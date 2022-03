F0 ho 'nổ phổi' không kiểm soát được phải đóng bỉm, uống thuốc gì?

Do biến chủng Omicron tấn công hệ hô hấp trên nên đa phần các F0 đều rơi vào trạng thái ho 'nổ phổi', ho mất ăn mất ngủ, ho không kiểm soát được phải đóng bỉm...

Ám ảnh vì ho

Chị Nguyễn Hoàng V. (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết chị mắc Covid-19 từ ngày 6/3 và đến nay vẫn ho rũ rượi. Mỗi lần ho chị V. phải sử dụng băng vệ sinh (đóng bỉm) vì không kiểm soát được gây tình trạng són tiểu.



Cũng tương tự chị V., nhiều F0 than trời vì ho mất ăn, mất ngủ. Ho từ khi nhiễm Covid-19 tới 2- 3 tuần sau cơn ho vẫn đeo đẳng.

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng – Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng ho, về bản chất là phản ứng bảo vệ cơ thể, nhằm tống xuất mầm bệnh ra khỏi đường hô hấp. Tuy nhiên, ho nhiều quá gây mệt, gây khó ngủ thì cần điều trị.



Có hai loại, ho khan và ho có đờm, và cách xử lý sẽ khác nhau.



Ho khan, thường do nhiễm virus, gây kích ứng đường hô hấp.



Ho có đờm, thường do có bệnh mạn tính về đường hô hấp hoặc do nhiễm vi khuẩn.

Ho khan thì có thể dùng thuốc giảm ho. Ho có đờm thì không nên dùng thuốc giảm ho, mà nên dùng thuốc long đờm.



Các thuốc giảm ho

Như các loại bổ phế từ mật ong, bạc hà và các loại thảo dược, làm giảm kích thích đường hô hấp. Hoặc dùng thuốc giảm ho bằng cách ức chế trung khu hô hấp:



Thuốc ho có hoạt chất codein

Codein có tác dụng giảm ho do ức chế trực tiếp trung tâm ho, nhưng làm khô và tăng độ quánh của dịch tiết phế quản. Khi bào chế thường kết hợp với terpin để làm loãng dịch tiết đường hô hấp. Dùng codein trong trường hợp ho khan gây khó chịu, mất ngủ và trong các chứng đau nhẹ và vừa.



Chống chỉ định: trẻ em dưới 1 tuổi, bệnh gan, suy hô hấp, phụ nữ có thai .

Codein làm khô đường hô hấp, tăng độ quánh của dịch tiết phế quản.

Ảnh minh hoạ.



Thuốc ho có hoạt chất dextromethorphan

Do ức chế trung tâm ho, dextromethorphan có tác dụng chống ho tương tự codein, nhưng ít gây tác dụng phụ hơn.

Dextromethorphan không gây nghiện, không có tác dụng giảm đau và rất ít tác dụng an thần.

Dextromethorphan chỉ định tốt trong trường hợp ho khan, mạn tính.

Chống chỉ định: quá mẫn với thuốc, trẻ em dưới 2 tuổi, đang điều trị bằng thuốc ức chế monoaminoxydase (MAO) .

Thận trọng: người có nguy cơ hoặc đang suy giảm hô hấp, tiền sử bị hen, dị ứng.

Ngoài ra, trong nhóm này còn có hoạt chất pholcodin, noscapin...



Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng thuốc chống dị ứng nhóm kháng histamin thế hệ cũ:

+ Chlopheniramin viên 2-4mg

+ Hoạt chất alimemazin 5mg (siro/viên Theralene hoặc các loại tương tự)

+ Hoạt chất diphenhydramin 25mg (Benadryl hoặc các loại tương tự).

Chỉ định: các chứng ho khan do dị ứng, do kích thích, nhất là về ban đêm. Vì các thuốc nhóm này gây buồn ngủ.

Ngoài thuốc ho, F0 có thể sử dụng các thuốc long đờm

Có 2 loại, là làm tăng dịch tiết đường hô hấp, và làm tiêu nhầy, loãng đờm.



Với nhóm thuốc làm tăng dịch tiết

Là chất kích thích niêm mạc dạ dày hoặc bản chất là tinh dầu, có tác dụng kích thích các tế bào niêm mạc đường hô hấp tăng tiết dịch. Hoạt chất Guaiphenesine, Terpin, Eucalyptol,... BS Hoàng lưu ý khi dùng các thuốc này cần uống nhiều nước.



Với nhóm các thuốc tiêu nhầy: Hoạt chất N-acetyl cystein: Acemuc hoặc các loại tương tự có cùng thành phần, hoạt chất bromhexin: Bisolvon hoặc các loại tương tự, thuốc ho có hoạt chất ambroxol như Mucosolvan, Halixol.

Lưu ý khi sử dụng các thuốc long đờm loại tiêu nhầy đó là thuốc có thể gây co thắt phế quản nên chống chỉ định cho người hen phế quản. Thuốc làm tiêu màng nhầy bảo vệ dạ dày nên có thể làm bệnh nhân dạ dày tá tràng bị nặng hơn. F0 không dùng các thuốc long đờm quá 10 ngày trừ phi có chỉ định của bác sĩ.



Ho khan, với người âm tính vẫn còn ho có thể vẫn còn virus chưa hết hẳn, hoặc nhiễm virus đường hô hấp khác. Hoặc ho do dị ứng, do khói thuốc, hóa chất...



Cách xử lý là dùng giảm ho bổ phế và thuốc chống dị ứng thế hệ cũ như alimemazine, diphenhydramin (Theralene hoặc Benadryl hoặc các loại có thành phần tương tự).



Một số trường hợp là do trào ngược dạ dày thực quản, do khi bị Covid, dễ lo lắng, mất ngủ, suy nghĩ nhiều... có thể gây tăng tiết acid dạ dày, gây rối loạn co thắt dạ dày thực quản, cũng gây ho khan. Trường hợp này cần dùng kháng acid để trung hòa dịch vị dạ đay, thuốc an thần nhẹ để giảm lo lắng, căng thẳng.



Trường hợp ho có đờm có thể do viêm phế quản, viêm phổi bội nhiễm vi khuẩn. Các trường hợp này phải thăm khám bác sĩ để dùng kháng sinh và long đờm (thường dùng loại ambroxol).

Có thể do các bệnh phổi khác như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản.. Khi đó cần đi khám chuyên khoa hô hấp để được xử lý triệt để.



Trường hợp ho do nấm đường hô hấp

Việc dùng kháng sinh, thuốc ức chế miễn dịch... có thể khiến một số loại nấm phát triển, dù bình thường không gây bệnh. Nếu dùng các biện pháp điều trị ở trên mà vẫn ho kéo dài thì cần nghĩ đến nhiễm nấm. Khi đó cũng phải có bác sĩ chuyên khoa thăm khám và sử dụng thuốc chống nấm (thường rất hại gan) để điều trị triệt để.



Với các trường hợp ho kèm khó thở dạng rít, co thắt phế quản kiểu hen thì nên dùng Ventolin giãn phế quản và một loại corticoid dạng xịt như Pulmicort/Rhinocort/Symbicort hoặc Seretide/Flixonase/Flixotide.

Phương Thúy

Nhiễm chủng 'Omicron tàng hình' uống nhiều nước dừa bị đau bụng, mệt hơn? Thông tin nhiễm chủng Omicron tàng hình ăn nhiều cam, bưởi, nước dừa sẽ bị đau bụng và mệt khiến nhiều F0 đang điều trị tại nhà hoang mang…

Omicron siêu lây nhiễm, hàng trăm nghìn ca mắc mỗi ngày vẫn khó đạt miễn dịch cộng đồng? Với con số hàng trăm nghìn ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận mỗi ngày, biến chủng Omicron siêu lây nhiễm đã tạo ra làn sóng Covid-19 mới. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch.

Biến thể Omicron tàng hình: Thời gian âm tính lâu, né được test nhanh? Theo các chuyên gia, gọi là biến thể Omicron 'tàng hình' nhưng trên các nghiên cứu không phải là 'tàng hình' thực sự với các loại xét nghiệm.