Thế Giới Di Động: 8 tháng chỉ đạt 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm

Lũy kế 8 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của MWG lần lượt đạt 92,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, và 3,18 nghìn tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Với kết quả này, MWG đã hoàn thành lần lượt 66% và 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần qua, giá cổ phiếu MWG còn 64.000 đồng/cp sau khi kết thúc tuần giao dịch không có nổi một phiên tăng giá, giảm 7,78% so với tuần trước. MWG thậm chí đã giảm 13,51% kể từ đầu tháng 9, đồng nghĩa với việc hơn 856 tỷ đồng của tỷ phú Nguyễn Đức Tài (Chủ tịch MWG) đã bị thổi bay theo đà giảm của cổ phiếu này. Ông Tài hiện nắm giữ 5,85% lượng cổ phần tại MWG, tương ứng giá trị 5.481 tỷ đồng.

Cùng thời điểm này năm ngoái, các biện pháp giãn cách xã hội trong quý 3/2021 đã tạo ra mức nền so sánh thấp cho mảng ICT & CE, nhưng lại là mức nền so sánh cao cho mảng Bách hoá Xanh. Do đó, tháng 8/2022, doanh thu mảng ICT & CE tăng trưởng 118% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu mảng Bách hoá Xanh giảm 20% so với cùng kỳ.

Doanh thu bình quân tháng 8 trên mỗi cửa hàng cải thiện lên 1,36 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước, lần lượt tăng 33% và 24% so với quý 1 và quý 2 năm 2022.

Lợi nhuận của Bách hoá Xanh đã cải thiện so với tháng trước nhờ doanh thu trên mỗi cửa hàng cao hơn và số lượng cửa hàng phải đóng cửa ít hơn. MWG đã đóng cửa lần lượt 154 cửa hàng và 9 cửa hàng Bách hoá Xanh trong tháng 7 và tháng 8. Công ty kỳ vọng doanh thu trên mỗi cửa hàng Bách hoá Xanh sẽ đạt 1,5-1,6 tỷ đồng trong tháng 11-12/2022, tương đương mức tăng từ 3-5% mỗi tháng.

Cùng với việc cải thiện doanh thu, MWG sẽ tiếp tục thực hiện các chiến lược mới nhằm giảm tỷ lệ hao hụt thực phẩm, tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng suất của các cửa hàng và trung tâm phân phối.

Đáng chú ý, MWG đã giảm tốc độ mở mới chuỗi nhà thuốc An Khang sau khi đã đẩy nhanh việc mở mới chuỗi nhà thuốc An Khang kể từ quý 2/2022.

Cần có một khoảng thời gian để đánh giá lại hiệu quả của chuỗi nhà thuốc này, trong bối cảnh Chính phủ đã gia hạn thời hạn áp dụng kê đơn điện tử (theo Thông tư 04/2022/TT-BYT ban hành tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2022), làm chậm quá trình chuyển đổi từ hiệu thuốc truyền thống sang hiệu thuốc thương mại hiện đại. Theo Thông tư này, thời hạn bắt đầu thực hiện kê đơn điện tử được lùi từ 30/6/2022 sang 31/12/2022 đối với bệnh viện cấp 1-3 và từ 1/12/2022 sang 30/6/2023 đối với các bệnh viện khác.

Hiền Anh