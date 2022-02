Bác sĩ phát hoảng vì thập cẩm các loại thuốc đưa vào bụng F0

Bụng của mỗi F0 hiện nay là một nồi lẩu thập cẩm với đủ loại thuốc từ kháng virus, kháng sinh, kháng viêm, thuốc ho… đặc biệt là các loại thực phẩm chức năng, vitamin…

Thập cẩm các loại thuốc đưa vào bụng F0

BS Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy cao áp Việt- Nga (Bộ Quốc phòng) ái ngại trước tình trạng “bụng của mỗi F0 là một nồi lẩu thập cẩm” chứa các loại thuốc như hiện nay khi ông gặp F0 hầu hết uống “đủ loại thuốc” từ kháng vius, kháng sinh, kháng viêm, thuốc ho… đặc biệt là thực phẩm chức năng, các loại vitamin, trong đó có vitamin C.

“Người nhiễm Covid-19 chỉ cần uống vitamin tổng hợp, mỗi ngày 1 viên là đủ. Cần lưu ý người dân đảm bảo ăn tốt, ngủ tốt, vận động nhẹ nhàng, không đọc nhiều tin tức tiêu cực.

Các loại thảo dược, thực phẩm chức năng tăng đề kháng không dùng chả sao. Nếu ăn uống được, ăn đủ bữa, đa dạng món ăn thì sẽ tốt hơn nhiều đống lẩu thập cẩm nói trên”, BS Huy Hoàng nhấn mạnh.

Đáng ngại hơn, hiện xuất hiện tình trạng F0 cứ ho khan, đau họng là uống kháng sinh, thậm chí mấy loại kháng sinh cùng lúc. BS Hoàng cho biết, đây là việc rất sai lầm. Theo đó, F0 nếu xuất hiện đau họng do virus chỉ cần mật ong, giảm ho bổ phế thảo dược, hoặc là AlphaChoay.

“Nếu ho khan kéo dài gây mệt mỏi, khó ngủ thậm chí đau bụng thì ngoài dùng mật ong, bổ phế, chỉ cần dùng thuốc hoặc siro có 1 trong 2 thành phần: alimemazin hoặc diphenhydramin. Các bạn xem kỹ trong thành phần có 1 trong 2 loại này là được”, BS Huy Hoàng nhấn mạnh.

Bởi theo ông nếu lạm dụng kháng sinh ngoài việc ảnh hưởng gan-thận thì về mặt vĩ mô, lạm dụng kháng sinh sẽ khiến tình trạng kháng kháng sinh trở nên tồi tệ hơn.

Trong khi kháng sinh không có tác dụng gì với virus. “Ho nhiều không "ăn xuống phổi" đâu mà sợ, viêm phổi do virus thì "bố kháng sinh" cũng chịu. Chỉ dùng kháng sinh khi thực sự cần, và phải có bác sĩ kê đơn, hướng dẫn”, BS Huy Hoàng hài hước lưu ý.

Ngoài ra, vị bác sĩ này cũng lưu ý, F0 cần cân nhắc việc có dùng kháng virus hay không. Hiện có Favipiravir đã được Bộ Y tế hướng dẫn đầy đủ về cách dùng, và Molnupiravir đang thử nghiệm nhưng sắp tới sẽ bán rộng rãi. Lưu ý các chống chỉ định. Nên dùng thêm bổ gan thảo dược.

“Nếu bị sốt thì hạ sốt, F0 nhớ bù đủ nước và điện giải. Bị ho khan thì giảm ho, ho có đờm thì nên hỏi bác sĩ. Trong trường hợp F0 mất ngủ dùng Melatonin và Magne-B6 và thảo dược an thần như Mimosa. Các triệu chứng khác, khi không bị Covid xử lý thế nào thì bây giờ xử lý y như vậy.

Bổ sung quá nhiều vitamin C, các loại thuốc bổ

ThS.BSNT Trần Bảo Khánh, Bệnh viện Hữu nghị Quốc tế Hà Nội, tình nguyện viên tại Tổ cấp cứu Quận Nam Từ Liêm cho biết, trong quá trình hỗ trợ, tư vấn cho bệnh nhân F0 anh gặp khá nhiều tình trạng người bệnh do quá lo lắng, sợ bệnh chuyển nặng nên uống rất nhiều loại thuốc.

“Người bệnh mới chỉ ho sốt đã ra hiệu thuốc mua theo đơn, theo tư vấn của người bán mua… cả túi thuốc với list danh sách dài dằng dặc. Trong đó có các loại thuốc kháng sinh, các loại tăng sức đề kháng, các loại thực phẩm chức năng, và không thể thiếu vitamin C.

Người bệnh chỉ mới ho sốt không có nhiễm trùng không được khuyến cáo dùng kháng sinh, vừa lãng phí lại gây nhờn thuốc. Hay như uống quá nhiều loại thuốc bổ sẽ gây tình trạng mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, stress. Thế là lại nghĩ đó là triệu chứng của Covid-19 gây ra”, BS Bảo Khánh cho hay.

Chị H. A (Bắc Từ Liêm) là ví dụ điển hình. Lần lượt con gái, con trai, chồng rồi đến chị nhiễm Covid-19, chỉ còn duy nhất cậu con trai bé 5 tuổi chưa mắc. Một list danh sách thuốc ngay lập tức được chị gọi đến cửa hàng thuốc gần nhà đặt.

Các loại vitamin tổng hợp, vitamin C và thêm cả sâm nước được chị chia đều đặn cho cả nhà uống mỗi ngày ngoài ăn tăng cường các loại rau củ quả, uống nước cam. Khổ nỗi, chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường mỗi ngày, không vận động, chị A cứ ‘tỉnh như sáo'.

“Tôi chỉ ho chút, không sốt nhưng rất khó ngủ. Khi hỏi bác sĩ quen thì mới thấy nguyên nhân do uống quá nhiều thuốc bổ, trong đó có nước sâm”, chị H. A cho hay. Không những thế, chị H. A còn được cảnh báo có thể bổ sung thừa vitamin C.

Chia sẻ với phóng viên, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết, bổ sung đủ chất dinh dưỡng là một cách tốt nhất bạn có thể tăng cường khả năng bảo vệ tự nhiên của cơ thể chống lại bệnh tật.

Việc bổ sung vitamin C với các F0 để nhằm cải thiện sức đề kháng, và đẩy nhanh quá trình hồi phục cơ thể về mặt tế bào và các chỉ số liên quan.

BS Trương Hồng Sơn khẳng định, vitamin C rất tốt cho sức khỏe. Hiểu được tác dụng của vitamin C, nhiều người đã chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình bằng cách ngoài ăn các loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C như cam, quýt... còn cẩn thận bổ sung các viên uống vitamin C mỗi ngày. Điều này rất có thể dẫn tới khả năng thừa vitamin C.

“Trong khi đó, hiện có không ít quảng cáo thổi phồng về việc sử dụng vitamin C”, TS. BS Trương Hồng Sơn khuyến cáo.

Theo BS Sơn, nếu hằng ngày, bạn ăn rau và hoa quả là đã đủ lượng vitamin C cần thiết và không cần bổ sung thêm vitamin C bằng các viên uống thực phẩm chức năng.

Cụ thể, viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đưa ra khuyến nghị lượng vitamin C dựa trên nhu cầu năng lượng khẩu phần ăn của từng nhóm người. Cụ thể: với phụ nữ trưởng thành trung bình cần 70mg vitamin C mỗi ngày, đàn ông trung bình cần 90mg/ ngày, phụ nữ mang thai và cho con bú cần một lượng vitamin C nhiều hơn. Lượng vitamin C tối đa mỗi người lớn không không nên vượt quá 2.000mg mỗi ngày.

Theo công bố của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ: 100g cam chứa 53,2mg vitamin C, trong khi cùng trọng lượng đó nhưng dứa chứa 47,8mg, xoài chứa 36,4mg.

Ngoài ra, vitamin C cũng có rất nhiều trong các thực phẩm khác như: Ớt chuông, Bông cải xanh, Dưa lưới, Bưởi, Kiwi, Khoai tây, Dâu tây, Cà chua...

'Ngoài ra, biện pháp dự phòng khác để ngăn ngừa virus, cảm cúm là chăm sóc bản thân. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách: ngủ đủ giấc mỗi đêm, tập thể dục thường xuyên, chế độ ăn đầy đủ thành phần dinh dưỡng, không uống các chất kích thích như caffein, rượu bia quá nhiều”, TS. BS Trương Hồng Sơn nhìn nhận.

