Sáng 6/10, Hà Nội không có ca mắc Covid-19 mới, còn gần 400 mẫu liên quan BV Việt Đức chưa có kết quả

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.014 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.411 ca.

Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, từ ngày 30/9 đến nay, tại Hà Nội ghi nhận tổng số 34 ca mắc (18/34 bệnh nhân là người sinh sống tại Hà Nội).

Về kết quả lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, đến 12h00 ngày 5/10 đã lấy tổng số 17.797 mẫu, 17.400 mẫu đã có kết quả xét nghiệm, phát hiện 34 trường hợp dương tính.

Về tình hình khai báo ho sốt khó thở ngày 4/10, có tổng cộng 631 người khai báo ho sốt khó thở, tăng 74 trường hợp so với ngày hôm trước (557), trong đó: có 282 người khai báo ho, sốt qua Pc-Covid, tăng 16 người so với ngày hôm trước (266); có 349 người khai báo ho sốt qua tokhaiyte, tăng 58 trường hợp so với ngày hôm trước (291).

N. Huyền