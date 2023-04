Nữ sinh Việt giành học bổng toàn phần 8,5 tỷ nhờ bài luận về karate

Thành tích nổi bật: Giải thưởng Top in the World (Xếp hạng Top thế giới) môn Toán của Hội đồng khảo thí Cambridge, Vương quốc Anh (2020). Huy Chương Vàng cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Quốc tế tại Singapore (2021) với đề tài “Đo đạc tiếng ồn đô thị bằng trí tuệ nhân tạo”. Xuất bản bài báo khoa học quốc tế từ công trình cùng tên trên tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Tháng 4/2022). Huy Chương Bạc Thử thách Vật lý Cao cấp, thuộc Olympics Vật Lý Anh, do Đại học Oxford (Vương quốc Anh) tổ chức. Học bổng Chương trình tú tài quốc tế tại trường Uplands, Malaysia (2021). Huy chương Vàng (2018), Bạc (2019), Bạc (2020, 2021), kỳ thi Toán quốc tế Anh UKMT. Giải nhì cuộc thi hùng biện toàn quốc, Malaysia, 2019. Vô địch giải hùng biện trường và Nhà tranh biện xuất sắc nhất 3 năm liên tục (2018, 2019, 2020). Danh hiệu học sinh xuất sắc tất cả các năm học tại Trường quốc tế Uplands, Malaysia. Tiếng Anh IELTS 8.5, trong đó nghe và nói đạt điểm tuyệt đối 9/9. Sáng lập và điều hành Ngôi Nhà Trí Tuệ Penang –Malaysia, 1 thành viên của Mạng lưới Ngôi Nhà Trí Tuệ tại Việt Nam (2021). 3 lần tham dự hội nghị lãnh đạo sinh viên quốc tế (2018, 2019, 2020) và là Chủ tịch Hội đồng học sinh Kalawei, trường Quốc tế Uplands (2021).