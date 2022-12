Theo đó, nhà báo Dejevsky đã viết trong một bài báo cho The Independent của Anh hôm 8/12 rằng, yêu cầu của Nga trong lĩnh vực an ninh quốc tế là lý do bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, điều này là hợp pháp và hợp lý.

“Chỉ khi nào Nga cảm thấy an toàn trong biên giới hậu Xô Viết thì các nước láng giềng mới cảm thấy an toàn trong biên giới của họ”, nhà báo lập luận.

Bà Dejevsky lưu ý rằng để đảm bảo sự ổn định của lục địa, cần phải hình thành các cơ chế ngăn ngừa xung đột mới.

Theo nhà báo, các bên nên được hỗ trợ bởi nguyên tắc kiểm soát vũ khí. Bà Dejevsky nhấn mạnh, cho đến khi những điều kiện như vậy được tạo ra, mối đe dọa của các cuộc chiến mới, bao gồm cả chiến tranh hạt nhân, vẫn còn ở châu Âu.

Nhà báo của Independent nói lý do cho sự khởi đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. (Ảnh: Izvestia)

Trước đó, hôm 4/12, Jack Buckby, nhà báo người Mỹ viết trên trang 19 Forty Five, cho biết ông nhìn thấy cơ sở để chấm dứt xung đột Ukraine một cách ngắn gọn - đó là đảm bảo an ninh. Theo ông Buckby, các nước phương Tây có thể dễ dàng chấm dứt xung đột bằng cách cung cấp các đảm bảo an ninh cho Nga.

Một ngày trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng cấu trúc an ninh tương lai ở châu Âu sẽ phải bao gồm các đảm bảo cho Nga. Theo ý kiến ​​​​của ông, sau khi kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine, các nước phương Tây sẽ phải thảo luận về câu hỏi làm thế nào để đáp ứng nhu cầu của mỗi bên về an ninh.

Bên cạnh đó, cựu Bộ trưởng Tài chính, cựu Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức Oskar Lafontaine cho rằng Thủ tướng Đức Scholz và đại diện các nước châu Âu khác lẽ ra phải thúc giục Washington tính đến lợi ích của Moscow trước khi bắt đầu một cuộc đàm phán đặc biệt về hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây nói rằng nước này có thể áp dụng khái niệm tấn công phủ đầu giống Mỹ, khẳng định Moscow có vũ khí để thực hiện điều này.

"Chúng tôi đang cân nhắc về việc này. Họ (Mỹ) không ngần ngại khi công khai nói về điều đó (chiến thuật tấn công phủ đầu) trong những năm qua", Tổng thống Putin ngày 9/12 phát biểu tại một sự kiện tại Kyrgyzstan, khi đề cập tới cách đảm bảo an ninh, bao gồm cả chiến thuật tấn công phủ đầu để giải trừ vũ khí đối thủ.

Trong nhiều năm, Điện Kremlin đã bày tỏ lo ngại về những nỗ lực của Mỹ nhằm nâng cao năng lực Tấn công Toàn cầu Nhanh chóng Thông thường. Năng lực này sẽ cho phép Mỹ tập kích các mục tiêu chiến lược của đối thủ bằng vũ khí thông thường dẫn đường chính xác ở bất cứ đâu trên thế giới trong vòng một giờ.

"Nói về một cuộc tấn công giải trừ vũ khí, có lẽ Nga nên suy nghĩ về việc áp dụng các ý tưởng do Mỹ phát triển để đảm bảo an ninh", ông Putin nói, lưu ý rằng một cuộc tấn công phủ đầu như vậy sẽ nhằm vào cơ sở chỉ huy của đối thủ.

Ông Putin tuyên bố rằng Nga đã đưa vào hoạt động vũ khí siêu vượt âm có khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy, trong khi Mỹ vẫn chưa biên chế dòng vũ khí có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Ông cũng nhận định, Nga hiện có các tên lửa hành trình uy lực hơn vũ khí tương đương của Mỹ.

Ngoài ra, ông Putin nói rằng, trong học thuyết của Mỹ, nước này không loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trước.

"Nếu đối thủ tiềm tàng tin rằng họ có thể sử dụng học thuyết về một cuộc tấn công phủ đầu còn chúng ta thì không, điều đó khiến chúng ta phải suy nghĩ về những mối đe dọa do những ý tưởng đó gây ra đối với vị thế phòng thủ của các quốc gia khác”, ông Putin cho biết.

Hòa Bình (lược dịch)