cảm xúc tiêu cực.

-Những người làm công tác xã hội, tham vấn tâm lý giúp họ vượt qua những rào cản tâm lý.

- Cung cấp cho họ những kĩ năng tài chính, kĩ năng nuôi dạy con cái, kĩ năng quản lý thời gian, … thông qua các khoá học, các chương trình cộng đồng giúp họ cân bằng được cuộc sống hiện tại.

- Giúp họ hướng đến những suy nghĩ tích cực, những điều tốt đẹp trong tương lai, để họ nhìn thấy, cảm nhận được xung quanh họ còn rất nhiều gia đình sống hạnh phúc, xung quanh vẫn còn rất nhiều người tốt, phù hợp với mình, giúp họ suy nghĩ đến cuộc sống gia đình.

-Tạo môi trường cho họ giao lưu làm quen với những người còn độc thân có nhu cầu tìm người phù hợp để xây dựng gia đình.

