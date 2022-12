Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm xuất 2 xe chữa cháy lập tức lên đường. Vụ cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh. Nhà cao 2 tầng 1 tum (tầng 1 cho thuê để bán khung tranh, tầng 2 và tầng tum chủ nhà để ở), diện tích mặt bằng khoảng 70m2.

Khi xảy ra cháy , 4 người là nhân viên của cửa hàng tranh đã thoát ra bên ngoài an toàn.

Nhận thấy tình hình đám cháy có khả năng phức tạp, gây cháy lan, Công an quận Hoàn Kiếm xin chi viện của Công an quận Ba Đình 2 xe chữa cháy, Công an Hai Bà Trưng 2 xe chữa cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng cứu hoả Công an quận Hoàn Kiếm và nhận được sự chi viện, phối hợp của công an quận Ba Đình, Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt tìm kiếm cứu nạn, ngăn cháy lan.

Qua trinh sát không có người mắc kẹt, hiện các lực lượng đã khống chế được đám cháy và triển khai thoát khói, dập tàn.

Hiện trường vụ cháy ở 240B phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đội Cảnh sát giao thông số 1- Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cũng có mặt kịp thời phân luồng khu vực nút giao thông Cửa Nam hỗ trợ công tác chữa cháy. Đám cháy xác định phát từ tầng tum của ngôi nhà 2 tầng 1 tum, tầng 1 chủ nhân cho thuê bán hàng khung tranh.

Lực lượng cứu hoả đã áp tiếp cận xe chuyên dụng tập trung phun nước với cường độ cao vào đám cháy. Đến khoảng 12h15 cùng ngày đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo người dân, lửa bùng phát tại tầng 2 ngôi nhà.

Cột khói cao hàng chục mét.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo ghi nhận của PV Infonet, ngôi nhà số 240B Hàng Bông bán khung tranh gỗ chứa nhiều đồ đạc dễ cháy.

Người dân chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài.

Đến 11h30 cùng ngày, khói đen vẫn bốc lên cuồn cuộn tại ngôi nhà.

Theo quan sát, có khoảng 5 xe chữa cháy, xe chỉ huy... Phía bên ngoài cảnh sát phong toả để phục vụ chữa cháy.

Thông tin ban đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người. Lực lượng Công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

Bảo Khánh - Sông Yên