Lòng xào dưa là món ăn 'khoái khẩu' nhưng nhóm người nào tuyệt đối không nên đụng đũa?

Lòng xào dưa, lòng lợn là món ăn 'khoái khẩu' của nhiều người đang trở thành hot trend trên mạng xã hội những giờ qua. Nhưng món ăn này có phải ai cũng có thể ăn thả phanh?

Trao đổi với phóng viên, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng lòng xào dưa là món ăn dân dã, khoái khẩu của nhiều người.

“Đây là món ăn không độc hại, đa số đàn ông thích ăn khi nhậu. Tất nhiên lòng có chứa cholesterol thì chỉ nguy hại với những người mắc bệnh tim mạch…

Hơn nữa, lòng là bộ phân chứa chất thải của con lợn nên cần chú ý điều duy nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu lòng làm ẩu, không sạch thì dễ bị nhiễm bẩn, nguy cơ nhiễm giun sán, nhiễm khuẩn do mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao”, PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh lưu ý.

Lòng xào dưa, món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhóm người nào tuyệt đối không đụng đũa?

Trong khi đó, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết, lòng có nhiều cholesterol, ăn nhiều gây tăng mỡ máu, vữa xơ động mạnh, không nên ăn thường xuyên. Do đó, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm khuyến cáo người dân mỗi tháng chỉ nên ăn 1-2 lần.

Đối với dưa muối, món ăn dân dã quen thuộc của nhiều người dân, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm cũng nhấn mạnh do dưa nhiều muối nhằm để được lâu nên người dân cũng không nên ăn nhiều, dễ tăng huyết áp.

“Món dưa nấu lòng, lòng xào dưa chỉ nên ăn 1-2 lần/ tháng là vừa phải”, PGS. TS Nguyễn Thị Lâm nói với phóng viên.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không phải ai cũng ăn được lòng lợn. Có những nhóm người ăn lòng lợn sẽ gây ra nhiều hậu quả cho sức khỏe.

Đầu tiên là những người đang bị cảm, ốm, sốt có sức đề kháng yếu thì không nên ăn lòng. Trong lòng lợn chứa nhiều cholesterol dễ gây đầy bụng, khó tiêu vì thế những người thể trạng đang yếu tuyệt đối đừng nên ăn.

Ngoài ra trong lòng lợn chứa nhiều những vi khuẩn, virus gây bệnh sống kí sinh tồn tại trong cơ thể động vật. Những vi khuẩn này có thể ẩn chứa rất nhiều dịch bệnh và dễ lây bệnh sang cơ thể người nếu ăn phải. Bởi thế, khi bị cảm hoặc mệt mỏi, không nên ăn cháo lòng, lòng lợn vì khó tiêu...

Bà bầu cũng được các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn những món ăn từ nội tạng (tiết canh, lòng lợn, gan, mề,...) bởi những món ăn từ nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn, virus, ký sinh trùng (giun, sán) lây bệnh sang người.

Một căn bệnh đáng sợ hơn đó là nhiễm liên cầu khuẩn Streptococcus suis, loại vi khuẩn này thường bám trong máu (tiết), lòng ruột nội tạng và thịt lợn. Khi ăn các sản phẩm từ lợn này như tiết canh, nem chua,… chưa được nấu chín, liên cầu khuẩn từ thức ăn đó sẽ xâm nhập vào cơ thể người và gây bệnh. Điều này cực nguy hại cho sức khỏe.

Tiếp đến người có đường tiêu hoá kém cũng không nên ăn nội tạng động vật. Bởi trong nội tạng tạng lợn hầu hết đều chứa một lượng rất lớn vi khuẩn E. Coli và các vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn.

Do vậy khi ăn phải những món ăn từ lòng lợn được chế biến không đảm bảo vệ sinh rất có thể cơ thể người phải đối mặt với những bệnh nhiễm khuẩn đường ruột như tiêu chảy, tả, lị, đau bụng,...

Nguy hiểm hơn còn phải đối mặt với các bệnh ký sinh trùng như sán dây, sán chó và giun xoắn cho người. Người mắc các bệnh này thông thường để lại hậu quả nặng nề về sức khỏe, nặng hơn có thể tử vong.

Đặc biệt với những người mắc bệnh tim mạch cũng tuyệt đối không đụng đũa đến món ăn khoái khẩu này. Bởi lòng nói riêng và nội tạng lợn nói chung chứa nhiều đạm, giàu chất béo và hàm lượng cholesterol rất cao.

Ăn nhiều lòng lợn không chỉ gây thừa cân, béo phì mà còn gây ra những căn bệnh về tim mạch. Đặc biệt đối với những người cao tuổi, người mắc các bệnh rối loạn chuyển hóa như tăng cholestetol máu, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, gout, thừa cân, béo phì… cần kiêng tuyệt đối phải kiêng kị các món ăn nhiều cholesterol như lòng lợn.

N.Huyền

