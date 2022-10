Khởi tố kẻ dùng búa tấn công 2 ông cháu thương vong ở Quảng Nam

Nghi phạm Trần Văn Xanh (áo đỏ) bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ khi cố thủ trong nhà.

Sáng 29/10, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã khởi tố bị can, chuyển tạm giam đối với Trần Văn Xanh (SN 1982, trú tổ dân phố Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn) về tội “Giết người”.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thiếu tướng Dũng cho biết thêm, hiện ông C.V.X. (SN 1948, hàng xóm với Xanh) đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu nên chưa thể lấy lời khai.

Như đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 20/10, ông X. chở cháu nội là em C.T.M. (SN 2017) đi học về thì bị Xanh chặn đường. Anh ta dùng búa đánh nhiều cái vào đầu em M. rồi tiếp tục đánh vào đầu ông X..

Dù nhanh chóng được đưa đi cấp nhưng em M. đã không qua khỏi, còn ông X. bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Còn Xanh, sau khi gây án, nghi phạm cố thủ trong nhà. Công an tỉnh Quảng Nam đã điều thêm lực lượng đến hỗ trợ. Đến 20h40 cùng ngày, Xanh bị khống chế, bắt giữ.

Được biết, trước thời điểm gây án vài ngày, Xanh có biểu hiện không bình thường về tâm lý, đập phá tài sản trong gia đình, lúc khóc lúc cười. Nghi phạm này sẽ được trưng cầu giám định tâm thần để phục vụ công tác điều tra.

