Dưới đây là những điều ‘độc nhất vô nhị’ ở World Cup 2022:

Kỳ World Cup đắt nhất lịch sử

Để phục vụ cho sự kiện 4 năm mới diễn ra 1 lần này, Qatar đã chi ra hơn 6,5 tỉ USD để xây dựng các sân vận động mới với hệ thống điều hoà nhiệt độ hiện đại giúp các cầu thủ có thể thi đấu trong điều kiện lý tưởng nhất. Họ cũng bỏ ra 36 tỉ USD cho hệ thống tàu điện ngầm không người lái kết nối 8 sân vận động.

Sự giàu có giúp Qatar có thể tổ chức một kỳ World Cup xa hoa và tốn kém nhất trong lịch sử. Ước tính quốc gia này đã chi đến 300 tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trong thập kỷ vừa qua.

Công nghệ việt vị

Vào tháng 7, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đã công bố việc sử dụng hệ thống việt vị bán tự động tại World Cup 2022 để giúp thực hiện các cuộc gọi việt vị cho trọng tài rất nhanh và chính xác.

Với 64 trận đấu và khoảng thời gian diễn ra từ 20/11 đến 18/12, đây sẽ là World Cup ngắn nhất trong lịch sử khi chỉ diễn ra trong 29 ngày. (Ảnh: Reuters)

Công nghệ này sử dụng một cảm biến trong trái bóng và một hệ thống camera theo dõi chuyển động của các cầu thủ. Mỗi sân vận động ở Qatar sẽ có 12 camera bên dưới mái che, được đồng bộ hóa để theo dõi 29 điểm dữ liệu trên cơ thể mỗi cầu thủ 50 lần mỗi giây. Dữ liệu được xử lý để tạo ra đường việt vị 3D và thông báo cho đội ngũ VAR.

Để giúp người hâm mộ xem truyền hình và khán giả tại sân hiểu được quyết định của trọng tài, dữ liệu sẽ được sử dụng để chiếu hình ảnh 3D lên màn hình sân vận động.

Linh vật của World Cup 2022 tên “La’eeb”

Trong tiếng Arab, La'eeb có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng hàng đầu. La'eeb khuyến khích niềm tin vào bản thân và mang lại niềm vui bóng đá cho mọi người. Thoạt nhìn, La'eeb nhìn có vẻ ngoài giống một chiếc mũ vải (gutra) phổ biến ở Qatar với vòng đeo trên đầu.

Trong tiếng Arab, La'eeb có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng hàng đầu. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh linh vật World Cup 2022 còn là một nhân vật đặc biệt vui nhộn và tinh nghịch đến từ thế giới linh vật, một thế giới song song với thế giới loài người. La'eeb cũng có thể là bất kỳ nhân vật nào mà một người hâm mộ bóng đá tưởng tượng ra.

Kỳ World Cup diễn ra vào mùa đông

Khác với các giải đấu trước đây, World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra trong hai tháng 11 và 12. Trước đây, World Cup luôn được tổ chức vào mùa hè, thường vào tháng 6 và 7. Sự thay đổi được thực hiện để tránh nhiệt độ cao ở Qatar, có thể lên tới 50 độ C trong thời điểm này.

Quyền thay 5 cầu thủ

Các đội sẽ được phép thay thế 5 người trong mỗi trận so với 3 lần thay người ở World Cup trước tại Nga vào năm 2018. Quy định này được đưa ra bởi Ủy ban Hiệp hội bóng đá Quốc tế vào năm 2020 sau những tác động của dịch Covid-19 đối với bóng đá. Nếu một trận đấu ở World Cup diễn ra trong hiệp phụ, một lần thay người bổ sung sẽ được phép diễn ra.

Danh sách đội hình sơ bộ của các đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022 cũng được mở rộng từ tối đa 35 cầu thủ lên 55 cầu thủ và đội hình cuối cùng của mỗi đội là 26 cầu thủ.

Kỳ World Cup với những con số thú vị

80 - Qatar là quốc gia thứ 80 góp mặt tại một vòng chung kết World Cup.

8 - Chỉ có 8 quốc gia từng đăng quang tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong đó, Brazil sở hữu nhiều chức vô địch nhất với 5 lần; Đức và Italy cùng có 4 lần; Argentina, Pháp và Uruguay có 2 lần; trong khi Anh và Tây Ban Nha từng 1 lần lên ngôi.

6 - Có 6 nước chủ nhà từng vô địch World Cup.

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia vùng vịnh và cùng là lần đầu tiên giải đấu diễn ra vào mùa đông để tránh khí hậu nóng bức của nước chủ nhà Qatar. (Ảnh: Reuters)

27,7 0 Độ tuổi trung bình của đội tuyển Argentina, “già” nhất World Cup 2022.

24,5 - Độ tuổi trung bình của đội tuyển Mỹ, “trẻ” nhất World Cup 2022.

13 - Tiền đạo đội tuyển Pháp – Just Fontaine là người nắm giữ kỷ lục về số bàn thắng tại một kỳ World Cup, với 13 pha lập công vào năm 1958.

44 triệu - Tính theo đơn vị đồng USD, là số tiền thưởng dành cho đội vô địch World Cup 2022.

Sân vận động có điều hòa nhiệt độ

World Cup 2022 sẽ sử dụng công nghệ làm mát sân. Công nghệ làm mát được sử dụng tại 7/8 sân vận động của World Cup 2022 là một trong những sáng kiến mang tính cách mạng của Qatar và có thể ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, sau khi giải đấu đã qua đi.

Quốc gia nhỏ nhất tổ chức World Cup

Với diện tích nhỏ hơn 11.500 km2 và dân số khoảng 2,9 triệu người, Qatar là quốc gia nhỏ nhất từng tổ chức giải đấu hàng đầu của FIFA. Tất cả 8 sân vận động đều nằm trong bán kính 50 km, tính từ thủ đô Doha. Tại các vòng bảng, hầu hết các ngày thi đấu sẽ có tối đa 4 trận đấu.

Trọng tài nữ

Lần đầu tiên tại World Cup bóng đá nam có 3 trọng tài nữ được đưa vào danh sách 36 trọng tài được lựa chọn cho Qatar 2022. Đó là các nữ trọng tài Stephanie Frappart của Pháp, Yoshimi Yamashita của Nhật Bản và Salima Mukansanga của Rwanda đều đã từng tham gia điều hành cho một giải đấu nam, bao gồm Siêu cúp UEFA và Cúp các quốc gia châu Phi. Có thêm 3 nữ trợ lý trọng tài sẽ tham gia cuộc chơi trong số 69 trợ lý trọng tài.

Chiếc cúp vô địch World Cup được làm bằng vàng 18 carat, cao dưới 37cm và nặng hơn 6kg (13 pound). (Ảnh: Reuters)

Trái bóng đặc biệt

Trái bóng chính thức của World Cup 2022 cũng gây nhiều bất ngờ. Trái bóng mang tên là Al Rihla, tiếng Arab nghĩa là "Cuộc hành trình" - một sản phẩm của Adidas. Al Rihla rất "độc đáo" do có tốc độ bay nhanh hơn so với trái bóng các kỳ World Cup khác. Lí do là bởi bên trong nó được cài một cảm biến đo quán tính.

Công nghệ này sẽ giúp cho việc xác định tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác. Al Rihla là trái bóng World Cup đầu tiên được sản xuất bằng mực và keo gốc nước rất thân thiện với môi trường.

Bên trong lõi của Al Rihla chính là cụm cảm biến được gọi là Adidas Suspension System với nhiệm vụ đo đạc tốc độ, vị trí của trái bóng và gửi thông tin đó vào mạng lưới công nghệ hiện đại được FIFA áp dụng trong kỳ World Cup năm nay như VAR và mới nhất là Semi-automated Offside Technology (Công nghệ bắt việt vị bán tự động - SAOT).

Hòa Bình (tổng hợp)