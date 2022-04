Người phụ nữ Hà Nội mù mắt, co giật sau 10 phút tiêm filler làm đẹp

Khoa Phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ, BV Hữu nghị Việt Đức vừa cấp cứu nữ bệnh nhân (47 tuổi, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) trong tình trạng mất thị lực hoàn toàn mắt trái sau khi tiêm filler nâng mũi.

Theo lời kể của người bệnh, khoảng 10h ngày 2/4, bệnh nhân đã tiêm filler nâng mũi tại spa của người quen. Tiêm xong khoảng 10 phút, khi đang nắn chỉnh mũi, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu nóng toàn bộ đầu, hoa mắt, chóng mặt, co giật…, mắt trái không nhìn thấy gì nữa. Nhân viên y tế dừng ngay và tiêm thuốc giải cho bệnh nhân, nhưng không cải thiện.

Sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện huyện rồi lại chuyển về bệnh viện đa khoa Hà Đông. Nhận định đây là ca cấp cứu tối khẩn cấp, BV đã chuyển lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Từ khi có hiện tượng mù tới khi cấp cứu khoảng 3,5 tiếng đồng hồ.



Theo PGS Nguyễn Hồng Hà - Trưởng khoa Hàm mặt tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đây là cấp cứu nghiêm trọng, bệnh nhân mất thị lực toàn bộ mất trái, tím tái toàn bộ vùng mũi và trán, mắt nề sung huyết, đồng tử giãn và có dấu hiệu đau đầu, cơn co giật… rất nặng nề. Gợi ý chẩn đoán tắc mạch cấp tính cấp máu cho da vùng mũi trán và vùng não.



Hướng điều trị cho bệnh nhân đó là giải quyết tình trạng tắc mạch ở động mạch mắt và làm không tổn thương thêm về mắt và não.

PGS Hà xem phim chụp CT của người bệnh.



PGS Hà cho biết với cơ chế bệnh này, khi người tiêm filller – chất đặc như gel có thể gây tắc lòng mạch, với người không được đào tạo tạo hình thẩm mỹ – chỉ được thực hiện bởi người có kiến thức về giải phẫu, cơ, mạch máu thần kinh trên mặt, tại cơ sở y tế được cấp phép



Việc thiếu kiến thức, không biết mạch máu nằm ở đâu, nên tiêm nhanh, nặn bóp tạo hình khiến filler trào vào động mạch, thông qua mạch đi người vào não, hoặc động mạch mắt, khiến bệnh nhân tắc mạch não, co giật, liệt chân, liệt tay, hôn mê.

Chúng tôi đã từng tiếp nhận trường hợp như vậy. Còn bệnh nhân này mới dừng ở co giật, rất may không liệt. Tuy nhiên nặng nhất là mắt hoàn toàn mất thị lực. Tế bào thần kinh chỉ chịu được 90 phút, tổn thương nhanh



Ngoài gây mù mắt, các mạch máu cấp cho các cơ quanh mắt cũng gây liệt, sụp mi, tím đen dọc vùng trán, mũi,nếu không được can thiệt sẽ gây hoại tử vùng da, các cơ xung quanh, thậm chí phải khoét mắt, lắp mắt giả.

Các bác sĩ phải chạy đua với thời gian để cứu phòng ngừa toàn thân tắc mạch não. Ekip cấp cứu một đội gồm cả bác sĩ chống đột quỵ, thông tắc mạch, bác sĩ chuyên khoa mắt, bác sĩ gây mê hồi sức…



Trong lúc huy động đội y tế, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm, chụp phim CT vùng não để đánh giá tổn thương. Cơ vận nhãn, nâng mi không hoạt động, mất toàn bộ thị lực, bác sĩ mắt tiêm ngay thuốc giải vùng hậu nhãn cầu.



Bệnh nhân được thở oxy, dùng thuốc giảm áp suất trong mắt, não; 2 loại kháng sinh liều cao phối hợp phòng nhiễm trùng, thuốc giãn mạch tại chỗ. Sau đánh giá chuyên khoa, loại trừ tắc mạch, rối loạn đông máu và bệnh nhân được đưa vào can thiệp mạch.



BS Hà cho biết tất cả các phương pháp trước tiêm thuốc giải dưới da khó tiếp cận phần tắc mạch, không hiệu quả nên các bác sĩ tại đây đã đưa trực tiếp xông từ động mạch đùi lên não, tìm động mạch mắt bị tắc, tiêm trực tiếp vào chỗ tắc. Theo đó, tiêm phối hợp vừa thuốc giải và thuốc tan huyết khối.



Sau tiêm thuốc, bệnh nhân tiếp tục theo dõi và điều trị chống phù nề, chống tắc mạch, oxy liều cao… đến nay, sau can thiệp bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp được thi thoảng có cơn đau đầu, da vùng trán đã dần hồi phục, một vào phần có dấu hiệu hoại tử, mắt bớt phù nề, sụp mi chưa cải thiện, không tiến triển hoại tử cơ hậu nhãn cầu… giữ được mắt và thị lực cho chút cải thiện, bắt đầu cảm nhận có ánh sáng.

Tiên lượng hồi phục còn dè dặt, hiện bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị đặc biệt.

PGS Hà cho biết trên thế giới mỗi năm cả trăm ca, những ca được điều trị thành công nhìn lại được sáng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đọc viết lại được chỉ 4 ca trong đó ở Việt Nam có 2 ca.



Trước tình trạng các spa mọc như nấm sau mưa, thực hiện các thủ thuật can thiệp không đúng chuyên môn rất dễ xảy ra tai biến, PGS Hà cho biết nếu xảy ra tai biến, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện có đủ chuyên khoa để có thể triển khai cấp cứu hồi sức đa chuyên khoa trong thời gian nhanh nhất có thể, để có thể thông tắc mạch, phối hợp thuốc đảm bảo lưu thông máu lên mắt và não nhiều nhất có thể để có thể hi vọng cứu được bệnh nhân.



Sau dịch, số bệnh nhân đến vì tai biến do làm đẹp lại tăng lên. Theo PGS Hà ngoài do tiêm filler ở cơ sở không được phép, còn có tai biến về phẫu thuật nhiễm trùng sau mổ, chảy máu của phẫu thuật nâng ngực, nâng mông cũng nhiều hay gặp ở các khu công nghiệp, phụ nữ từ 40 – 50 tuổi.



Khánh Chi