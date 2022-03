Gia tăng trẻ nhiễm Covid-19: Biến thể Omicron còn nhẹ hơn sốt siêu vi

Thời gian qua, các bệnh viện ghi nhận số trẻ nhiễm Covid-19 tăng đột biến do biến chủng Omicron lây lan nhanh.

Bác sĩ Nguyễn Thành Lê, Phó Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết những ngày gần đây, số lượng trẻ mắc Covid-19 nhập viện tăng đột biến. Nếu như trước đây chỉ lẻ tẻ vài ca là trẻ em phải nhập viện, thì đợt này, số lượng bệnh nhi tăng nhanh từng ngày; có những ngày cao điểm có tới hơn 20 bệnh nhi được chuyển vào khoa để điều trị. Các bệnh nhi đến đây hầu như thuộc phân tầng 2, cần sự can thiệp của y tế.



BS Lê cho biết đa phần trẻ mắc Covid-19 phải nhập viện có triệu chứng như sốt cao liên tục, li bì, bỏ ăn, bỏ bú, co giật, một số trẻ suy hô hấp…



Tại TP.HCM, BS Trương Hữu Khanh – Cố vấn khối Nhiễm, BV Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết hiện số trẻ em mắc Covid-19 gia tăng có cả trẻ từ khối lớp 7 đến lớp 12 và trẻ nhỏ hơn. Bác sĩ Khanh cho rằng trẻ em mắc Covid-19 đang tăng cao có 2 nguyên nhân mà không thể lý giải được do cái nào là chính.

Trẻ em nhiễm chủng Omicron dấu hiệu thế nào? Đến nay, theo các bác sĩ, để xác định nhiễm biến thể Delta hay Omicron thì cần làm các xét nghiệm giải trình tự gen, nhưng ở góc độ nào đó dấu hiệu của Omicron vẫn nhẹ hơn biến thể Delta. Vậy trẻ em nhiễm chủng Omicron dấu hiệu thế nào?

Thứ nhất là trẻ nhỏ đi học nên gia tăng, thứ hai là do chủng Omicron làm gia tăng. Vì hiện nay ở TP.HCM cũng như những nơi khác đang có sự hiện diện của biến chủng Omicron, vì vậy đã có sự lây lan khá nhanh. Tuy nhiên, BS Khanh cho biết biến chủng mới này lây lan nhanh nhưng trẻ nhập viện không tăng so với trước đó.

Ảnh minh hoạ.



Nếu so với trẻ bị sốt siêu vi, BS Khanh cho rằng trẻ nhiễm Covid-19 nhẹ nhàng hơn nhiều.



Bởi vì nếu trẻ bị sốt siêu vi, trẻ sốt cũng rất cao lên tới 40 độ C, sốt trong 2,3 ngày mà chúng ta không biết trẻ bị sốt vì gì. Sau đó, trẻ có thể xảy ra các biến chứng viêm màng não, viêm não, tay chân miệng, sốt xuất huyết… đủ các bệnh còn nguy hiểm hơn Covid-19.

Nhưng đặc điểm ở trẻ nhiễm Covid-19 đó là trẻ sốt cao trong 1,2 ngày là hết sau đó trẻ lại chơi bình thường. Nếu chúng ta đã biết chính xác trẻ nhiễm Covid-19 thì chỉ cần điều trị theo triệu chứng, không quá lo.



Trẻ bị tiêu chảy khi mắc Covid-19 cũng không nặng như virus Rota. Nếu trẻ mắc Covid-19 kèm theo nôn ói thì đó là triệu chứng trẻ mắc biến chủng Omicron và hầu như nôn ói trong vòng 12 – 24h là hết. Nếu trẻ bị sốt siêu vi nôn ói thì có thể là dấu hiệu nguy hiểm như viêm màng não…



Đứng ở góc độ các bệnh lý khác của trẻ cha mẹ thường bình tĩnh hơn nhưng nói tới con bị Covid-19 họ lại lo sợ. BS Khanh cho rằng biết chính xác con số do Covid-19 thì cha mẹ nên bình tĩnh và chăm sóc trẻ, cố gắng đeo khẩu trang chăm sóc và không nên để người già chăm sóc trẻ. Với trẻ lớn tự chăm sóc được thì cha mẹ chỉ cần dặn dò con ăn ngủ đủ, uống nước nhiều và có triệu chứng gì thì điều trị triệu chứng đó.



Các triệu chứng ở trẻ đó là sốt. Sốt trên 38.5 độ C thì cho trẻ uống thuốc hạ sốt. Nên nhớ, ở trẻ nên uống theo cân nặng. BS Khanh cho biết nhiều người con 10 tuổi lấy đơn của người khác cũng 10 tuổi nhưng uống hạ sốt không hạ, đó là do liều lượng hạ sốt không đủ. Vì vậy, con trên 35 kg nên uống hạ sốt liều của người lớn, trẻ trên 50 kg uống liều 600 mg, trẻ dưới 30 kg uống theo liều 10 – 15 mg/kg cân nặng.

Trẻ nôn ói, cha mẹ có thể cho trẻ uống thuốc chống nôn ói để trẻ dễ chịu. BS Khanh cho biết cũng không cần cố cho trẻ uống nước Orezol vì nước này khó uống, chỉ cần cho trẻ uống nước lọc thông thường để bù nước nếu trẻ bị sốt.



Thông thường, trẻ mắc biến chủng Omicron chỉ 2 ngày là hết các triệu chứng sốt. Vì vậy, cha mẹ cũng không nên cho trẻ uống thuốc kháng viêm, kháng sinh hay kháng đông vì đây là thuốc dành cho người lớn. Trẻ chỉ cần điều trị theo triệu chứng có ho cho uống siro ho, đau họng có thể uống nước ấm với gừng để giảm triệu chứng. Không cho trẻ uống kháng virus – BS Khanh cho biết.



Trẻ sổ mũi có thể nhỏ thuốc Otrivin dể co mạch giúp trẻ dễ chịu hơn.

Cha mẹ cũng không nên test nhiều. Nếu trong nhà đã có người nhiễm Covid-19 thì chắc chắn trẻ có triệu chứng sốt thì có thể là do Covid-19. Nhiều gia đình liên tục test cho trẻ khiến trẻ sợ test và làm tình trạng sổ mũi nặng hơn.



BS Khanh cho biết cha mẹ không nên quá lo lắng di chứng hậu Covid-19 ở trẻ. Đối với chủng Delta, MIS-C ở trẻ rất thấp, chỉ là 1/10.000 trẻ.

Sau này khi chủng Omicron gia tăng, số ca bệnh Covid-19 tăng lên rất nhiều nhưng ngược lại số ca MIS-C giảm dần và gần như là biến mất.

Thống kê mới đây của CDC Mỹ cho biết chủng càng gần với "virus người" các loại virus gây bệnh nhẹ, thông thường ở người ví dụ cảm lạnh thì càng không gây hội chứng MIS-C ở trẻ con.



Khánh Chi

