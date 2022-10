Người đàn ông Ấn Độ lái xe máy kiểu không giống ai lập kỷ lục thế giới

Màn thể hiện mạo hiểm của Arunas Gibieza, 32 tuổi, trước sự chứng kiến của nhiều người chắc chắn không phải là hành động ai cũng có thể bắt chước.

Để đạt đến trình độ này, Arunas Gibieza đã có thời gian dài tập luyện, sử dụng đồ bảo hộ an toàn. Anh cũng là một vận động viên, người đóng thế trong một số bộ phim hành động có những pha nguy hiểm.

Arunas Gibieza đã thả tay, điều khiển chiếc xe máy di chuyển quãng đường 579 mét khiến ai cũng trầm trồ kinh ngạc. Với thành tích này, người đàn ông 32 tuổi đã ghi tên mình vào sách Kỷ lục Guinness thế giới, đánh bại người giữ kỷ lục trước đó là Rohitesh Upadhyay.

Rohitesh Upadhyay đến từ Gujarat, Ấn Độ thiết lập kỷ lục ấn tượng vào năm 2019 với thành tích quãng đường dài 566 mét.

Được biết, Arunas Gibieza đã từng đi đến 25 quốc gia trên khắp thế giới, thực hiện hơn 400 màn biểu diễn ngoạn mục, thể hiện khả năng điều khiển xe máy thành thục.

Arunas Gibieza bắt đầu luyện tập những pha mạo hiểm khi mới 10 tuổi cùng chị gái của mình. Anh luôn mơ ước có ngày đạt được danh hiệu kỷ lục Guinness thế giới.

"Nếu ai đó đánh bại kỷ lục này, tôi sẽ tập luyện và chinh phục thêm một lần nữa. Thậm chí, tôi sẽ thử thêm một số kỹ thuật khó hơn", Arunas Gibieza nói.

Arunas Gibieza đã kiên trì theo đuổi con đường làm tay đua, người đóng thế cho pha hành động mạo hiểm sau khi nhận thấy bản thân phù hợp với nghề tự do này. Do sân nhà của anh ấy ở Lithuania không có đường đua an toàn, nên anh đã lựa chọn bắt đầu với cưỡi ngựa.

Là một người đóng thế, Arunas Gibieza luôn muốn cải thiện kỹ năng của mình, nâng cao kỹ thuật để phù hợp với những pha mạo hiểm trong các bộ phim hành động. Anh ấy thậm chí còn chuẩn bị chiếc xe đua riêng để đóng thế.

"Đóng thế là công việc mạo hiểm nhưng đó là đam mê, là con đường sống của tôi. Tôi luôn cố gắng chuẩn bị mọi thứ cẩn thận, đảm bảo tính an toàn cao nhất. Tôi chuẩn bị xe và thực hiện các kiểm tra cần thiết. Thực hành là tất cả, một khi bạn tập luyện, sử dụng xe hàng ngày, thì mọi chuyện dễ dàng hơn và giảm tính nguy hiểm. Bạn sẽ làm chủ được chiếc xe, làm chủ cảm xúc vì khi đi biểu diễn nơi công cộng, với sự cổ vũ của đám đông, bạn khó có thể nghe thấy tiếng của động cơ. Với sự luyện tập, chuẩn bị tâm lý và đào tạo phù hợp, tôi thấy màn biểu diễn sẽ an toàn hơn nhiều", Arunas Gibieza chia sẻ.

Mèo mất tích 9 năm tìm đường về với chủ Con mèo mất tích bất ngờ trở về nhà chủ cách nơi ở khoảng 1.600 km sau 9 năm mất tích.

Hoàng Dung (lược dịch)