Nữ phượt thủ trẻ tuổi đi vòng quanh thế giới bằng xe máy

Sinh ra trong gia đình toàn các tay lái mô tô, Bridget McCutchen (22 tuổi) ở phía bắc bang Wisconsin của Mỹ đã được trải nghiệm cảm giác “cực ngầu” khi ngồi trên xe máy rong ruổi trên đường kể từ khi còn nhỏ.

Sở hữu chiếc mô tô đầu tiên khi mới 19 tuổi, cô gái trẻ nhanh chóng lên đường thực hiện những chuyến đi đường dài tới nhiều địa điểm yêu thích như Baltimore và New York.

Cô gái người Mỹ muốn trở thành người trẻ nhất đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. (Ảnh: CNN)

Nhưng một ngày, người anh trai bất ngờ hỏi rằng liệu McCutchen có muốn trở thành người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới bằng xe mô tô hay không. Trong khi trước đây, chuyến đi xa nhất của McCutchen là từ bang Wisconsin tới bang Washington.

Ban đầu, McCutchen đã từ chối ý tưởng mà người anh trai đưa ra nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô gái đã thuyết phục bản thân thực hiện hành trình đáng nhớ trong cuộc đời.

Trước khi lên đường, McCutchen đã dành cả một năm trời để vẽ ra lộ trình di chuyển và tìm kiếm lời khuyên từ Henry Crew, người từng hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy vào năm 2019 khi mới 23 tuổi, và những người khác từng thực hiện thử thách này. Theo thông tin trên trang web của Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness, Kane Avellano hiện nắm giữ danh hiệu người trẻ tuổi nhất đi vòng quanh thế giới bằng xe máy khi giành được thành tích này chỉ trước một ngày bước sang sinh nhật lần thứ 24 vào năm 2017.

Theo CNN, để được ghi danh phá kỷ lục, cô McCutchen cần đáp ứng được danh sách các tiêu chí đưa ra như sử dụng một chiếc xe máy duy nhất trên cả hành trình, và tránh ở một địa điểm quá 2 tuần. Ngoài ra, McCutchen cần phải đi qua tuyến đường bộ nằm dọc đường xích đạo ít nhất một lần, và thực hiện chuyến đi kéo dài tối thiểu là 40.075 km.

Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền trang trải cho hành trình để đời, McCutchen chính thức lên đường cùng chiếc Kawasaki Versys X 300 vào tháng Tám. Những tuần đầu tiên, McCutchen đi qua các bang của nước Mỹ trước khi tới Baja và tới Mexico bằng phà.

Người đồng hành cùng McCutchen là Kiva. McCutchen đã gặp Kiva cách đây vài tháng trên hành trình thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy. Tại mỗi địa điểm dừng chân, hai cô gái lại khiến người dân địa phương không khỏi bất ngờ khi họ bỏ cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm.

“Hầu hết mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Họ cứ nghĩ chỉ đàn ông mới lái những chiếc xe máy như thế này”, McCutchen chia sẻ.

Ngoài nỗ lực phá kỷ lục thế giới, McCutchen còn chia sẻ lên trang Instagram cá nhân hình ảnh chuyến đi với hy vọng “truyền cảm hứng cho những tay lái trẻ”. Theo cô McCutchen, tồn tại sự khác biệt lớn khi khám phá thế giới bằng cách ngồi trên ô tô và ngồi trên xe máy.

“Ngồi trong ô tô không khác gì là một chiếc bong bóng di chuyển quanh thế giới. Nhưng khi bạn lái xe máy, bạn phải đối mặt với mọi thứ từ tốt tới xấu. Cảnh vật, mùi vị và âm thanh. Mọi thứ tác động tới bạn sâu sắc hơn. Bạn đối mặt trực tiếp với mọi thứ, và điều đó khiến bạn trở nên hứng khởi hơn, và cảm nhận chân thật hơn”, McCutchen tâm sự.

McCutchen vừa mới rời khỏi thành phố Mexico, và hiện có kế hoạch di chuyển chậm tới khu vực Nam Mỹ đi qua Brazil, Chile, Argentina, và Uruguay trước khi bay tới châu Âu.

Từ châu Âu, McCutchen và chiếc xe máy sẽ di chuyển qua Anh, Ireland và Thổ Nhĩ Kỳ. Hành trình tới châu Á của cô gái trẻ sẽ bị giới hạn do đối mặt với nhiều thách thức. Ban đầu, McCutchen có ý định tới Nga, nhưng chuyện này dường như là không thể do cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang diễn ra. Ý định đi qua Trung Quốc hoặc Iran cũng không khả thi do những quy định giới hạn ở biên giới.

“Tình hình hiện rất phức tạp. Tôi vẫn tin rằng Nga là lựa chọn tốt nhất”, McCutchen cho biết.

Theo kế hoạch, nếu thành công hoàn thành chuyến đi tới châu Á, McCutchen sẽ đưa chiếc xe máy trở lại Mexico để lái về Mỹ.

Vượt qua trở ngại

Việc di chuyển trên những con đường không quen thuộc khiến cô gái trẻ không ít lần bị lạc đường, ngã xuống cát, và thậm chí “suýt bị xe tải đâm vì đi vào góc khuất”.

“Điều khó khăn nhất chính là di chuyển trên đèo núi, bởi chúng tôi tránh các con đường có trạm thu phí”, cô gái trẻ cho hay.

Thay vì tăng tốc để phá kỷ lục, McCutchen đang học cách giảm tốc độ và tận hưởng không gian ở những nơi đặt chân tới.

“Mọi người nghĩ những người lái mô tô trông rất ngầu, và họ tiến tới để nói chuyện. Chiếc xe máy giống như cầu nối mọi người với nhau. Từ đó bạn trở thành người quảng giao”, cô gái trẻ cho hay.

Điều đáng nói, trên chặng đường di chuyển, cô gái trẻ đã phải bỏ bớt một số đồ dùng các nhân để trút bớt gánh nặng. Đồ đạc mà McCutchen mang theo hiện chỉ còn 2 chiếc quần dài, 2 cái áo, máy nén khí cỡ nhỏ, bình nhiên liệu dự phòng, bếp cắm trai, lều, túi ngủ, camera và chiếc laptop.

“Một vài thứ có vẻ nặng, nhưng đó là những thứ cơ bản nhất mà tôi cần”, McCutchen nói.

Dù đã tiết kiệm được một khoản tiền trước khi lên đường, nhưng cô gái trẻ nhận ra rằng số tiền này là không đủ để trang trải cho cả hành trình. Do đó, cô gái đã lên mạng kêu gọi những người theo dõi tài khoản cá nhân quyên góp hỗ trợ tài chính.

Minh Thu (lược dịch)