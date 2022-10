Vợ trẻ không thể mang thai chỉ sau một lần duy nhất làm chuyện này

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng không có thai sau một năm chung sống, quan hệ đều đặn mà không dùng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào. Trên thế giới, các nguyên nhân vô sinh do nữ chiếm 40% tỷ lệ vô sinh, nguyên nhân vô sinh do nam chiếm 40%, tỷ lệ vô sinh do hai vợ chồng chiếm 10% và không rõ nguyên nhân chiếm 10%. Trong đó, nguyên nhân gây vô sinh nữ do vòi tử cung chiếm khoảng 35%, do lạc nội mạc tử cung và dính buồng tử cung là 45 % và rối loạn phóng noãn chiếm 20%. Nghiêm trọng hơn, tỷ lệ vô sinh hiếm muộn ở các cặp vợ chồng đang ngày một gia tăng và có xu hướng trẻ hóa mà nguyên nhân chính có thể kể tới là lối sống, sinh hoạt không lành mạnh, đặc biệt là quan hệ tình dục sớm, mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai bừa bãi.