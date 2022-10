Nam sinh tên K. (18 tuổi, trú tại Hà Nội) sau bữa tiệc chào mừng sinh nhật tuổi 18 đã cùng bạn bè đi massager. Khi vào làm dịch vụ, nam sinh này không quan hệ tình dục với nhân viên massager bằng đường sinh dục nhưng có ôm hôn, quan hệ đường miệng với nhân viên đó.

Hai tuần sau, K. liên tục đau họng, sưng như amidan. Nam sinh này đến một phòng khám được chẩn đoán viêm họng do bệnh tình dục. Sau đó K. vào viện Da liễu Trung ương khám và điều trị.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mắc bệnh lậu ở hầu họng. Bác sĩ cho biết, dù K. khẳng định chưa quan hệ tình dục nhưng qua miêu tả của nam sinh viên này thì đó là hậu quả do oral sex - quan hệ qua đường miệng.

Bác sĩ kê thuốc kháng sinh và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân. Ngoài ra, bác sĩ cũng tư vấn hướng dẫn quan hệ tình dục an toàn, những biện pháp quan hệ tình dục tránh mắc bệnh lây qua đường tình dục cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tuyến, trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, BV Da liễu Trung ương, số bệnh nhân đến khám vì mắc bệnh tình dục đang có xu hướng tăng lên đặc biệt là ở người trẻ, thanh niên chưa có gia đình thậm chí cả học sinh cấp 3.

Nhiều người giống như K. không quan hệ tình dục trực tiếp bằng đường sinh dục nhưng có quan hệ tình dục đường miệng, cho nhân viên massager “thân mật” với cậu nhỏ cũng là nguyên nhân mắc bệnh tình dục.

PGS An nội soi họng cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Tuyến, đa số các ca tới bệnh viện khám mắc bệnh lây qua đường tình dục đều xuất phát từ nguyên nhân quan hệ tình dục không an toàn. Trong đó, ba bệnh do vi khuẩn mà bác sĩ hay gặp nhất là giang mai, lậu, chlamydia.

Các bệnh lây qua đường tình dục do virus như virus Herpes và HPV là hai tác nhân hay gặp nhất trong nhóm virus gây tổn thương mụn nước, sùi mào gà…

Bác sĩ Tuyến cho biết, thời gian qua số bệnh nhân đến khám nhiều bạn còn rất trẻ. Thậm chí, có trường hợp quan hệ với gái mại dâm về lo lắng nên chủ động xét nghiệm nhưng cũng có trường hợp giống như K. vào viện khi có biểu hiện sưng đau họng, đi tiểu buốt, tiểu rắt, có dịch ở dương vật…

Nhiều bệnh nhân còn đang ngồi trên ghế nhà trường được cha mẹ đưa đến khám. Bác sĩ nói về bệnh lây qua đường tình dục, bệnh nhân từ chối cho rằng chưa quan hệ tình dục nên ba mẹ bệnh nhân phản ứng gay gắt. Tuy nhiên, khi bác sĩ trò chuyện riêng thì bệnh nhân mới thổ lộ đã quan hệ tình dục nhưng nghĩ rằng chỉ âu yếm đường miệng thì an toàn.



PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc BV Đa khoa An Việt cũng cho biết thi thoảng bệnh viện cũng tiếp nhận các ca sưng đau họng, hạch cổ vào khám và khi bác sĩ cho làm xét nghiệm thì bệnh nhân dương tính với vi khuẩn lậu, bệnh phổ biến lây qua đường tình dục.

Nhiều người khi được chẩn đoán lậu miệng họ rất bất ngờ vì từ trước tới nay họ nghĩ rằng quan hệ tình dục qua đường miệng sẽ không bị lây truyền bệnh lậu. Đó là suy nghĩ hoàn toàn sai lầm.

Thực tế, nếu bạn tình đang mắc bệnh lậu ở miệng, họng thì rất có thể bạn sẽ bị lây nhiễm. Điều này cũng xảy ra khi bạn dùng miệng để “âu yếm” bộ phận sinh dục của bạn tình. PGS AN cho biết, nhiều bệnh nhân nhầm với viêm amidan cấp. Bởi vì triệu chứng lậu ở miệng người bệnh có cảm giác sưng, ngứa và đau rát cổ họng như các bệnh viêm họng thông thường nên dễ nhầm lẫn.

Trường hợp nặng bệnh nhân có thể sốt, quan sát sẽ thấy ở họng có mảng bám màu trắng hoặc đỏ, xung quanh cổ có hạch bạch huyết sưng, amidan có dấu hiệu mưng mủ. Người bệnh cảm thấy đau và khó chịu khi nuốt thức ăn.

Bệnh lậu miệng ở nam giới nếu không điều trị sớm và đúng cách sẽ bước vào giai đoạn mãn tính. Lúc này việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bệnh có nguy cơ tái phát cao.



Khánh Chi