Tối 27/12, trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 19h10 cùng ngày, tại số 176 Hoàng Công Chất , phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy nổ.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tới hiện trường.

Cửa hàng bị hư hỏng nặng.

"Ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do nổ bình gas trong khi ăn lẩu ở cửa hàng sửa chữa xe máy số 176 Hoàng Công Chất, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Qua thống kê ban đầu, cháy nổ dẫn đến cháy khiến 3 nạn nhân bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện", vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm nói.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài.

Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông tại khu vực hiện trường vụ cháy nổ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Sông Yên