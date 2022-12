Kịp thời dập tắt đám cháy siêu thị điện máy ở Nghệ An

Theo đó, vào hồi 00h43’ ngày 14/12/2022, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo xảy ra cháy siêu thị điện máy tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 9 huy động 02 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, chữa cháy kịp thời, ngăn cháy lan sang các cửa hàng xung quanh.

Hiện trường vụ cháy siêu thị điện máy trong đêm khuya 14/12 tại thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Lực lượng Cảnh sát PCCC& CHCN Nghệ An kịp thời khống chế đám cháy.

Khu vực xảy ra cháy là khu vực trưng bày sản phẩm của siêu thị điện máy Media, chủ yếu là các thiết bị điện tử như loa đài, máy nóng lạnh… Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy cháy không có người bên trong.

Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.

Vụ cháy vào hồi tháng 02/2022 tại thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) khiến 1 người phụ nữ tử vong. (Ảnh tư liệu)

Từ ngày 15/12/2021 đến 31/10/2022, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 56 vụ cháy (24 vụ cháy xảy ra tại các khu dân cư; 16 vụ cháy xảy ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh; 01 vụ cháy tàu đánh cá…) làm chết 04 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 05 tỷ đồng.

Trong đó, xảy ra cháy do sự cố hệ thống điện (34/56 vụ, chiếm 60,7%); sự cố kỹ thuật (13/56 vụ, chiếm 23,2%); sơ suất trong sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần 07/56 vụ, chiếm 12,5%)…

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội xuân năm 2023.

Trong đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã… tăng cường công tác quản lý, thực hiện hiệu quả, nghiêm túc công tác công tác PCCC&CNCH; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”. Tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình an toàn về PCCC tại địa bàn, đặc biệt là mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”…

Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong việc sử dụng gas, điện, hóa chất, sắp xếp, lưu trữ hàng hóa, trang bị phương tiện PCCC, thoát nạn, thoát hiểm.

Tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC &CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC, tập trung kiểm tra kỹ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm, cháy, nổ cao.

Đồng thời, chỉ đạo nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ theo quy định của pháp luật; rút kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra cháy, nổ. Tăng cường công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC đối với lực lượng PCCC Công an các cấp và lực lượng khác theo quy định. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các giải pháp về PCCC.

Việt Hòa